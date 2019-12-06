İşyerinde Su Tüketimini Arttırmanın Yolları
"En az 2-3 litre su tüketmemiz gerekirken; iş yaşantısının getirdiği yoğunluktan dolayı bazen bardaklar dolusu su yerine çay veya kahve tüketimi yapıyoruz. Oysa ki, ne kadar çay veya kahve içiyorsak onun iki katı kadar su içmemiz gerekiyor çünkü içtiğimiz çay ve kahveler vücudumuzdaki suyu tutarak fazladan susuz kalmamıza neden oluyor. Su içmeyı haklı olarak unutuyor olabilirsiniz ama inanın, iş yaşantımızdaki verimliliği arttırmamız için vücudumuzun ve beynimizin suya ihtiyacı var! "
O halde su tüketimini nasıl arttırabiliriz?
-Kendinize hatırlatıcı notlar yazın: Akıllı telefonunuz varsa bir uygulama indirebilir ya da masanıza küçük yapışkanlı kağıtlara su içmenizi hatırlatacak notlar yazabilirsiniz.
-Suyunuzu renklendirin: Sularınızın içine limon dilimi ya da salatalık gibi vitamin dolusu besinler atarsanız hem suyunuza tat vermiş olur hem de su içmeyi daha cazip hale getirmiş olursunuz.
-Arkadaşlarınıza su içmelerini hatırlatın: Arkadaşlarınızın iyiliği için su içmelerini hatırlatırsanız hem kendiniz su içmeniz gerektiğini hatırlamış olur hem de onların su içmelerini sağlarsınız!
-Yanınızda büyük cam bir su şişesi alın: Devamlı olarak su şişesi taşırsanız, su içmeyi hatırlamış olursunuz.
-Ne kadar su içtiğinizi not edin: Gün sonunda ne kadar su içtiğinizin farkında olmak için, su tüketim miktarınızı not edin. Böylelikle her geçen gün yeni bir hedef koyup o miktarda su içmeyi deneyebilirsiniz.