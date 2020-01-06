Sivilce İzleri Nasıl Geçer?

İzlerinin tedavisine başlanabilmesi için, izlerden önce yüz ve sırttaki sivilceler dermatoloji doktorunuz tarafından tedavi edilmelidir.

Ciltte sivilce, sivilce izleri, derin ve ince kırışıklıklar, güneş lekelerinden kurtulmak için kış mevsimi ideal zamandır.

Sivilce lekeleri için kesin çözüm, lekelerin kalıcılığı, iz ve derinliklerine bağlıdır. En güçlü yöntemler lazer tedavileridir. İzlerin çoğu lazer sistemiyle tamamen geçirilir. CO2 fraksiyonel lazer cildin tüm tabakalarına ulaşabilen tek lazerdir. Cildin yüzeyel tabakasından en derin tabakasına kadar olan tüm katmanlarda yenilenme sağlayarak iz tedavisindeki en etkili seçenektir. İzler ne kadar yüzeyel ve küçükse o kadar fazla fayda görür, hatta izler geçebilir. Ancak çok derin ve büyük izlerde başarı daha sınırlı olmaktadır. CO2 fraksiyonel lazer uygulaması ayda bir ortalama 4-6 seans uygulanır. Sivilce izlerinin tedavisinde birkaç gün ciltte kahverengi bir pullanma ve kızarıklık olur. Uygulama sonrası duş ve makyaj ertesi gün yapılabilir.

Sivilce izlerin de kimyasal peeling, AHA, retinoik asit, Arbutin içeren ve C vitamin destekli kremler cilt yüzeyinin yenilenmesinde etkilidir. Kimyasal Peeling cildin üst tabakasının soyulmasına sivilce izleriyle birlikte siyah noktaların geçirilmesi, ciltteki pürüzlerin giderilmesi ve gözeneklerin sıkılaştırılmasını sağlar. Sivilce iz ve lekelerinin şiddetine bağlı olarak 4-8 seans uygulanır. Her seans arasında 2-4 hafta aralık bırakılır.

Sivilce ve sivilce lekelerinde Karbon Peeling, Q Switch ND: Yag lazer ışınlarının cilt altına da etki etmesiyle, cilt form kazanarak gözeneklerin sıkılaşması sağlanır. Sürülen karbon maddesi, cilt altında lazerin etkinliğini artırmaktadır. Lazer cilt altında bağ dokusu sentezini uyararak izlerin düzelmesine katkı sağlar, yağ dokuları dengelenir.

Sivilce Lekelerinde PRP Tedavisi, kişinin kendi kan hücrelerinden yapıldığı için etkili çözümler sunar. Kandaki beyaz hücreler büyüme faktörler sayesinde onarım ve yenilenmiş bir cilt yapısı kazandırır. PRP uygulama radyofrekans ve dermaroller gibi diğer kozmetik işlemler ile kombine edildiğinde daha başarılı sonuçlar olabilmektedir. 15 gün arayla 3-4 seans PRP yapılması önerilmektedir.

Sivilce lekelerinde mezoterapi, somon DNA, hiyalüronik asidin cilt yüzeyine enjekte edilmesiyle uygulanır. Gençlik aşısı olarak da tanımlanabilen uygulamada, cilt yenilenmesi sağlanır. Kolajen lifleri artırılarak, içeriğindeki vitamin destekleri sayesinde lekelerin tedavisi ve dinamik bir cilt elde edilir.

Sivilce ve sivilce izlerinde en doğru ve uygun tedavi dermatoloji doktorunuz tarafından belirlenir.

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