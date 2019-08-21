Erkeklerde Çene, Maskülen Yapının Simgesi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriOzan Seymen Sezen Erkeklerde Çene, Maskülen Yapının Simgesi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure>Yazarlar>Ozan Seymen Sezen>Erkeklerde Çene, Maskülen Yapının Simgesi
Yazarlar
21.08.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Erkeklerde Çene, Maskülen Yapının Simgesi

Ozan Seymen Sezen
Ozan Seymen Sezen
Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ozan Seymen Sezen
Ozan Seymen Sezen
Erkeklerde Çene, Maskülen Yapının Simgesi
İnsan yüzünün orta hattında bulunan çenenin görüntüsü ve yüz ile uyumu, hem kadınlar hem de erkekler için büyük önem taşımaktadır.

"İnsan yüzünün orta hattında bulunan çenenin görüntüsü ve yüz ile uyumu, hem kadınlar hem de erkekler için büyük önem taşımaktadır."

Peki çenenin yüzdeki yeri nedir? Erkeklerde çenenin büyüklüğü neden bu kadar önemlidir? KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, konuyla ilgili merak edilen tüm detayları açıkladı.

Küçük Çene Erkeksi Görüntüyü Yok Ediyor

KBB Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Erkeklerde fiziksel güzellik standartlarını belirleyen birçok unsur vardır. Tıpkı dış görünüşte vücut ölçülerinin önemli olması gibi, yüzdeki uzuvların da birbiriyle olan uyumu ve simetrisi erkeklerin dış görünüşü için oldukça önemlidir.

Yani ne kadar uzun boylu ve kaslı olursanız olun, çeneniz yüzünüze göre küçük ise yakışıklılığınız ve erkeksiliğiniz bu durumdan olumsuz yönde etkilenir. Özetle çenenin köşeli ve büyük olması, erkeği daha maskülen ve çekici gösterir. Bu nedenle çene, kadınlara oranla erkeklerin dış görünüşünü daha fazla etkileyen bir unsurdur.” dedi.

Sadece Burun Ameliyatı Yetmez

Erkeklerde çenenin büyük olmasının yanında, yüzdeki diğer uzuvlarla da uyumlu olması gerektiğini belirten Ozan Seymen Sezen; “Çenenin pozisyonu ve yüzdeki doğru orantıyı yakalamak çok önemlidir. Bazı kişilerin çenesi, yüzüne göre çok küçük olduğu için, burunları da olduğundan daha büyük görünür. Bu sebeple de girecekleri burun ameliyatının sonucunda yüzlerindeki asimetrinin ortadan kalkacağına inanırlar. Fakat sadece burun ameliyatı sorunu ortadan kaldırmaya yetmez.

Bu nedenle, ameliyatı tamamlanan hastaların büyük bir kısmı, ortaya çıkan burun şekillerini beğense de, yüzündeki simetrinin ortadan kalkmadığının farkına varırlar. İşte biz de sürekli yüzün bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve diyoruz ki ‘Yüzdeki uyumsuzluğun ortadan kalkması için sadece burun ameliyatı olmak yetmez’.

Burada üzerinde durulması gereken nokta, yüzün sahip olduğu oranlardır. Alın, burun ve çene arasındaki mesafenin eşitliği oldukça önemlidir. Çenenin varlığı burun ve alına göre küçük kalırsa yüz ovali yitirilmiş olur. Bu da erkeğin yüzündeki keskin hatları ve güç ifadesini yok eder. Bu nedenle bir erkek yüzünde asimetri olduğunu düşünüyorsa, hekim tercihini detaylı bir ön araştırma döneminin ardından yapmalıdır. Tercih edilen hekimin işinde uzman olması çok önemlidir. Hastasının sadece burnunu ile çenesini değil, yüzünü bir bütün olarak değerlendirmelidir.” dedi.

Erkeklerde Çene, Maskülen Yapının Simgesi

Çene Şekli İçin Birden Fazla Çözüm Var

Ozan Seymen Sezen, “Çenenin istenilen şekle getirilmesi için birden fazla uygulama söz konusudur. Çene operasyonları kişiye özel yapılmalıdır ve bu uygulamalardan hangisinin uygun olduğuna doktor hastası ile birlikte karar vermelidir. Uygulamaları sıralamak gerekirse;

1-Hyaluronikasit Dolgusu

Çene ucu küçükse gerçekleştirilebilecek işlemlerden biri ‘Hyaluronikasit Dolgu’ yöntemidir. Bu yöntemle çene ucu doldurularak uzatılabilir ve öne doğru çıkarılabilir. Dolgu yöntemi kolay uygulanabilir olsa da, geçici olduğu bir gerçektir. Enjekte edilen dolgu maddesi 9-12 ay aralığında erir ve çene eski halini alır. Yani bu yöntem senede bir kez yinelenme ister.

2-Yağ Dolgusu

Çenenin büyütülmesi için tercih edilen yöntemlerden biri de, kişinin kendi vücudundan (özellikle karın bölgesinden) alınan yağ dokusunun işlemden geçirilip, çene ucuna enjekte edilmesi yöntemidir. Steril koşullarda gerçekleştirilmesi gereken bu yöntemde kullanılan yağın % 50’si kadarının zaman içinde eriyeceği bilinir. Bu yöntem de yinelenme ihtiyacı duyan bir yöntemdir.

3-Çene İmplantı

Çenenin kalıcı olarak büyütülmesi için kullanılan yöntemlerden biri de çene implantıdır. Bu ameliyat yaklaşık 25-30 dakika kadar sürer. Çene altından açılan küçük bir kesi ile çene içine delikli, vücut ile uyumlu protez konulur. Bu işlem lokal ya da genel anestezi ile yapılır. İyileşme dönemi ise en fazla 2 ya da 3 gün sürer.

KBB, Baş ve Boyun Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen

https://www.ozanseymen.com/

https://www.instagram.com/drozanseymen/

Ozan Seymen Sezen
Ozan Seymen Sezen
Kulak Burun Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Erol Tabanca evine bir müzeyle döndü
Ölüm geliri de ödeniyor çeyiz parası da
Onların işi yıldız yaratmak!
20 milyon atık pet şişeden çamaşır makinesi kazanı yaptı