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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriOp. Dr. Altuğhan Cahit Vural Microfat Grafting Tekniği İle Popo Büyütme
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Haberler>Mahmure>Yazarlar >Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural >Microfat Grafting Tekniği İle Popo Büyütme
Mahmure
11.10.2019 - 17:47, Son Güncelleme:

Microfat Grafting Tekniği İle Popo Büyütme

Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural
Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural
Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural
cahitvural@gmail.com
Microfat Grafting Tekniği İle Popo Büyütme

"Popo estetiğinde en sık karşılaşılan sorun nedir?"

Popo artık hem kadın hem de erkeklerin ortak sorunu haline geldi. Popo şeklini beğenmeyen hastaların çoğunda ana sorun popoda hacim kaybı olması ve sarkık durması. Dümdüz bir popo son derece sevimsiz ve insanları mutsuz eden bir estetik sorun oldu. Kadınlar fazla ifade etmeseler de erkeksi vücut şeklinin değişilmez bir parçası olarak popo güzelliğinin önemli olduğunu düşünüyorlar. Hatta kadınlar da en az erkekler kadar popo estetiğine dikkat ediyor diyebiliriz. Hal böyle olunca erkeklerde en az kadınlar kadar kapımızı çalar oldu. Özetleyecek olursak; artık erkeklerde de kadınlarda da sarkık ve sönük popo ciddi bir estetik kaygı ve güzelliği etkileyen bir unsur olarak kabul ediliyor.

Ameliyat ile düzeltmek mümkün mü?

Elbette, birçok ameliyat tekniği var. Popo protezleri ile hacim kazandırarak sarkıklık belli ölçülerde tedavi edilebiliyor. Yaklaşık 3 yıl kalıcı dolgu işlemleri ile son derece başarılı sonuçlar elde etmek mümkün. En güncel ve başarılı teknik ise “microfat grafting” ile popo büyütme. Yeni nesil yağ enjeksiyonu ile kalıcılığı fazla ve tamamen doğal dolgun popolara kavuşmak mümkün.

Microfat grafting nedir?

Yeni nesil yağ enjeksiyonu diyebiliriz kabaca. Vücuttan alınan yağ hücrelerinin belli işlemlerden geçirilerek tekrar vücuda enjekte edilmesidir. Klasik yağ enjeksiyonundan farkı, yağ hücrelerinin küçük parçacıklar halinde vücuttan alınması ve işlemden geçirilerek kalibrasyonunun ayarlanmasıdır. Kalıcılığın arttığı ve tamamen doğal bir görünüme kavuşturulduğu en güncel yaklaşım olarak özetleyebiliriz.

Herkes için uygun mu?

Aslında istenmeyen bölgelerdeki yağları alıp popoyu güzelleştiriyoruz. Küçük 0.5 cm’lik deliklerden girip, yağ hücrelerini özel bir teknikle çekiyoruz sonra popoya enjekte ediyoruz. Hastalarımızı hastanede yatırmıyoruz, aynı gün içinde taburcu ediyoruz. 3 hafta süre ile bir korse kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bize toplamda 2 litre yağ, sarkık olmayan ve dolgun popo yapabilmemiz için yeterli.

Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural
Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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