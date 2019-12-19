Saç Bakımında Hangi Yağlar Kullanılmalı?

Aromaterapi, bitkilerin kök, yaprak veya çiçek kısımlarından elde edilen yağların koruyucu veya destekleyici amaçla kullanılmasıdır.

Yağlar uçucu ve taşıyıcı yağlar olarak ayrılır. Bunlar amaca yönelik belirli oranlarda hazırlanarak kullanılır. Uçucu yağlar yoğun etkilerinden dolayı taşıyıcı yağlar içinde kullanılmalıdır.

Aromaterapide kullanılacak karışımlar, uygulama öncesi küçük bir bölgede cilt testi yapılarak denenmelidir. Bazı karışımlar alerji ve tahriş yapabilir.

Aromaterapi, hamilelik döneminde ve bebeklerde problem yaratabilir. Ayrıca ek sağlık sorunlarınızın olması yine yağların kullanımını sınırlandırabilir. Doktorunuza danışmadan kullanmayın.

Yine kullanılan yağların güvenilir kaynaktan alınması çok önemli bir konudur. Aksi takdirde zarar verebilir.

Saç için aromaterapinin pek çok faydası vardır. Ancak bu saçlardaki sorunların tedavisi anlamına gelmez. Saç sorunları çok çeşitli sebeplere bağlı olabilir ve ancak dermatoloji uzmanları tarafından teşhis ve tedavi edilebilir.

Genel olarak aromaterapinin saç için faydalarına göz atarsak,

Saç dökülmelerini azaltma

Saçlarda güçlenme, uzamada hızlanma

Daha parlak, yumuşak ve nemli saçlar

Kepek sorununun azaltılması

Saçlardaki yağlanmanın kontrolü olarak sıralayabiliriz.

Gelelim hangi aromatik yağın ne faydası olduğuna...

Jojoba yağı, hem yağlı ve hem de kuru saçlar için kullanılabilir. Saçı nemlendirir. Yağ dengesini düzenler.

Hindistan cevizi yağı, saçı besler, parlatır ve onarır.

Badem yağı, saç derisini yatıştırır ve nemlendirir.

Avakado yağı, çok iyi bir nemlendiricidir. Vitaminlerden zengindir.

Argan yağı, saç için çok faydalıdır. Saçı kökünden besler, nemlendirir ve kırılmaları azaltır.

Sedir ağacı yağı, antifungal ve antibakteriyel özelliği vardır. Saç derisini uyarır ve saç büyümesini hızlandırır, dökülmeleri azaltır.

Papatya yağı, saça parlaklık ve yumuşaklık kazandırır ve saç derisini rahatlatır.

Adaçayı yağı, saç büyümesini hızlandırır. Saçı güçlendirerek kırılmamaları azaltır.

Kekik yağı, saçlı deriyi uyararak saç büyümesini uyarır, saç dökülmesini azaltır.

Nane yağı, sürüldüğü alanda dolaşımı hızlandırarak karıncalanma hissine neden olur. Saç uzamasını hızlandırır. Saçlarda yağlanmayı azaltır.

Lavanta yağı, antibakteriyel ve antimikrobiyal özelliklerinden dolayı saçlı deriyi yatıştırır. Kepeği azaltır. Saçları nemlendirir, parlak tutar. Uzamayı hızlandırır.

Biberiye yağı, kökleri uyararak saç derisinde dolaşımı arttırır. Saç büyümesini hızlandırır ve saçları kalınlaştırır.

Çay ağacı yağı, güçlü antibakteriyel ve antimikrobiyal özellikleri vardır. Saç uzamasını hızlandırır. Kepek sorununu azaltır.

Ylang Ylang yağı, kuru ve kırılgan saçlara kullanılabilir. Saçlı deride sebum üretimini arttırarak daha sağlıklı saç yapısı sağlar.

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