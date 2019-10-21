Uyuz Hastalığı Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nasıldır?
"Halk arasında ''Gidişik'' adı verilen uyuz hastalığı gözle görülmeyen böceklerden bulaşan, çok kaşıntılı bir hastalıktır. "
Sonbahar ve kış dönemlerinde daha sık görülen uyuz hastalığı insandan insana; uzun süreli temasla veya çarşaf, çamaşır gibi ortak kullanılabilen eşyalarla bulaşabilir. El sıkışma gibi kısa süreli dokunuşlarla hastalık oluşmaz.
Kaşıntı bulaşmadan 20 - 30 gün sonra, ortaya çıkar. Kaşıntının şiddeti, yaygınlığı, gece artması ve ailesel özelliği çok tipiktir. El parmak araları, dirsekler, karın, kalça, cinsel organlar, memeler en çok yerleştiği bölgelerdir. Yoğun kaşıntı izleri ve az sayıda böceğin kazdığı kırmızı tüneller görülür.
Tedavi titiz bir uygulama gerektirir. Önemli olan, erken dönemde doktora başvurup; hastalığın, çevreye yayılmadan ve başka sorunlara neden olmadan denetim altına alabilmektir. Deriye sürülerek böcekleri öldüren ilaçlar kullanılır. Ayrıca ağız yolu ile alınan ilaçlar da mevcuttur. Bulaşma kaynaklarının dezenfeksiyonu ile insan dışında uzun süre yaşayamayan böceklerin de ölmesi sağlanır. Çamaşır ve çarşaflar kaynatılabilir, kaynatılamayan eşyalar, kızgın ütüyle ütülenebilir veya bir hafta insandan uzak kalacak şekilde, poşetler içinde saklanır.
Bulaşıcılığı çok hızlı olan hatta salgınlara bile yol açan uyuz hastalığının tedavisi basit olup korkulacak bir hastalık değildir.
Fakat tedavi edilmediğinde ciddi problemlere, salgınlara yol açar. Kalabalık ortamlarda temas ile kişiden kişiye bulaşan uyuz hastalığı, sanılan aksine kedi ve köpek gibi hayvanlardan insana bulaşmaz.
Günümüzde uyuz hastalığının tedavisi kolay olup erken dönemde cilt doktoruna başvurarak tedavi planlanması toplum sağlığı açısından çok önemlidir.