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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriŞale Kutsal Yılmaz Renkler ve Etkileri
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Şale Kutsal Yılmaz>Renkler ve Etkileri
Mahmure
15.10.2019 - 12:07, Son Güncelleme:

Renkler ve Etkileri

Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Dermatolog Uzm. Dr.
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Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Renkler ve Etkileri

"Renkler bizi etkiliyor mu? Her renk üzerimizde aynı etkiyi mi gösteriyor? "

Sizce renkler bizi etkiler mi?

Renklerin psikolojik etkileri tartışılmaz. Renkler enerji seviyemizden, modumuza kadar pek çok şeyi etkiler. Ayrıca çevremizdeki insanlar da giydiğimiz renklerden etkilenir. Gözünüzün önüne siyah rengi getirin, siyah elbise içinde bir kadın hayal edin. Bir de pembeler giymiş bir kadın hayal edin. Neler hissettiniz? İki görüntüyü hayal ederken farklı şeyler düşündünüz, değil mi?

Kabul edelim ya da etmeyelim renkler üzerimizde etkileri var. Kültürel farklar ve kişisel deneyimler farklı renklere farklı anlamlar yüklese de genel bakış açısı değişmiyor. Renkler farklı insanlar üzerinde benzer duyguları oluşturuyor. Markalar renklerin sihirli dünyasını bilerek logolarında, ambalaj seçimlerinde, reklam kampanyalarında ve ürünlerinde bunları kullanarak, hedef kitleleri üzerinde istediği etkiyi yönetiyor. Renkler duygularımızı, davranışlarımızı ve stres seviyemizi etkiliyor. Bunu bilerek seçimler yaparsak imaj yönetimimizde, iletişimde daha başarılı olmamız da kaçınılmaz.

Kolaylık olması açısında renkleri dört ana gruba ayıralım:

Zamansız ve şık renkler: Dolabınızda olması gereken asil ve temel renklerdir; iş hayatında, sosyal hayatta ve özel davetlerde kullanılır.

Siyah: Baştan sona siyah giymek güvenli ve kolaydır. Şık ve seçkindir. İnce ve zarif gösterir. Aynı zamanda iş ortamında sizi otoriter gösterir. İnsanlar iletişim kurmaktan uzak durur, araya mesafe koyar.

Kahverengi: Çok farklı tonları vardır. Çok dostça durur, yakınlık hissettirir. Aynı zamanda sıkıcıdır. Bankacılık sektörü gibi bazı sektörlerde tercih edilmez.

Gri: Hem spor hem de klasik giyimde kullanılan özel bir renktir. İş hayatında koyu tonları son derece başarılı bir imaj sağlar.

Lacivert: Kuralların rengidir. Üniformalarda da tercih edilir. İş başvurularında, sunumlarda tercih edilebilir. Genç gösterir.

Beyaz: Saflık, tazelik, masumiyet gösterir. Şık ve seçkin durur. 

Renkler ve Etkileri

Sportif renkler: Sosyal ortamlarda, hafta sonlarında ve spor yaparken kullanılır.

Mavi: Güven veren ve bilgeliğin rengidir, sakinleştirici etkileri vardır. Özellikle erkeklerden tarafından çok sevilen bir renktir. Eğer çok stresli bir iş ortamı varsa, mavi rahatlatıcı etki gösterir.

Yeşil: Doğada çok fazla bulunan yeşil, huzur veren ve dengeleyen bir renktir.

Sarı: Neşe ve eğlencenin rengidir. 

Turuncu: Modern, iddialı bir renktir. Enerji verir.

Mesaj veren renkler: Daha çok kadınlar tarafından tercih edilen renklerdir.

Pembe: Şefkat ve sevginin rengidir. Genç gösterir.

Kırmızı: Tutkunun rengidir. Harekete geçirir, enerji verir. 

Mor: Şık ve seçkindir. Lüksü çağrıştırır. Duyarlılığı, yaratıcılığı gösterir.

Pastel renkler: Bu renkler iletişimde kolaylık sağlar. Dostça ve arkadaşça bir imaj verir. Açık mavi, açık yeşil, leylak, somon bu renklerdendir. 

https://www.instagram.com/sale_yilmaz/

Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Dermatolog Uzm. Dr.
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