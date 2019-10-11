Microfat Grafting Tekniği İle Popo Büyütme

Popo artık hem kadın hem de erkeklerin ortak sorunu haline geldi. Popo şeklini beğenmeyen hastaların çoğunda ana sorun popoda hacim kaybı olması ve sarkık durması. Dümdüz bir popo son derece sevimsiz ve insanları mutsuz eden bir estetik sorun oldu. Kadınlar fazla ifade etmeseler de erkeksi vücut şeklinin değişilmez bir parçası olarak popo güzelliğinin önemli olduğunu düşünüyorlar. Hatta kadınlar da en az erkekler kadar popo estetiğine dikkat ediyor diyebiliriz. Hal böyle olunca erkeklerde en az kadınlar kadar kapımızı çalar oldu. Özetleyecek olursak; artık erkeklerde de kadınlarda da sarkık ve sönük popo ciddi bir estetik kaygı ve güzelliği etkileyen bir unsur olarak kabul ediliyor.

Ameliyat ile düzeltmek mümkün mü?

Elbette, birçok ameliyat tekniği var. Popo protezleri ile hacim kazandırarak sarkıklık belli ölçülerde tedavi edilebiliyor. Yaklaşık 3 yıl kalıcı dolgu işlemleri ile son derece başarılı sonuçlar elde etmek mümkün. En güncel ve başarılı teknik ise “microfat grafting” ile popo büyütme. Yeni nesil yağ enjeksiyonu ile kalıcılığı fazla ve tamamen doğal dolgun popolara kavuşmak mümkün.

Microfat grafting nedir?

Yeni nesil yağ enjeksiyonu diyebiliriz kabaca. Vücuttan alınan yağ hücrelerinin belli işlemlerden geçirilerek tekrar vücuda enjekte edilmesidir. Klasik yağ enjeksiyonundan farkı, yağ hücrelerinin küçük parçacıklar halinde vücuttan alınması ve işlemden geçirilerek kalibrasyonunun ayarlanmasıdır. Kalıcılığın arttığı ve tamamen doğal bir görünüme kavuşturulduğu en güncel yaklaşım olarak özetleyebiliriz.

Herkes için uygun mu?

Aslında istenmeyen bölgelerdeki yağları alıp popoyu güzelleştiriyoruz. Küçük 0.5 cm’lik deliklerden girip, yağ hücrelerini özel bir teknikle çekiyoruz sonra popoya enjekte ediyoruz. Hastalarımızı hastanede yatırmıyoruz, aynı gün içinde taburcu ediyoruz. 3 hafta süre ile bir korse kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Bize toplamda 2 litre yağ, sarkık olmayan ve dolgun popo yapabilmemiz için yeterli.