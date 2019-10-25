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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriŞale Kutsal Yılmaz Yüz Şekline Göre Saç Modelleri
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Haberler >Mahmure>Yazarlar>Şale Kutsal Yılmaz>Yüz Şekline Göre Saç Modelleri
Mahmure
25.10.2019 - 10:47, Son Güncelleme:

Yüz Şekline Göre Saç Modelleri

Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Dermatolog Uzm. Dr.
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Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Yüz Şekline Göre Saç Modelleri

"Saçlar en önemli aksesuarımızdır ve sizinle birlikte her yere gelecektir. Ona yapacağınız yatırımdan asla ödün vermeyin. Başarılı bir saç modeli sizi iyi görünmekten harika görünmeye taşır. Yüz şeklinizi bilmek makyajdan saç modeline, gözlükten şapka seçimine kadar pek çok konuda size fayda sağlar."

Saç modelinizi seçerken dergilere, TV programlarına bakarak değil yüz, vücut şeklinize uyumlu olana karar verin. Daha önce başkasında beğendiğimiz modelin bizde aynı durmadığını hepimiz üzülerek görmüşüzdür. Kuaförünüzle bu konuyu konuşmadan modele karar vermeyin.

İyi bir saç modeli, yaşam şekli, kişiliğiniz, saç dokunuz ile uyumlu olmalıdır. Başınızın büyüklüğü, vücut oranı saç modeliyle dengede olmalıdır. Saç stiliniz giyim tarzınızla uyumlu olmalıdır. Yüz hatlarınız yaşınızla beraber nasıl değişiyorsa saç modeliniz de değişen moda anlayışına, yaşınıza uyumlu ve güncel olmalıdır. Örneğin; kısa boylu kadınlar çok uzun ve aşırı hacimli saçlardan uzak durmalı, kilo fazlası olanlar boyun hizasını geçmeyen saç modellerini tercih etmelidir. Asimetrik kesimli saçlar daha uzun ve genç bir hava verir. Doğal kıvırcık saçlar başın üst kısmına uzunluk eklerken boynu gösteren kısa saçlar ise uzun bir görüntü yaratırlar ve boynu daha da uzun gösterirler. Aynı şekilde, tepeden toplanmış topuzlar da uzun bir görüntü yaratır.

Yüz şeklimize göre saç modeli seçmek

Yüz şekillerini temelde 4 ana grupta toplayabiliriz.

Oval yüz: Yüz şekliniz oval ise şanslısınız demektir, ideal yüz şeklidir. Dengelidir, bu sebeple uzun veya kısa pek çok modeli rahatça kullanabilirsiniz. 

Yuvarlak yüz: Dolgun yanaklar, yuvarlak çene yapısı vardır. Yüz genişliği ve uzunluğu birbirine yakındır. Bundan dolayı yüzü uzatarak dengeleyen modeller tercih edilmelidir. Orta uzunlukta saç modelleri kullanılabilir. Uzun modellerde çene hizasında başlayan katlı kesimler, asimetrik kesimler, çapraz kaküller, tepeden kabarık modeller daha dengeli bir görünüm yaratır.

Kare yüz: Geniş alın, geniş elmacık kemikler ve güçlü çene yapısı vardır. Yüzde belirgin köşeler vardır. Bunu yumuşatmak ve yüzü dengelemek amacıyla farklı kesimler seçilebilir. Dalgalı modeller görünümü yumuşatır, uzun katlı kesimler yüzün keskin açılarını azaltır. Kısa katlı bob kesimler ya da yandan ayrılmış kaküller tercih edilebilir. Saçın tepe bölümüne volüm verilebilir.

Üçgen yüz: Geniş alın ve elmacık kemikleri, dar çene yapısı vardır. Yüzü dengelemek için alın kısmını daraltan, çene kısmını güçlendiren modellere ihtiyaç duyarsınız. Alnı daraltmak için kaküllü modeller, çene çevresine dolgunluk sağlayan bob ve lob kesimler, çene hizasından katlı, dolgunluk veren modeller, dalgalar, bukleler, yandan ayrılmış pixie kesimler kullanılabilir. Ayrıca yüze doğru taranan saçlar daha güzel bir görünüm sağlar.

https://www.instagram.com/sale_yilmaz/

Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Dermatolog Uzm. Dr.
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