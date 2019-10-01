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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriMelisa Darmar Dünya Gülümseme Günü: Siz Günde Kaç Kere Gülümsüyorsunuz?
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Haberler> Mahmure>Yazarlar>Melisa Darmar>Dünya Gülümseme Günü: Siz Günde Kaç Kere Gülümsüyorsunuz?
Mahmure
01.10.2019 - 15:27, Son Güncelleme:

Dünya Gülümseme Günü: Siz Günde Kaç Kere Gülümsüyorsunuz?

Melisa Darmar
Melisa Darmar
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Melisa Darmar
Melisa Darmar
Dünya Gülümseme Günü: Siz Günde Kaç Kere Gülümsüyorsunuz?

"Sıradan bir gününüzü düşünün… Bir gün içinde ne kadar sayılarla iç içeyiz değil mi? Hayatımızın her alanında sayı var; gün sayıyoruz, adım sayıyoruz, para, saat, kalori… Her şeyi bu kadar kontrol etmeye çalışıp sayıyoruz ama acaba hiç bir günde kaç kere gülümsediğinizi saydınız mı? "

Acaba yaşımız arttıkça gülümseme sayımız da mı artıyor? Yapılan araştırmalara göre çocuklar günde ortalama 400 kere gülümserken, “mutlu” bir yetişkin 40 kez gülümsüyor. ortalama bir yetişkin ise sadece 20 kez! 

Çocuklar yetişkinlerden en az 10 kat daha önde bu konuda, çocuklardan öğreneceğimiz çok şey var! Gelin, tek bir gülümsemenin ruhumuza ve bedenimize yapabileceklerini hep beraber öğrenelim. 

Kan basıncını dengeler,

Ağrıları azaltır, 

Stresi azaltır, 

Bağışıklık sistemini arttırır, 

Sosyal ilişkileri kuvvetlendirir.

Dünya gülümseme günü Ekim’in birinci cumasında kutlanıyor. Harvey Ball tarafından kutlanmaya başlanan bu önemli günün kurucusunun aynı zamanda hepimizin bildiği sarı emoji gülümseyen suratın da tasarımcısı olduğunu biliyor muydunuz? 

Gülümsemek bulaşıcıdır, salgını sen başlat! 

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Melisa Darmar
Melisa Darmar
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