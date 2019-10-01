Dünya Gülümseme Günü: Siz Günde Kaç Kere Gülümsüyorsunuz?
"Sıradan bir gününüzü düşünün… Bir gün içinde ne kadar sayılarla iç içeyiz değil mi? Hayatımızın her alanında sayı var; gün sayıyoruz, adım sayıyoruz, para, saat, kalori… Her şeyi bu kadar kontrol etmeye çalışıp sayıyoruz ama acaba hiç bir günde kaç kere gülümsediğinizi saydınız mı? "
Acaba yaşımız arttıkça gülümseme sayımız da mı artıyor? Yapılan araştırmalara göre çocuklar günde ortalama 400 kere gülümserken, “mutlu” bir yetişkin 40 kez gülümsüyor. ortalama bir yetişkin ise sadece 20 kez!
Çocuklar yetişkinlerden en az 10 kat daha önde bu konuda, çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var! Gelin, tek bir gülümsemenin ruhumuza ve bedenimize yapabileceklerini hep beraber öğrenelim.
Kan basıncını dengeler,
Ağrıları azaltır,
Stresi azaltır,
Bağışıklık sistemini arttırır,
Sosyal ilişkileri kuvvetlendirir.
Dünya gülümseme günü Ekim’in birinci cumasında kutlanıyor. Harvey Ball tarafından kutlanmaya başlanan bu önemli günün kurucusunun aynı zamanda hepimizin bildiği sarı emoji gülümseyen suratın da tasarımcısı olduğunu biliyor muydunuz?
Gülümsemek bulaşıcıdır, salgını sen başlat!