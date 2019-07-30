Kozmetik Ürün Okur Yazarı Mısınız?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriSeda Sakacı Çelik Kozmetik Ürün Okur Yazarı Mısınız?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure>Yazarlar>Seda Sakacı Çelik>Kozmetik Ürün Okur Yazarı Mısınız?
Yazarlar
30.07.2019 - 13:45, Son Güncelleme:

Kozmetik Ürün Okur Yazarı Mısınız?

Seda Sakacı Çelik
Kozmetoloji ve Tibbi Bitkiler Uzmanı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seda Sakacı Çelik
Seda Sakacı Çelik
Kozmetik Ürün Okur Yazarı Mısınız?

"Teknolojinin gelişmesiyle birlikte doğal güzellik ve bakım ürünlerinde de zamanın izlerini görmek mümkün oluyor. İrili ufaklı on binlerce kozmetik ürün içinde aslında size faydalı olan hangisi, kozmetik ürünlerin içerikleri hakkında bilgi sahibi misiniz veya yan etkileri konusunda gerçekten farkındalığınız var mı? Kısacası kozmetik ürünler üzerindeki etiketleri fark edecek kadar bilinç sahibi misiniz?"

Sizlere bu haftaki yazımda bu yönde farkındalığınızı artırmaya gayret edeceğim. İnsan vücudunda deri, saç ve tırnak gibi organların görünümünü düzelten ve güzelleştiren preparatlar, ‘kozmetik’ adıyla anılıyor. Kozmetik; endüstrileşen üretim teknikleri de devreye girdiğinde doğal ve yapay diye ikiye ayrılmaya başladı.

Fitoterapi Değer Kazanıyor

Örneğin bugün insan vücudunda hastalıkları tedavi amaçlı kullanılan sentetik ilaçların yan etkilerinin farkına varılması ile birlikte ‘fitoterapi’ yani bitkilerle tedavi dediğimiz kavram değer kazandı. Bununla birlikte kozmetik sektöründe de sentetik ürünlerin bilinçsiz üretimi ve tehlikeli yan etkilerinin kendini göstermeye başlamasıyla ‘fitokozmetikler’ yani bitkisel kozmetikler önem kazandı.

Yapay kozmetiklerin içerdiği sentetik kimyasallar ve kokular, boyar maddeler ve daha birçok katkı maddesi, vücutta birikerek yararlı olmaktan çok zararlı hale dönüşüyor. Kimyasal koruyucular, cildin normal dengesini bozar, yüzde 30 oranında alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Üstelik bunları kozmetik ürünün raf ömrünün artırmak için yapıyorlar. Ama gözden kaçırdıkları bir nokta var, içeriği zararlı kozmetik ürünler insan ömrünü kısaltıyor.

Doğal Kozmetik Nedir?

Doğal kozmetiklerde formaldehit, benzoik asit, paraben ya da sentetik koruyucu bulunamaz. Genelde doğal koruyucu olarak saf uçucu yağlar ve E vitamini endüstriyel tasarımda organik yada doğal koruyucular kullanılır. Doğal kozmetikler cilde, saçlara, tırnaklara yani dış görünüme dayalı sağlıklı güzelliği de beraberinde getirirler. Bu ürünler, bitkisel sabit yağlar, saf uçucu yağlar, mumlar (balmumu vb), bitki özleri, hidrolatlar (gülsuyu vb) gibi kontrol altında yetişmiş ham maddelerden üretilir.

Kozmetik Ürün Okur Yazarı Mısınız

Sertifikalara Dikkat Edin

Burada dikkat edilecek en önemli nokta, organik ya da doğal kozmetik ürünlerin ambalajında yer alması gereken sertifika logosu yada içeriğinde kullanılan maddelerin firma tarafından sertifikaların belirtilmesi güven verici unsur.Sertifikalı, organik ve doğal kozmetiklerde çevre kirliliğine sebep olan ve insan sağlığına zarar veren suni gübreler, tarım ilaçları, sentetik parfümler, tensidler ,yüzey aktif maddeler bulunmaz. Kozmetik ürün satan bir yere girdiğimizde hemen hemen hepsinin ambalajında doğal, bitkisel ya da tamamen bitkisel ibarelerini görmek ve duymak maalesef yanıltıcıdır. Çünkü bitkisel ya da doğal yazan her ürün, gerçekten doğal ham maddelerden üretilmemektedir.

Avrupa Birliği Kuralları

Avrupa Birliği ülkelerince de kabul edilen şartlara göre, eğer doğal kozmetik olacaksa tamamen tabii ve saf maddelerden imal edilmiş olması gerekmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerince kabul edilen ‘doğal kozmetik’ şartları şunlardır:

Sıvağ olarak minarel yağlar ve parafinler kullanılmaz.

Lipozom, niozom ve pulirizomlar formülünde yer alamazlar!

Sentetik koruyucular ve boyar maddeler ilave edilemez.

Sentetik çözücülerle izole edilmiş maddeler (tabii de olsa) kullanılamaz.

Ambalaj üzerinde ürünün tam formülü CTFA isimleriyle belirtilir.

Ambalajı çevre kirliliğine sebep olmayacak materyalden seçilir.

Ürün testleri hayvanlar üzerinde gerçekleştirilemez.

Ölü hayvanlardan elde edilen ham maddeler örneğin hormon kullanılamaz

Kozmetoloji ve Tibbi Bitkiler Uzmanı Seda Sakacı Çelik

http://www.sedasakaci.com/

https://www.instagram.com/sedasakacicelik/

Seda Sakacı Çelik
Kozmetoloji ve Tibbi Bitkiler Uzmanı
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Adını Bilmediğim Bir Gencin Milyonlarca Tıklanması İnandırıcılıktan Uzak Oluyor
Kendi Hayatımıza Bakmayı Ne Zaman Öğreneceğiz?
Yüzünü Yıkaman İçin Rehberin Olmaya Hazırım!
Dünya Gülümseme Günü: Siz Günde Kaç Kere Gülümsüyorsunuz?