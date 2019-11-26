Maskeler Cildimize Zarar Verebilir

Her besin veya bitkisel maske her cilt tipine uygun değildir. Cilt tipinize uygun olmayan besin ve bitkiler içeren bir maske, cildinize zarar verebilir. Evde hazırlanan bu uygulamalar cildinizde kızarıklık oluşturabilir. İçindeki maddelere bağlı olarak cildinizi olduğundan daha kuru ya da daha yağlı bir hale getirebilirsiniz. Örneğin; kuru ciltliyseniz limon gibi turunçgillerden uzak durmanızda yarar var. Hassas ve kızarık ciltlerde ya da cilt hastalığına yönelik bitkisel ürünlerde cilt doktorunuza uygulamayı düşündüğünüz maskeyi danışmanız daha güvenli olur. Ayrıca bu konuda cilt doktorunuzdan ek tavsiyeler alabilirsiniz.

Özellikle güneş lekelerinin tedavisinde kullanılan bitkisel içerikli maskeler olumsuz etkiler oluşturabilir. Doğal olduğunu düşünerek kulaktan dolma bilgiler ile alınan ürünler cilde zarar verebilir. Özellikle sirke, limon suyu, yoğurt, aloe vera, Hindistan cevizi yağı ve zerdeçal renk açıcı özelliği olan doğal maddelerdir. Fakat bunlar direkt cilt üzerine özellikle yaz aylarında uygulandığı zaman alerjik reaksiyon geliştirme sonucunda cilt renginde koyulaşmaya da sebep olabilmektedir. Bu nedenle leke tedavisinde maske kullanımı tercih ederken bile mutlaka deneyimli bir dermatoloğa danışılması gerekir.

Kabartma tozu, diğer adıyla sodyum bikarbonat, peeling maddesine benzeyen yapısına rağmen cildiniz için fazlasıyla zararlıdır. Kabartma tozunun pH değeri 9 olup cildin koruyucu katmanına zarar vermesiyle beraber, yüzünüzü hassaslaştırır ve cildin kendini yenileme sürecini yavaşlatır.

Cilt bakımında kullanılmaya uygun olmayan bitkisel yağlar, mayonez vücut için kullanılsa bile yüz için kullanıma uygun olmayabilir. Asidik olmasından dolayı yakma ve sivilce gibi rahatsızlıklara neden olabilecek olan yağlar kullanılırken mutlaka bir cilt uzmanına danışılmalıdır.

Maskeleri hazırlarken dikkat edilmesi gereken önemli nokta da ilgili bitki ve besinlerin böcek öldürücülerle işlem görmemesidir. En emin yol bahçemizde ve saksımızda üretmemizdir. Bu da mümkün değilse sertifikalı ürünler tercih edilebilir.

Yüz maskesi uygulama sıklığı da aşırıya kaçarsa cilde hasar verebilir. Fazla yüz maskesi yaptığınızda cildinizin doğal dengesini bozabilir ve aşırı hassas bir cilt ile oluşturup cildin bağışıklığına hasar verebilirsiniz. Özellikle soyulabilir maskeler, sık uygulandığında ciltte kuruluk ve kılcal damar artışına yol açabilir.

Güzel ve sağlıklı bir tene sahip olmak, sürdürebilmek güzellik maskeleriyle mümkün olabilir. Bilinçli seçilen, cildimizle uyumlu olan çiçek ve meyvelerin güzelliği, hepimizin güzelliğini artırabilir.

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