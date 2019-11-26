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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Şale Kutsal Yılmaz>Daha Sağlıklı Bir Cilt İçin Aromaterapi
Mahmure
26.11.2019 - 11:29, Son Güncelleme:

Daha Sağlıklı Bir Cilt İçin Aromaterapi

Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Dermatolog Uzm. Dr.
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Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz

"Aromaterapi Çin'den, Mısır'a, Afrikaya kadar dünyanın farklı coğrafyalarında binlerce yıldır kullanılan bir yöntemdir. Bu gün modern aromaterapi tamamen bilimsel çalışmalarla çok daha doğru ve etkili kullanılmaya başlanmıştır. "

Bitkilerin yaprak, kök ve çiçeklerinden elde edilen yağların doğru şekilde kullanılmasıyla başta cilt olmak üzere vücut üzerinde pek çok olumlu etkileri tespit edilmiştir. Bu yağlar uçucu ve taşıyıcı yağlar olarak ayrılır. Cildin ihtiyaçları ve özellikleri göz önüne alınarak belli oranlarda karışım hazırlanarak kullanılır. Seçilen yağların özenle hazırlanmış güvenilir ürünler olması çok önemlidir. Yanlış ürünler sağlığa zarar verebilir. Gebelik ve bebeklik döneminde aromaterapi kullanımları sorun yaratabilir. Her ürün gibi alerji yapabilir. Bu nedenle ürünler konusunda mutlaka uzman desteği alınmalıdır. 

Daha Sağlıklı Bir Cilt İçin Aromaterapi

Cilt için faydalı olan yağlar, yaşlanmadan akneye kadar ciltteki pek çok soruna destek olur. Farklı yağlar tamamen farklı etlilere sahiptir.  

Jojoba yağı 

E ve B vitamini, bakır, çinko içerir. Ciltte sebum gibi davranarak ciltteki yağlanmayı azaltır. Akneyi azaltır ve yara iyileşmesini hızlandırır.
Nem verir. Antioksidan etkileri ile yaşlanmayı geciktirir.
Cildi onarır. Kollajen üretimini hızlandırır.

Nar çekirdeği yağı

İçeriğinde bioflavonoid ve yağ asitleri vardır. Doğal bir güneş koruyucu ve güçlü bir antiagingtir.

Daha Sağlıklı Bir Cilt İçin Aromaterapi

Lavanta esansiyel yağı

Yara iyileşmesini hızlandırır. Antiinflamatuvar ve antioksidan etkileri vardır. Kollajen üretimini arttırır. Lekeleri azaltır.
Sivilceyi ve izleri azaltır. Kuru ciltlere nem desteği sağlar.
Antiaging etkilidir. Çok güzel kokar. 

Frankincense esansiyel yağı

Antiinflamatuvar ve antibakteriyel özellikleri vardır.
Hücre yenilenmesini hızlandırır. Kırışıklıkları azaltır.
Gözenekleri daraltır. Cildi sıkılaştırır.
Kuru ciltleri destekler.
Güneşe veya yaşa bağlı oluşan cilt lekelerini azaltır.
Akneye, lekeye yatkın ciltlerde faydalıdır. aknenin oluşturduğu lekeleri azaltır.
Antiaging etkilidir.

Ylang ylang esansiyel yağı 

Cilt yağlanmasını ve akne oluşumunu azaltır.
Cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırır. İnce çizgileri azaltır.
Cilt elastikiyetini arttırır.
Antiaging etkilidir.
Yara izlerini azaltır.

Daha Sağlıklı Bir Cilt İçin Aromaterapi

Çay ağacı esansiyel yağı

Yağ üretimini ve akneleri azaltır.
Antibakteriyeldir.
Yara iyileşmesini düzenler.

Kuşburnu yağı 

Kırışıklılar ve lekeler için çok faydalıdır.
C vitamininden ve esansiyel yağ asitlerinden zengindir. Kollajen üretimini arttırarak cildi güçlendirir. Yaşlanma etkilerini azaltır. 

Gül esansiyel yağı

Olgun ciltler için çok faydalıdır.  Antiaging ve antimikrobial etkilidir.
Cilde nem sağlar.
Cilt rengini ve dokusunu düzeltir. 

https://www.instagram.com/sale_yilmaz/

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Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Dermatolog Uzm. Dr.
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