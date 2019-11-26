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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriÖzge Ayabakan Maskeler Cildimize Zarar Verebilir
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Özge Ayabakan>Maskeler Cildimize Zarar Verebilir
Mahmure
26.11.2019 - 11:02, Son Güncelleme:

Maskeler Cildimize Zarar Verebilir

Özge Ayabakan
Özge Ayabakan
Dermatoloji Uzmanı Dr.
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Özge Ayabakan
Özge Ayabakan

"Güvenilir besinlerle gerçekleştirilen maskeler cilt sağlığını korumanın temelini oluşturur.  Bilinçsizce ve cilt yapısına uygun olmayan besin ve bitkilerle yapılan cilt maskeleri ise   egzama, cilt lekeleri ve gözeneklerin tıkanması veya iltihaplanmaya neden olabilir."

Her besin veya bitkisel maske her cilt tipine uygun değildir. Cilt tipinize uygun olmayan besin ve bitkiler içeren bir maske, cildinize zarar verebilir. Evde hazırlanan bu uygulamalar cildinizde kızarıklık oluşturabilir. İçindeki maddelere bağlı olarak cildinizi olduğundan daha kuru ya da daha yağlı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin; kuru ciltliyseniz limon gibi turunçgillerden uzak durmanızda yarar var. Hassas ve kızarık ciltlerde ya da cilt hastalığına yönelik   bitkisel ürünlerde   cilt doktorunuza uygulamayı düşündüğünüz maskeyi danışmanız daha güvenli olur.  Ayrıca bu konuda cilt doktorunuzdan ek tavsiyeler alabilirsiniz.

Özellikle güneş lekelerinin tedavisinde kullanılan bitkisel içerikli maskeler olumsuz etkiler oluşturabilir. Doğal olduğunu düşünerek kulaktan dolma bilgiler ile alınan ürünler cilde zarar verebilir. Özellikle sirke, limon suyu, yoğurt, aloe vera, Hindistan cevizi yağı ve zerdeçal renk açıcı özelliği olan doğal maddelerdir. Fakat bunlar direkt cilt üzerine özellikle yaz aylarında uygulandığı zaman alerjik reaksiyon geliştirme sonucunda cilt renginde koyulaşmaya da sebep olabilmektedir. Bu nedenle leke tedavisinde maske kullanımı tercih ederken bile mutlaka deneyimli bir dermatoloğa danışılması gerekir.

Maskeler Cildimize Zarar Verebilir

Kabartma tozu, diğer adıyla sodyum bikarbonat, peeling maddesine benzeyen yapısına rağmen cildiniz için fazlasıyla zararlıdır. Kabartma tozunun pH değeri 9 olup cildin koruyucu katmanına zarar vermesiyle beraber, yüzünüzü hassaslaştırır ve cildin kendini yenileme sürecini yavaşlatır.

Cilt bakımında kullanılmaya uygun olmayan bitkisel yağlar, mayonez vücut için kullanılsa bile yüz için kullanıma uygun olmayabilir. Asidik olmasından dolayı yakma ve sivilce gibi rahatsızlıklara neden olabilecek olan yağlar kullanılırken mutlaka bir cilt uzmanına danışılmalıdır.

Maskeleri hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli nokta da ilgili bitki ve besinlerin   böcek öldürücülerle işlem görmemesidir. En emin yol bahçemizde ve saksımızda üretmemizdir. Bu da mümkün değilse sertifikalı ürünler tercih edilebilir.

Yüz maskesi uygulama sıklığı da aşırıya kaçarsa cilde hasar verebilir.  Fazla yüz maskesi yaptığınızda cildinizin doğal dengesini bozabilir ve aşırı hassas bir cilt ile oluşturup cildin bağışıklığına hasar verebilirsiniz. Özellikle soyulabilir maskeler, sık uygulandığında ciltte kuruluk ve kılcal damar artışına yol açabilir.

Güzel ve sağlıklı bir tene sahip olmak, sürdürebilmek güzellik maskeleriyle mümkün olabilir. Bilinçli seçilen, cildimizle uyumlu olan çiçek ve meyvelerin güzelliği, hepimizin güzelliğini artırabilir. 

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Özge Ayabakan
Özge Ayabakan
Dermatoloji Uzmanı Dr.
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