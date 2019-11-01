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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriŞale Kutsal Yılmaz Cilt Temizleyicileri Hakkında Merak Edilenler
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Şale Kutsal Yılmaz>Cilt Temizleyicileri Hakkında Merak Edilenler
Mahmure
01.11.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Cilt Temizleyicileri Hakkında Merak Edilenler

Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Dermatolog Uzm. Dr.
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Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Cilt Temizleyicileri Hakkında Merak Edilenler

"Eğer cildinize temizleyici kullanmıyorsanız cilt bakımından söz etmek mümkün değildir. "

Suyla ve sabunla yapılan cilt temizliği, cildi kurutarak pH dengesini bozacağı gibi, yeterli bir temizlik de sağlamayacaktır. Kullanılan hiçbir krem veya serum iyi temizlenmemiş ciltte yeterli etkiyi sağlamaz. Bu sebeplerden ötürü herkes için iyi bir cilt temizleyici vazgeçilmez olmalıdır.

Cilt tipine uygun olmayan ürünler de sorun oluşturur. Eğer çok yağlı ürün kullanırsanız ciltte yağlanma ve sivilce oluşumu, çok sert ürün kullanırsanız cilt kuruluğu veya hassasiyet oluşur. Cildi temizledikten sonra gerginlik ve rahatsızlık hissediyorsanız büyük ihtimalle ürün size uygun değildir. 

Krem, süt veya losyon temizleyiciler: Nemlendirici maddeler ve bitkisel yağlar içerirler. Cildin yağ yapısını bozmadan yumuşak bir temizlik sağlarlar. Özellikle kuru ve hassas ciltler için tercih edilirler. Bu cilt tipleri parfüm, alkol ve sert deterjan içermeyen ürünler kullanmalıdır. Ayrıca hassas ciltler hipoalerjik ürünleri tercih etmeli, hatta cilt testi yaparak ürün almalıdır. 

Jel temizleyiciler: Adından da anlaşılacağı gibi jel kıvamında ürünlerdir. Özellikle yağlı ve akneli ciltler için uygundur. Antiseptik veya peeling özellikleri de olabilir. Yağlanmayı kontrol ederek, tıkanmış gözeneklerin daha iyi temizlenmesini sağlar. Bu şekilde akne oluşumu azalır. 

Köpük temizleyiciler: Fazla yağlanmayı kontrol ederek iyi bir temizlik sağlar. Yağlı veya karma ciltler için uygun olabilir. Karma ciltlerde ürün seçimi cildin tepkileri göz önüne alınarak yapılmalıdır.  

Kil temizleyiciler: Ciltteki fazla yağı ve toksinleri temizler. Yağlı ve karma ciltler için uygundur.

Mendil temizleyiciler: Çok pratik görünüyorlar, değil mi? Çok mecbur kalmadıkça tercih etmemelisiniz. Yeterli temizlik sağlamayacağı gibi, alkol ve parfüm içeriği nedeniyle ciltte tahriş ve hassasiyete neden olabilir.

Makyaj yapıyorsanız cildi iki kez temizlemek gerekecektir. Birinci temizlik makyaj ürünlerini ciltten uzaklaştırırken, ikinci kat temizleyici ciltte esas temizliği yapacaktır. Sabah ve akşam cilt temizliği gereklidir. Akşam temizlikte ciltte biriken bakteri, toz, kir, makyaj temizlenmeli ve gece kullanılacak ürünler sürülmelidir. Gece cildin dinlendiği, onarıldığı çok önemli bir dönemdir. Bu arada cildin iyi temizlenmiş olması bu fonksiyonlarını yapmasına olanak sağlar. Sabah ise ter, toksin atılımı nedeniyle cilt yine temizlenmeli ve gündüz ürünleri kullanılmalıdır.  Eğer cildiniz aşırı kuru ve hassas ise sabah temizliği ihmal edilebilir. Bunlara ek olarak, mevsimsel değişimlerde cildin ihtiyaçlarının değişeceği göz önüne alınarak seçim yapılmalıdır.

Bu bilgiler ışığında, artık seçimlerinizi çok daha kolay yapacağınızdan eminim...

https://www.instagram.com/sale_yilmaz/

Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Dermatolog Uzm. Dr.
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