Daha Sağlıklı Bir Cilt İçin Aromaterapi
"Aromaterapi Çin'den, Mısır'a, Afrikaya kadar dünyanın farklı coğrafyalarında binlerce yıldır kullanılan bir yöntemdir. Bu gün modern aromaterapi tamamen bilimsel çalışmalarla çok daha doğru ve etkili kullanılmaya başlanmıştır. "
Bitkilerin yaprak, kök ve çiçeklerinden elde edilen yağların doğru şekilde kullanılmasıyla başta cilt olmak üzere vücut üzerinde pek çok olumlu etkileri tespit edilmiştir. Bu yağlar uçucu ve taşıyıcı yağlar olarak ayrılır. Cildin ihtiyaçları ve özellikleri göz önüne alınarak belli oranlarda karışım hazırlanarak kullanılır. Seçilen yağların özenle hazırlanmış güvenilir ürünler olması çok önemlidir. Yanlış ürünler sağlığa zarar verebilir. Gebelik ve bebeklik döneminde aromaterapi kullanımları sorun yaratabilir. Her ürün gibi alerji yapabilir. Bu nedenle ürünler konusunda mutlaka uzman desteği alınmalıdır.
Cilt için faydalı olan yağlar, yaşlanmadan akneye kadar ciltteki pek çok soruna destek olur. Farklı yağlar tamamen farklı etlilere sahiptir.
Jojoba yağı
E ve B vitamini, bakır, çinko içerir. Ciltte sebum gibi davranarak ciltteki yağlanmayı azaltır. Akneyi azaltır ve yara iyileşmesini hızlandırır.
Nem verir. Antioksidan etkileri ile yaşlanmayı geciktirir.
Cildi onarır. Kollajen üretimini hızlandırır.
Nar çekirdeği yağı
İçeriğinde bioflavonoid ve yağ asitleri vardır. Doğal bir güneş koruyucu ve güçlü bir antiagingtir.
Lavanta esansiyel yağı
Yara iyileşmesini hızlandırır. Antiinflamatuvar ve antioksidan etkileri vardır. Kollajen üretimini arttırır. Lekeleri azaltır.
Sivilceyi ve izleri azaltır. Kuru ciltlere nem desteği sağlar.
Antiaging etkilidir. Çok güzel kokar.
Frankincense esansiyel yağı
Antiinflamatuvar ve antibakteriyel özellikleri vardır.
Hücre yenilenmesini hızlandırır. Kırışıklıkları azaltır.
Gözenekleri daraltır. Cildi sıkılaştırır.
Kuru ciltleri destekler.
Güneşe veya yaşa bağlı oluşan cilt lekelerini azaltır.
Akneye, lekeye yatkın ciltlerde faydalıdır. aknenin oluşturduğu lekeleri azaltır.
Antiaging etkilidir.
Ylang ylang esansiyel yağı
Cilt yağlanmasını ve akne oluşumunu azaltır.
Cilt hücrelerinin yenilenmesini hızlandırır. İnce çizgileri azaltır.
Cilt elastikiyetini arttırır.
Antiaging etkilidir.
Yara izlerini azaltır.
Çay ağacı esansiyel yağı
Yağ üretimini ve akneleri azaltır.
Antibakteriyeldir.
Yara iyileşmesini düzenler.
Kuşburnu yağı
Kırışıklılar ve lekeler için çok faydalıdır.
C vitamininden ve esansiyel yağ asitlerinden zengindir. Kollajen üretimini arttırarak cildi güçlendirir. Yaşlanma etkilerini azaltır.
Gül esansiyel yağı
Olgun ciltler için çok faydalıdır. Antiaging ve antimikrobial etkilidir.
Cilde nem sağlar.
Cilt rengini ve dokusunu düzeltir.