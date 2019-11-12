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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Şale Kutsal Yılmaz>Cildiniz Hassas mı?
Mahmure
12.11.2019 - 16:23, Son Güncelleme:

Cildiniz Hassas mı?

Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Dermatolog Uzm. Dr.
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Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Cildiniz Hassas mı?

"Neredeyse iki kişiden biri cildinin hassas olmasından şikayetçi... "

Günlük hayatın stresi, kimyasallar, hormonlardaki değişimler, hava kirliliği, yanlış kozmetik kullanımı gibi pek çok faktör cildinizde hassasiyeti arttırmış olabilir.

Cildiniz hassas mı?

Yıkadıktan sonra ciltte gerginlik ve rahatsızlık hissi oluyor mu?

Ciltte kızarıklık ve kırmızı lekeler var mı? 

Güneşte çok kolay kızarır mısınız?

Kullandığınız kozmetikler genellikle sorun mu yaratıyor?

Erken başlayan çizgi ve kırışıklıklar mı var?

Renkli kozmetikler ve kimyasallar cildinizi rahatsız mı ediyor?

Zaman zaman kuruluk, hatta kaşıntı mı hissediyorsunuz?

Eğer bu soruların cevapları genellikle evetse cildiniz hassas olabilir...

Alacağınız bazı önlemlerle cildi sakinleştirmek mümkündür. Eğer cilde uygun olmayan işlemler yapılırsa hassasiyet daha da artar.

1. Kullandığınız ürünlere dikkat edin bazı içerikler sorun yaratabilir. Okuyun, inceleyin. Ürün alırken  cilt testi yapın, ürünü cilt üzerinde 48 saat bekletin, sorun yoksa kullanın. Almadan önce deneme boyu ürün isteyin, deneyin sorun yaşarsanız kullanmayın. Renklendirici, koruyucu, parfüm ve alkol içermeyen ürünleri tercih edin. Sayıca az, içerik olarak basit ürünleri tercih edin. 10'dan fazla çeşit içeriği olan ürünleri tercih etmeyin.

2. Cildi nemlendirmeyi ihmal etmeyin,  sorun yaratmayacak nemlendirici bulun ve kullanın. Cildi nemlendirmek bariyer fonksiyonunu güçlendirerek dışardan gelen zararlı etkenlere karşı güçlü kılar.  Hassas cilt ürünleri pek çok markada vardır. Ayrıca organik olanları da tercih edebilirsiniz.

3. Sağlıklı beslenme bol su içme toksinlerin atılımını ve cildin sakinleşmesine neden olur. Bazı gıdalar ciltteki hassasiyeti arttırır. Bu tür gıdalardan uzak durun

4. Isı ve güneş ışınları ciltteki sorunları arttırır. İyi bir güneş koruma çok önemlidir asla ihmal edilmemelidir. Fiziksel güneş koruyucuların  kullanımı reaksiyon yapmaması açısından daha güvenlidir.

5. Cildin temizliğine özen gösterin krem veya süt yapıda, uygun bir temizleyiciyle temizleyin.

6. Hava kirliliği, rüzgar, stres ,uykusuzluk, sigara gibi dışsal faktörler ciltteki sorunu artırır. Cildi tahriş etmeyin ve ovuşturmayın. Yumuşak havlular kullanın . Uyurken ipek yastık kılıfı kullanmak cildi tahrişten koruyacak, daha güvenli olacaktır.

7. Makyaj ürünü seçerken mineral ürünleri tercih edin. Makyaj fırçalarının temizliğine özen gösterin.

8. Cilde peeling, cilt bakımı gibi özel bakımlar yaptırırken konuda uzman kişilere ulaşın. Aksi halde daha çok sorun yaşayabilirsiniz.

Sonuç olarak cildiniz hassassa bunun  sizi bunaltmasına izin vermeyin, önlemlerinizi alarak, bilinçli seçimler yaparak sorunları azaltabilirsiniz.  

https://www.instagram.com/sale_yilmaz/

Şale Kutsal Yılmaz
Şale Kutsal Yılmaz
Dermatolog Uzm. Dr.
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