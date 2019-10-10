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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriOp. Dr. Altuğhan Cahit Vural Hollywood Yıldızlarının Estetiği: Balık Ağı Estetiği
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural >Hollywood Yıldızlarının Estetiği: Balık Ağı Estetiği
Mahmure
10.10.2019 - 17:54, Son Güncelleme:

Hollywood Yıldızlarının Estetiği: Balık Ağı Estetiği

Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural
Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural
Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural
cahitvural@gmail.com
Hollywood Yıldızlarının Estetiği: Balık Ağı Estetiği

"Balık ağı estetiği, gündelik yaşamı etkilemeden daha genç ve daha canlı bir yüze kavuşturmak için tasarlanmış yeni bir yöntemdir. Yüzümüz yaşlanmanın ilk belirtilerinin göründüğü alandır. Bu belirtileri biraz yavaşlatmak ve tersine çevirmek bu yöntemle ameliyatsız olarak mümkün olabiliyor. İşinizden geri kalmadan, tatil planlarınızı ertelemeden, sadece 15 dakika ayırarak yepyeni bir yüze kavuşabilirsiniz."

Cerrahi öncesi son durak

Birçok noktada insanların tercih ettikleri bir uygulama olmaya aday olan bu yöntemin etkisinin tamamen oturması için aylarca beklemeye gerek kalmıyor. İşlem sonrası sonucu aynaya bakınca direk görebiliyorsunuz. Etkisi 12-18 aya kadar sürebiliyor.

Balık ağı estetiği kimlere uygulanabilir?

Balık ağı estetiği, kanca şeklinde bir iğnenin içinde sarmal dolanmış olan bir doku tutucu, sentetik materyalden oluşuyor. Temel felsefesi uygulandığı alanda dokuyu tutarak yukarı doğru asması ve bunu yaparken destek dokuya yapışarak iyi bir tutucu görevi görmesi ile oluyor. Yüzünde sarkma ve kırışıklık gibi şikayetleri olan birçok kişide rahatlıkla uygulanabilir.

Nasıl uygulanıyor?

Balık ağı estetiği, tamamen ayakta tedavi uygulamaları içinde yer almaktadır. Bireyler bu işlem için öğle arasında misafir olup, öğleden sonra da iş yerlerine dönüyorlar. İşlem ameliyathane şartları ve derin anestezi gerektirmemektedir. Topikal ya da lokal anestezi ile uygulanır.

Yan etkisi olmayan ve vücut tarafından tümüyle eritilebilir cerrahi ameliyat ipinin, cilt içine yerleştirilmesi sonucunda; ip cilt altında hem dokuyu kaldıran bir dayanak vazifesi görür hem de kollajen ve diğer bağ dokusu elemanlarını uyararak, ciltte gençleşme ve yenilenme sürecini meydana getirir.

Hastaların duydukları ağrı sadece iğne batması kadar olduğu için öncesinde sürülen kremler ile ağrı duymalarını engelliyor. İşlem herhangi bir anestezi uygulamamıza gerek kalmaksızın yapılabilmektedir.

Etkisi ne zaman belli oluyor?

İlk yapıldığında fark etmek mümkün ama esas vurucu etkisi ikinci hafta ortaya çıkıyor, etkisi 18 ay kadar sürebiliyor. Uygulama sonrasında nadir de olsa, belli belirsiz şişlik ve morluk olabilir ancak tüm bu etkiler 3-5 gün içerisinde tamamen ortadan kalkar ve makyajla da rahatlıkla kapatılabilir.

Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural
Op. Dr. Altuğhan Cahit Vural
Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
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