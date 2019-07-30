Kozmetik Ürün Okur Yazarı Mısınız?

Sizlere bu haftaki yazımda bu yönde farkındalığınızı artırmaya gayret edeceğim. İnsan vücudunda deri, saç ve tırnak gibi organların görünümünü düzelten ve güzelleştiren preparatlar, ‘kozmetik’ adıyla anılıyor. Kozmetik; endüstrileşen üretim teknikleri de devreye girdiğinde doğal ve yapay diye ikiye ayrılmaya başladı.

Fitoterapi Değer Kazanıyor

Örneğin bugün insan vücudunda hastalıkları tedavi amaçlı kullanılan sentetik ilaçların yan etkilerinin farkına varılması ile birlikte ‘fitoterapi’ yani bitkilerle tedavi dediğimiz kavram değer kazandı. Bununla birlikte kozmetik sektöründe de sentetik ürünlerin bilinçsiz üretimi ve tehlikeli yan etkilerinin kendini göstermeye başlamasıyla ‘fitokozmetikler’ yani bitkisel kozmetikler önem kazandı.

Yapay kozmetiklerin içerdiği sentetik kimyasallar ve kokular, boyar maddeler ve daha birçok katkı maddesi, vücutta birikerek yararlı olmaktan çok zararlı hale dönüşüyor. Kimyasal koruyucular, cildin normal dengesini bozar, yüzde 30 oranında alerjik reaksiyonlara sebep olabilir. Üstelik bunları kozmetik ürünün raf ömrünün artırmak için yapıyorlar. Ama gözden kaçırdıkları bir nokta var, içeriği zararlı kozmetik ürünler insan ömrünü kısaltıyor.

Doğal Kozmetik Nedir?

Doğal kozmetiklerde formaldehit, benzoik asit, paraben ya da sentetik koruyucu bulunamaz. Genelde doğal koruyucu olarak saf uçucu yağlar ve E vitamini endüstriyel tasarımda organik yada doğal koruyucular kullanılır. Doğal kozmetikler cilde, saçlara, tırnaklara yani dış görünüme dayalı sağlıklı güzelliği de beraberinde getirirler. Bu ürünler, bitkisel sabit yağlar, saf uçucu yağlar, mumlar (balmumu vb), bitki özleri, hidrolatlar (gülsuyu vb) gibi kontrol altında yetişmiş ham maddelerden üretilir.

Sertifikalara Dikkat Edin

Burada dikkat edilecek en önemli nokta, organik ya da doğal kozmetik ürünlerin ambalajında yer alması gereken sertifika logosu yada içeriğinde kullanılan maddelerin firma tarafından sertifikaların belirtilmesi güven verici unsur.Sertifikalı, organik ve doğal kozmetiklerde çevre kirliliğine sebep olan ve insan sağlığına zarar veren suni gübreler, tarım ilaçları, sentetik parfümler, tensidler ,yüzey aktif maddeler bulunmaz. Kozmetik ürün satan bir yere girdiğimizde hemen hemen hepsinin ambalajında doğal, bitkisel ya da tamamen bitkisel ibarelerini görmek ve duymak maalesef yanıltıcıdır. Çünkü bitkisel ya da doğal yazan her ürün, gerçekten doğal ham maddelerden üretilmemektedir.

Avrupa Birliği Kuralları

Avrupa Birliği ülkelerince de kabul edilen şartlara göre, eğer doğal kozmetik olacaksa tamamen tabii ve saf maddelerden imal edilmiş olması gerekmektedir.

Avrupa Birliği ülkelerince kabul edilen ‘doğal kozmetik’ şartları şunlardır:

Sıvağ olarak minarel yağlar ve parafinler kullanılmaz.

Lipozom, niozom ve pulirizomlar formülünde yer alamazlar!

Sentetik koruyucular ve boyar maddeler ilave edilemez.

Sentetik çözücülerle izole edilmiş maddeler (tabii de olsa) kullanılamaz.

Ambalaj üzerinde ürünün tam formülü CTFA isimleriyle belirtilir.

Ambalajı çevre kirliliğine sebep olmayacak materyalden seçilir.

Ürün testleri hayvanlar üzerinde gerçekleştirilemez.

Ölü hayvanlardan elde edilen ham maddeler örneğin hormon kullanılamaz

Kozmetoloji ve Tibbi Bitkiler Uzmanı Seda Sakacı Çelik

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