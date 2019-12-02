Cildimiz Her Yaşta Ayrı Bakım İster
"Derimiz genetik, güneş, alerjiler, sigara, stres, kötü beslenme ve nicesiyle doğumdan itibaren karşılaşarak bir ömür sorunlar yaşar. Yaşla beraber yıpranan cildin ihtiyaçları da farklılaşır. Gençliğimizi uzun yıllar boyunca korumak için yaşımıza uygun doğru ve bilinçli cilt bakımını ihmal etmemeliyiz. Çünkü cilt değişkendir, her yaşta ayrı bakıma ihtiyaç duyar."
Her daim dinç, sağlıklı bir cilde sahip olabilmenin sırrı yaşa uygun yapılan cilt uygulamalarıdır. Cilt, 20’li yaşlarla beraber nem, 30’lu yaşlarla beraber yağ kaybetmeye başlar. 20’li yaşlarla beraber hafif bir nemlendirici ile cildin günlük bakımı yeterli olabilir. Yaşlanmanın daha ileriki evrelerinde karşılaştığımız kızarıklık, derinleşen kırışıklıklar, cilt lekeleri ve sarkmalarına karşı cildin yeniden yapılandırılmasını sağlayacak dermokozmetik işlemler ve bakım ürünlerini tercih etmek gerekir.
20'li yaşlar...
20'li yaşlarda cilt güçlü, pürüzsüz ve gergindir. Bu dönemde stres ve hormonların etkisi ile akne ve siyah nokta problemi daha sık yaşanır. Sivilcelere bağlı kızarıklıklar, lekeler ve oluşan izler ileriki yaşlar için büyük sorun oluşturur. Sivilcelere karşı nemlendirmek ve yumuşak tutmak için yağ içermeyen nemlendiriciler ve hafif göz jelleri önerilir. Cilt temizliği ve makyajı çıkarmak için yumuşak ve sabun içermeyen temizleyiciler kullanılmalıdır. Bu dönemlerde akne ve kızarıklıklar için doğal maskeler yapılabilir. Alerjik reaksiyonlar, kaşıntı, kabuklanma oluyorsa cilt doktoruna başvurulup uygun ürünler kullanımı için geç kalınmamalıdır.
30'lu yaşlar...
Otuzlu yaşlarda cilt, zayıflık belirtilerini göstermeye başlar. Hücre yenilenmesi ve kolajen üretimi azalır. İlk kırışıklıklara karşı etkili önlemler alınmalıdır. Sabahları güneş koruması ve hyaluronik asit içeren kremler, akşamları ise cildi nemlendirip onaran meyve asitleri ve retinoik asit içeren ürünlere başlanması önerilir. Peeling uygulamaları için de uygun zamandır. Dermatoloji doktorunuza danışarak hyaluronik asit içeren gençlik serumları, ihtiyaca göre iz ve leke tedavileri yapılabilir. 30'lu yaşlarda başlanan küçük dozlu botokslar, PRP ve mezoterapi uygulamaları ile ileride sarkmaların, derin çizgilerin önüne geçilebilir.
40'lı yaşlar...
40'lı yaşlarda artmış lekeler, değişen cilt yapısı sebebi ile Dermatoloji doktoruna gelinmesi gereken bir dönemdir. Deride belirgin oranda azalmış hyaluronik asit ile dokunun su tutuşu azalır. Yaşlanma belirtileri belirgin şekilde karşımıza çıkmaya başlar. Lekeler, derinleşen mimik çizgileri, kılcal damar oluşumu ve elastikiyet kaybıyla birlikte sarkmalarla savaşmaya başlanır. Cildin iskelet tabakasını oluşturan kolajen, elastin tabakası giderek azalır. Kaybolan nem dengesini düzenleyen, çizgileri yok eden gençlik aşıları, hyaluronik asitli dolgu uygulamaları kırklı yaşların en gerekli cilt bakım uygulamalarıdır. Cildinizde yaşla artmaya başlayan lekeler için cilt bakımlarına enzim peeling'ler, Q switch lazer uygulaması devreye girer. Karbondioksit fraksiyonel lazer, odaklanmış ultrasonik dalgalar ve beraberinde yapılan radyofrekans uygulamaları ciltteki elastikiyet kaybı için güvenilir etkin uygulamalardır.
50'li yaşlar...
50 yaşından itibaren ile cildin doğal nemini kaybetmesi, kullanılan ilaçlar, geçirilen hastalıklar ve menopoz dönemi ile incelme ve kırışıklıklar yoğunlaşmaya başlar. Cilt için kullanılan ürünlerde biraz daha yağlı, onarıcı ve kırışık giderici özelliklerin bulunması gerekir. Yaşın ilerlemesi ile botoks, dolgu, peeling, lazer uygulamalarına ilave olarak sarkmaları ve elastikiyet kaybını önlemek cilt içine mezoterapi ve hyaluronik asidi yoğun içeren uygulamalar yapılır.
Cilde uygulanan iyi bir ev bakımı kaç yaşında olursak olalım karşılaşabilecek sorunlara karşı yeterli olabilir. Cilt yapısına uygun nemlendirici özellikli cilt temizleyici ile yüzümüzü sabah akşam yıkamak, yaz kış güneş koruma faktörü içeren cilt nemlendirici kullanmak gerekir. Stres, sigara, hazır paket gıdayla beslenme alışkanlıklarından uzak durmak; sporu, su içme alışkanlığını, dengeli beslenmeyi hedef almak bile cildimizin kendini yenilemesine olanak sağlar. Her yaşta cildinizde oluşacak her tür renk ve şekil değişikliğini önemseyin. Şüpheli görüntülerde cilt kanseri açısından kontrollerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin.