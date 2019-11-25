Yeni Zehirli Erkeklik: Bir İnsanlık Krizi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriÇağlayan Kent Yeni Zehirli Erkeklik: Bir İnsanlık Krizi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler >Mahmure>Yazarlar>Çağlayan Kent>Yeni Zehirli Erkeklik: Bir İnsanlık Krizi
Mahmure
25.11.2019 - 10:58, Son Güncelleme:

Yeni Zehirli Erkeklik: Bir İnsanlık Krizi

Çağlayan Kent
Çağlayan Kent
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çağlayan Kent
Çağlayan Kent
Yeni Zehirli Erkeklik: Bir İnsanlık Krizi

"Bugün 25 Kasım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Her ne kadar farkındalığa hizmet ediyor olsa da, bir kadın olarak bu başlığı taşıyan özel bir gün olmasından utanç duyuyorum. "

Her doğan güne yeni bir kadın şiddeti vakası ile uyanıyoruz. Özellikle sosyal medya ve televizyonun etkisiyle bazı isimler aklımızda yer ediyor, yüreğimize işliyor.  Son 30 yılın medya trendleri haber almaktan bir adım öteye taşıyor bizi; vakaların adeta organik birer parçası haline geliyoruz. Tanık olduğumuz bu vahşete ilişkin günlük nefret dozumuzu alıyor, klavyede kül bırakmıyor, rahatlıyoruz. Maruz kaldığımız her mesajın üzerimizde en fazla 15 gün tesiri var. Sonrasında dünya işlerimize geri dönüyoruz. Ateş düştüğü yeri yakıyor.

Ortalamalara baktığımızda kadın şiddetinin çoğunlukla aşk-cinsellik-evlilik üçgeninde cereyan ediyor olduğunu söylemek mümkün. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre 1 Ocak 2019’dan bu yana 404 kadın öldürüldü. Isparta’da ayrıldığı erkek arkadaşı tarafından 18 saat duygusal ve fiziksel şiddete maruz kalarak hayatını kaybeden Güleda Cankel, Kırıkkale’de eski eşi tarafından küçücük çocuğunun gözü önünde öldürülen Emine Bulut, biraz daha geçmiş yıllara  gidecek olursak Mersin’de kendisine tecavüz etmeye çalışanlara direndiği için katledilen Özgecan Aslan, erkek arkadaşı Cem Garipoğlu’nun akıllara durgunluk veren bir cinayet tezgahı ile genç yaşta hayata veda eden Münevver Karabulut ve say say bitmeyecek daha nice vaka…

Halen hayatta olup da evinin huzuru bozulmasın, çocukları babasız kalmasın diye dayak yediği halde susmayı tercih eden nice kadın…

Halen hayatta olup, kariyerinden giydiği kıyafete, akşam eve dönüş saatine kadar bin bir farklı konuda baskıya maruz kalan nice kadın…

Halen hayatta olup, partnerinin, dozu ne olursa olsun, kıskançlık argümanlarının açıklamalar yapmaya çalışan nice kadın…

Halen hayatta olup baskının ve şiddetin bir gün son bulabileceğini düşünen; ilişkisine, evliliğine sahip çıkmak isteyen nice kadın…

Öyle ya, masum olarak başlayan duyguların şiddetle neticelenebileceğini kim tahmin eder ki!

Peki kim bu erkekler? Efsaneleriyle yüzümüzü aşka döndüren Keremler, Mecnunlar, Ferhatlar nerede?

Bilinen insanlık tarihi 200 bin yıl öncesine dayanıyor. Bunun son 10 bin yılı ise erkek egemen tarım toplumu. O zamana kadar avcı toplayıcı düzeninde anaerkil yahut hiçbir cinsiyetin üstünlüğü olmaksızın mutlu mesut yaşayan atalarımız, bir dizi kural kaidenin baştan yazıldığı yerleşik hayata geçince bu işbirliğini kadınların zararına bozuyor. Koskoca 200 bin yıl içerisinde sadece 10 bin yıl; yani yirmide bir… Resme böyle bakınca aslına rücu etmeye çalışan kadınlar ile son on bin yıllık iktidarına sahip çıkmaya çalışan geleneksel erkeklerin bir arada tutunma karmaşasını yaşadığımız söylenebilir.

Kadın özüne dönüp güçlenmeye başladıkça, bazı imtiyazlarını yitirdiğini düşünen erkeğin şirazesi kayıyor. Örnekleri haber dosyalarında, trend topic’lerde aramaya gerek yok. Elbette şiddet eğilimi olan psikiyatrik vakaları, ağır ceza unsurlarını ayrı tutalım. Sadece günlük yaşama şöyle bir bakalım; yaşadığımız ilişkileri, evlilikleri gözden geçirelim. Karşılıklı rollerimizi bir kağıda dökelim. Karar verebildiğimiz özgürlük alanlarımızı listeleyelim. Duygularımızı, düşüncelerimizi, tepkilerimizi karşılaştıralım. Erkeklerin giderek daha az aksiyon alıp, daha fazla asabileştiklerini görmüyor muyuz?

Bu zihinsel karmaşayı sadece kadının belini doğrultarak, ona şanlı anaerkil tarihi hatırlatarak aşmak mümkün mü?

Yasalarla, cezalarla erkeğin gün geçtikçe zehirlenen duygu ve düşün dünyasını değiştirmek mümkün mü?

Peki kanunlarla belirlenmiş bir ceza-i müeyyidesi olmayan duygusal istismarı nasıl önleyeceğiz?

Kadının mutsuzluğunun kendilerine daha fazla güç ve mutluluk katmayacağını bu erkekler nasıl görecek?

İş dünyasında, sosyal yaşamda, kendini ifade biçiminde, dış görünüşünde özgürleşen, güçlenen kadınlara karşı adeta gardını alan öfkeleriyle zehirlenmiş erkekler bu insanlık krizini nasıl aşacak?

Keşke bu soruların cevapları bende olsaydı. Ama 17 yaşında bir erkek çocuk annesi olarak şunu söyleyebilirim. Çocuklarımızdan sadece erkek oldukları için daha kudretli olmalarını beklememeliyiz. Ağız dolusu kahkahalar atmalarına hatta ağlamalarına engel olmamalıyız.  Evladımızı öpüp koklamanın ayıp olmadığını önce kendimize öğretmeliyiz. Onları sevgi sözcüklerinden mahrum etmemeliyiz. Yüreklerinden kopuk, narsistik bir ego devşirmelerine olanak vermemeliyiz. Şiddet kendini ifade edemeyenlerin başvurduğu bir yöntemdir. Duygularını ifade edemeyenlerin sonsuza dek mutsuz olacağını öğretmeliyiz. Uzun lafın kısası erkek egemen atalarından biriktirdiklerini yavaş yavaş unutturmalıyız.  

Toplumsal cinsiyet eşitliği yavaş da olsa kadınlar lehine evrilirken, erkekleri bu düzene zihinsel olarak hazırlamak çok önemli.  Zira erkeklerin kendini hakir gördüğü ve hükmünü sadece kadına geçirebildiği bu insanlık kriz aşılmadıkça, vahşetin son bulmayacağı maalesef çok belli.

 

 

 

False
Çağlayan Kent
Çağlayan Kent
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Yeni Zehirli Erkeklik: Bir İnsanlık Krizi
Kolombiya'dan İstanbul'a Avokado Yolculuğu
Çevreci ve Hibrit: Toyota Yaris
Arzulamaktan Yaşayamıyoruz