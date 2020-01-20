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GeriÖzge Ayabakan Bölgesel Yağlardan Kurtulmanın En Güvenilir Yolu
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Özge Ayabakan>Bölgesel Yağlardan Kurtulmanın En Güvenilir Yolu
Mahmure
20.01.2020 - 11:00, Son Güncelleme:

Bölgesel Yağlardan Kurtulmanın En Güvenilir Yolu

Özge Ayabakan
Özge Ayabakan
Dermatoloji Uzmanı Dr.
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Özge Ayabakan
Özge Ayabakan
Bölgesel Yağlardan Kurtulmanın En Güvenilir Yolu

"Lipoliz ‘yağı parçalamak’ bölgesel olarak yağların eritilmesi anlamına gelir. Cerrahi bir işlem değildir. Enjeksiyon ile yağ hücrelerine enzim verilerek yağların parçalanması sağlanır. "

Bu işlem, bölgesel yağlanmanın yoğun olduğu yerlere yapılır. Gıdı, yanak, göz altı torbaları, kol, koltuk altı kenarı, basen ve karında   bölgesel yağlılıkla birlikte sarkma görüldüğü için sıklıkla bu bölgelere uygulanır. 

Enzim lipoliz; bir türlü incelmeyen, yağ erimesinin zor olduğu inatçı bölgelere yapılır. Bölgesel yağ yıkımında fazla yağlanma olan bölgeye enjekte edilen ilaç, o bölgedeki yağ enzimlerini parçalar. İlk seanstan sonra bile gözle görülür derecede bir değişim yaratır. Liyaz, Lipaz ve Kolejenaz enzimlerinin tedavi edici dozlarda ve hyalüronik asitle birlikte vücuda enjeksiyon yöntemiyle uygulanan enzim lipoliz ürünleri yağ yıkımı ile uygulanan alanda cildin sıkılaşması, yenilenmesi de sağlanır.

Lipoliz’, ‘Yağ aldırma’ olarak bilinen ‘liposuction’ işleminden farklıdır. Lipoliz bir ameliyat değildir. Ameliyathane ortamı ve anestezi gerektirmez. Ekonomik ve uygulandıktan sonra korse giyilmesine ve fizik tedavi görülmesine gerek yoktur. Lipoliz sorasında, ciltte dalgalanma ve eşitsizlik, asimetri görülmez. İşlem yapıldıktan sonra günlük hayata devam edilebilir. Maliyet açısından da son derece uygundur.

Enzim lipoliz FDA tarafından onaylanmıştır. Yan etkileri arasında, kızarma, yanma veya hassasiyet gibi hafif semptomlar görülebilir. Bunun dışında hayatı tehdit eden bir durum görülmez. Lipoliz, 18 yaşından küçük hastalara, gebe veya emziren kadınlara, şeker ve kanser hastalarına, karaciğer veya böbrek yetmezliği olan hastalara yapılmamalıdır.

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Özge Ayabakan
Özge Ayabakan
Dermatoloji Uzmanı Dr.
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