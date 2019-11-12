Cildiniz Hassas mı?
"Neredeyse iki kişiden biri cildinin hassas olmasından şikayetçi... "
Günlük hayatın stresi, kimyasallar, hormonlardaki değişimler, hava kirliliği, yanlış kozmetik kullanımı gibi pek çok faktör cildinizde hassasiyeti arttırmış olabilir.
Cildiniz hassas mı?
Yıkadıktan sonra ciltte gerginlik ve rahatsızlık hissi oluyor mu?
Ciltte kızarıklık ve kırmızı lekeler var mı?
Güneşte çok kolay kızarır mısınız?
Kullandığınız kozmetikler genellikle sorun mu yaratıyor?
Erken başlayan çizgi ve kırışıklıklar mı var?
Renkli kozmetikler ve kimyasallar cildinizi rahatsız mı ediyor?
Zaman zaman kuruluk, hatta kaşıntı mı hissediyorsunuz?
Eğer bu soruların cevapları genellikle evetse cildiniz hassas olabilir...
Alacağınız bazı önlemlerle cildi sakinleştirmek mümkündür. Eğer cilde uygun olmayan işlemler yapılırsa hassasiyet daha da artar.
1. Kullandığınız ürünlere dikkat edin bazı içerikler sorun yaratabilir. Okuyun, inceleyin. Ürün alırken cilt testi yapın, ürünü cilt üzerinde 48 saat bekletin, sorun yoksa kullanın. Almadan önce deneme boyu ürün isteyin, deneyin sorun yaşarsanız kullanmayın. Renklendirici, koruyucu, parfüm ve alkol içermeyen ürünleri tercih edin. Sayıca az, içerik olarak basit ürünleri tercih edin. 10'dan fazla çeşit içeriği olan ürünleri tercih etmeyin.
2. Cildi nemlendirmeyi ihmal etmeyin, sorun yaratmayacak nemlendirici bulun ve kullanın. Cildi nemlendirmek bariyer fonksiyonunu güçlendirerek dışardan gelen zararlı etkenlere karşı güçlü kılar. Hassas cilt ürünleri pek çok markada vardır. Ayrıca organik olanları da tercih edebilirsiniz.
3. Sağlıklı beslenme bol su içme toksinlerin atılımını ve cildin sakinleşmesine neden olur. Bazı gıdalar ciltteki hassasiyeti arttırır. Bu tür gıdalardan uzak durun
4. Isı ve güneş ışınları ciltteki sorunları arttırır. İyi bir güneş koruma çok önemlidir asla ihmal edilmemelidir. Fiziksel güneş koruyucuların kullanımı reaksiyon yapmaması açısından daha güvenlidir.
5. Cildin temizliğine özen gösterin krem veya süt yapıda, uygun bir temizleyiciyle temizleyin.
6. Hava kirliliği, rüzgar, stres ,uykusuzluk, sigara gibi dışsal faktörler ciltteki sorunu artırır. Cildi tahriş etmeyin ve ovuşturmayın. Yumuşak havlular kullanın . Uyurken ipek yastık kılıfı kullanmak cildi tahrişten koruyacak, daha güvenli olacaktır.
7. Makyaj ürünü seçerken mineral ürünleri tercih edin. Makyaj fırçalarının temizliğine özen gösterin.
8. Cilde peeling, cilt bakımı gibi özel bakımlar yaptırırken konuda uzman kişilere ulaşın. Aksi halde daha çok sorun yaşayabilirsiniz.
Sonuç olarak cildiniz hassassa bunun sizi bunaltmasına izin vermeyin, önlemlerinizi alarak, bilinçli seçimler yaparak sorunları azaltabilirsiniz.