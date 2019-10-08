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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Geriİlknur Yılmaz Eşim Beni Anlamıyor, Ne Yapabilirim?
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Haberler>Mahmure>Yazarlar >İlknur Yılmaz>Eşim Beni Anlamıyor, Ne Yapabilirim?
Mahmure
08.10.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Eşim Beni Anlamıyor, Ne Yapabilirim?

İlknur Yılmaz
Uzman Klinik Psikolog
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İlknur Yılmaz
İlknur Yılmaz
Eşim Beni Anlamıyor, Ne Yapabilirim?

"Anlamak ve anlaşılmak karşılıklı olarak partnerlerin temel ihtiyaçlarındandır. Anlaşılmadığınızı düşündüğünüz bir ilişkide, yalnız hisseder, çaresizlik duygularına kapılırsınız. Bu durum sürekli yaşanıyorsa, eşinize karşı mesafe geliştirebilir, ondan uzaklaşabilir ya da ona öfke besleyebilir ve onunla sık sık tartışma yaşayabilirsiniz. Görülüyor ki, ilişkinizin seyri ve geleceği için bu durumun çözümlenmesi oldukça önemli."

Eşinizin sizi anlamadığını düşünüyorsanız, bir iletişim sorunu yaşadığınızı söyleyebilirim. Anlaşılmayı istiyorsanız, öncelikle siz kendi payınıza düşen iletişimsel noktalara elinizden geldiğince özen gösterebilirsiniz.  Buna paralel olarak, eşinizin tavır ve tutumlarında bir değişiklik olup olmadığını da gözlemleyebilirsiniz.

Anlaşılmak için iletişim püf noktaları

*Anlatmak istediğiniz konuyu, ya da duygu/düşüncenizi kendinize dönük cümlelerle anlatın. Ör: “Eve geldiğinde, hemen TV’nin karşısına oturman beni üzüyor, benimle sohbet etmeni, bana mutfakta yardım etmeni beklerim.”

Bu cümle yerine, sadece karşı tarafı suçlayıcı, eleştirel bir cümle kurarsanız, eşiniz büyük ihtimalle kendisini savunmak ihtiyacında olacaktır, sizin vermek istediğiniz mesaj maalesef ona ulaşmayacaktır. Eleştirmek ve etiketlerle hitap etmek (Ör: “Çok düşüncesizsin”) anlatmak istediğiniz neyse onun karşı tarafa ulaşmasına engel olur.

*Anlatmak istediğiniz konudan sapmayın, genelleme ve kıyaslamalardan uzak durun. Geçmişi geçmişte bırakmanız, eşinizin sizi duyabilmesi için önemlidir. Unutmayın, konular ne kadar iç içe girerse, işin içinden çıkılamaz boyuta gelir. Anlatırken bugün odaklı olmayı, beklentilerinizi de hep şimdiki zamanı düşünerek belirlemeyi ihmal etmeyin.

*Eşinizin sizin duygunuzu anlaması önemlidir. Haklı ya da doğru olduğunuzu kanıtlamaya çalışmak yerine, enerjinizi duygunuzu vurgulamaya harcayın. Neticede, herkes kendine göre haklı olabilir ama anlaşılmak istiyorsanız, uzun süren “kim haklı/kim haksız” tartışmalarından uzak durun. Duygunuzu karşı tarafın görmesini sağlamak çoğu zaman yeterlidir.

Eğer kendinizi doğru biçimde ifade ettiğinizi düşünüyorsanız ve halen anlaşılamıyorsanız, şunu da kabullenmek yararlı olur: Her konuda anlaşılamayabilirsiniz ve bu dünyanın da sonu değildir! Ancak, sevgi dolu bir yakın ilişkide, eşiniz sizle aynı fikirde olmasa ve sizi anlamasa dahi sizin duygunuzu kabul eder, saygıyla dinler. Böyle olmuyorsa, hiçbir koşulda ve şekilde sizi dinlemeyen ve duygunuzu saygıyla kabul etmeyen bir partneriniz varsa, ilişkinizde başka sorunlar olup olmadığını düşünebilir ve bir evlilik terapistine danışmayı düşünebilirsiniz.

İyi dileklerimle,

İlknur Yılmaz
Uzman Klinik Psikolog
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