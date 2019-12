İşyerinde Su Tüketimini Arttırmanın Yolları

O halde su tüketimini nasıl arttırabiliriz?

-Kendinize hatırlatıcı notlar yazın: Akıllı telefonunuz varsa bir uygulama indirebilir ya da masanıza küçük yapışkanlı kağıtlara su içmenizi hatırlatacak notlar yazabilirsiniz.

-Suyunuzu renklendirin: Sularınızın içine limon dilimi ya da salatalık gibi vitamin dolusu besinler atarsanız hem suyunuza tat vermiş olur hem de su içmeyi daha cazip hale getirmiş olursunuz.

-Arkadaşlarınıza su içmelerini hatırlatın: Arkadaşlarınızın iyiliği için su içmelerini hatırlatırsanız hem kendiniz su içmeniz gerektiğini hatırlamış olur hem de onların su içmelerini sağlarsınız!

-Yanınızda büyük cam bir su şişesi alın: Devamlı olarak su şişesi taşırsanız, su içmeyi hatırlamış olursunuz.

-Ne kadar su içtiğinizi not edin: Gün sonunda ne kadar su içtiğinizin farkında olmak için, su tüketim miktarınızı not edin. Böylelikle her geçen gün yeni bir hedef koyup o miktarda su içmeyi deneyebilirsiniz.