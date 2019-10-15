Renkler ve Etkileri
"Renkler bizi etkiliyor mu? Her renk üzerimizde aynı etkiyi mi gösteriyor? "
Sizce renkler bizi etkiler mi?
Renklerin psikolojik etkileri tartışılmaz. Renkler enerji seviyemizden, modumuza kadar pek çok şeyi etkiler. Ayrıca çevremizdeki insanlar da giydiğimiz renklerden etkilenir. Gözünüzün önüne siyah rengi getirin, siyah elbise içinde bir kadın hayal edin. Bir de pembeler giymiş bir kadın hayal edin. Neler hissettiniz? İki görüntüyü hayal ederken farklı şeyler düşündünüz, değil mi?
Kabul edelim ya da etmeyelim renkler üzerimizde etkileri var. Kültürel farklar ve kişisel deneyimler farklı renklere farklı anlamlar yüklese de genel bakış açısı değişmiyor. Renkler farklı insanlar üzerinde benzer duyguları oluşturuyor. Markalar renklerin sihirli dünyasını bilerek logolarında, ambalaj seçimlerinde, reklam kampanyalarında ve ürünlerinde bunları kullanarak, hedef kitleleri üzerinde istediği etkiyi yönetiyor. Renkler duygularımızı, davranışlarımızı ve stres seviyemizi etkiliyor. Bunu bilerek seçimler yaparsak imaj yönetimimizde, iletişimde daha başarılı olmamız da kaçınılmaz.
Kolaylık olması açısında renkleri dört ana gruba ayıralım:
Zamansız ve şık renkler: Dolabınızda olması gereken asil ve temel renklerdir; iş hayatında, sosyal hayatta ve özel davetlerde kullanılır.
Siyah: Baştan sona siyah giymek güvenli ve kolaydır. Şık ve seçkindir. İnce ve zarif gösterir. Aynı zamanda iş ortamında sizi otoriter gösterir. İnsanlar iletişim kurmaktan uzak durur, araya mesafe koyar.
Kahverengi: Çok farklı tonları vardır. Çok dostça durur, yakınlık hissettirir. Aynı zamanda sıkıcıdır. Bankacılık sektörü gibi bazı sektörlerde tercih edilmez.
Gri: Hem spor hem de klasik giyimde kullanılan özel bir renktir. İş hayatında koyu tonları son derece başarılı bir imaj sağlar.
Lacivert: Kuralların rengidir. Üniformalarda da tercih edilir. İş başvurularında, sunumlarda tercih edilebilir. Genç gösterir.
Beyaz: Saflık, tazelik, masumiyet gösterir. Şık ve seçkin durur.
Sportif renkler: Sosyal ortamlarda, hafta sonlarında ve spor yaparken kullanılır.
Mavi: Güven veren ve bilgeliğin rengidir, sakinleştirici etkileri vardır. Özellikle erkeklerden tarafından çok sevilen bir renktir. Eğer çok stresli bir iş ortamı varsa, mavi rahatlatıcı etki gösterir.
Yeşil: Doğada çok fazla bulunan yeşil, huzur veren ve dengeleyen bir renktir.
Sarı: Neşe ve eğlencenin rengidir.
Turuncu: Modern, iddialı bir renktir. Enerji verir.
Mesaj veren renkler: Daha çok kadınlar tarafından tercih edilen renklerdir.
Pembe: Şefkat ve sevginin rengidir. Genç gösterir.
Kırmızı: Tutkunun rengidir. Harekete geçirir, enerji verir.
Mor: Şık ve seçkindir. Lüksü çağrıştırır. Duyarlılığı, yaratıcılığı gösterir.
Pastel renkler: Bu renkler iletişimde kolaylık sağlar. Dostça ve arkadaşça bir imaj verir. Açık mavi, açık yeşil, leylak, somon bu renklerdendir.