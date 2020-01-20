Sağlıklı Tırnaklar İçin Bakım Önerileri

Sağlıklı tırnaklar homojen renkte ve pürüzsüzdür. Tırnaklarımızda, soyulma, kırılma, çizgilenme, şekil ve renk değişiklikleri görülebilir. Bu sorunlar kimyasallara maruz kalmaktan, mantar hastalıklarına, hormon değişimlerine, beslenme hatalarının oluşturduğu vitamin, mineral eksikliklerine kadar çok farklı sebeplere bağlı gelişebilir.

Tırnağınızda devam eden sorunların genel sağlığınızdaki bir başka sorunun yansıması olabileceği ihtimalini aklınızdan çıkarmayın ve doktorunuza başvurma konusunda zaman kaybetmeyin. Bu konuda gereken testler ve takviyeler sonrası bu sorunlarınız büyük oranda tedavi edilecektir.

Sağlıklı tırnaklar özen ister. Peki tırnak bakımında nelere dikkat etmeliyiz?

Tırnaklarınızı kuru ve temiz tutun. Elleriniz deterjan veya kimyasal malzemelere temas edeceği zaman içi pamuklu özel eldivenlerle koruyun. Çok fazla suda kalan tırnaklar zayıf ve kırılgan olur.

Yeterli su için. Su tırnağın nemlenmesi anlamında faydalıdır. Aksi halde tırnaklar kolayca kırılır ve soyulur. Tırnaklarımız saç ve cilt gibi beslenmemizden etkilenir. Bu nedenle biotin, balık yağı, E vitamini gibi takviyeler iyi gelir. Balık, yumurta, fasulye, badem ve ceviz tüketmek beslenme yoluyla tırnakların güçlenmesini sağlar.

Tırnaklarınızı düzenli olarak kesin, törpüyle düzeltin. Kolayca kırılan tırnaklarınız varsa kısa kullanmak size kolaylık sağlar. Ek olarak kullanacağınız tırnak güçlendirici ürünler dayanıklılığını arttırır.

Gece yatarken tırnaklara badem ve avokado yağlarını karışımlarını sürmek faydalı olacaktır.

Soğuk havalarda eldiven kullanın.

Ojeden önce kullanılan koruyucu bazlar, tırnağı korur ve lekelenmesini önler, ayrıca ojenin rengini daha iyi gösterir. Ojeden sonra kullanılan top kat ojenin daha kalıcı olmasını, soyulmamasını sağlar.

Aseton içeren oje çıkarıcılar tırnağı yıpratabilir. Aseton içermeyen oje çıkarıcıları tercih edin. Sürekli oje sürmek tırnağın nefes almasını engellediği için ara, ara dinlendirmek tırnak yapısını rahatlatacaktır. Bu nedenle bazen doğal haline bırakmak bile iyi gelir.

Tırnak bakımında kullanılan makas, törpü gibi aletler kişiseldir. Kimseyle paylaşmayın sık, sık temizleyin. Tırnak bakımınızı güzellik salonunda yaptırıyorsanız merkezin temiz olmasına, hijyen kurallarına uymasına dikkat edin.

Jel manikür ve akrilik tırnak gibi uygulamalar pratik görünse de tırnak yapısına zarar vererek, zayıflatabilir. Mümkün olduğunca uzak durun.

Tüm oje markaları aynı kalitede olmaz. Formaldehit, toluen ve dibutil ftalat içeren ürünleri kullanmayın. İçeriğindeki kimyasallar tırnağınıza zarar verebilir.

Tırnak etrafındaki etleri mümkün olduğunca kesmeyin banyodan sonra yumuşamış tırnak etlerini, özel manikür çubukları ile iterek yağ sürün. Tırnak etlerinin derin kesilmesi bakteri ve mantar enfeksiyonlarına zemin yaratır.

Tırnaklarınız narindir, zarar verici işlemler yapmayın. Tırnakları koruyun.

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