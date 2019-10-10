Hollywood Yıldızlarının Estetiği: Balık Ağı Estetiği

Cerrahi öncesi son durak

Birçok noktada insanların tercih ettikleri bir uygulama olmaya aday olan bu yöntemin etkisinin tamamen oturması için aylarca beklemeye gerek kalmıyor. İşlem sonrası sonucu aynaya bakınca direk görebiliyorsunuz. Etkisi 12-18 aya kadar sürebiliyor.

Balık ağı estetiği kimlere uygulanabilir?

Balık ağı estetiği, kanca şeklinde bir iğnenin içinde sarmal dolanmış olan bir doku tutucu, sentetik materyalden oluşuyor. Temel felsefesi uygulandığı alanda dokuyu tutarak yukarı doğru asması ve bunu yaparken destek dokuya yapışarak iyi bir tutucu görevi görmesi ile oluyor. Yüzünde sarkma ve kırışıklık gibi şikayetleri olan birçok kişide rahatlıkla uygulanabilir.

Nasıl uygulanıyor?

Balık ağı estetiği, tamamen ayakta tedavi uygulamaları içinde yer almaktadır. Bireyler bu işlem için öğle arasında misafir olup, öğleden sonra da iş yerlerine dönüyorlar. İşlem ameliyathane şartları ve derin anestezi gerektirmemektedir. Topikal ya da lokal anestezi ile uygulanır.

Yan etkisi olmayan ve vücut tarafından tümüyle eritilebilir cerrahi ameliyat ipinin, cilt içine yerleştirilmesi sonucunda; ip cilt altında hem dokuyu kaldıran bir dayanak vazifesi görür hem de kollajen ve diğer bağ dokusu elemanlarını uyararak, ciltte gençleşme ve yenilenme sürecini meydana getirir.

Hastaların duydukları ağrı sadece iğne batması kadar olduğu için öncesinde sürülen kremler ile ağrı duymalarını engelliyor. İşlem herhangi bir anestezi uygulamamıza gerek kalmaksızın yapılabilmektedir.

Etkisi ne zaman belli oluyor?

İlk yapıldığında fark etmek mümkün ama esas vurucu etkisi ikinci hafta ortaya çıkıyor, etkisi 18 ay kadar sürebiliyor. Uygulama sonrasında nadir de olsa, belli belirsiz şişlik ve morluk olabilir ancak tüm bu etkiler 3-5 gün içerisinde tamamen ortadan kalkar ve makyajla da rahatlıkla kapatılabilir.