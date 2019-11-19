Yağ Dokusundan Kaynaklanan Kanser: Liposarkom

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriHakan Karagöl Yağ Dokusundan Kaynaklanan Kanser: Liposarkom
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure>Yazarlar>Hakan Karagöl>Yağ Dokusundan Kaynaklanan Kanser: Liposarkom
Mahmure
19.11.2019 - 10:45, Son Güncelleme:

Yağ Dokusundan Kaynaklanan Kanser: Liposarkom

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Yağ Dokusundan Kaynaklanan Kanser: Liposarkom

"Nadir görülen kanser türlerinden biridir. Bu kanserler, genel olarak tıbbi literatürde yumuşak doku kanserlerinin bir alt grubu olarak isimlendirilmektedir. Bu hastalık, kaynaklandığı yere bağlı olarak, bazen erken evrede bulgu verirken bazen de ileri evrede hastalar tarafından hissedilebilmektedir."

Sık görülen bulgular;

-Vücudun herhangi bir yerinde şişlik, kitle

-Tümör basına bağlı olarak tümörün bulunduğu bölgede ağrı hissi

-Öksürük, balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı, yana yatınca ağrı ve nefes darlığı

-Baş dönmesi, ağrısı

-Yürürken sendeleme, çift görme, baş ağrısı, sara nöbeti geçirmek

-Yatınca daha belirginleşen sırt, kalça veya bel ağrısı

-Kansızlık

-Kilo kaybı

-Aşırı halsizlik

-Diğer daha nadir görülen bulgular

şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları hastalığın çevresine oluşturduğu baskıdan kaynaklanırken, diğerleri hastalığın başka organlara yayılması ile oluşabilmektedir. Yukarıda belirtilen durumlardan bazıları kolayca düzeltilebilen kanser dışı rahatsızlıklarda görülebildiği gibi, bazıları ise sadece bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.

Yağ dokusu kanserinde, tüm kanserlerde olduğu gibi hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek zordur. Hastalığın oluşumunda riski arttıran bazı faktörler şöyledir;

*Kanserin çıktığı bölgelerin uzun yıllar önce radyasyona maruz kalması
*Bazı kimyasallara maruziyet
*Lenfatik sistemde hasarların oluşması,
*Bazı genetik hastalıkların hastalarda bulunması (Bunlara örnek; nörofibromatozis, gardner sendrumu gibi)

Yağ dokusu kanseri tanısı ile gelen hastalarda, hastanın  özellikleri gözönüne alınarak tedavi belirlenmektir. Ancak çok genel bir şekilde yağ dokusu kanserinde tedaviyi özetleyecek olursak; erken evrede temel tedavi cerrahidir. Ancak cerrahi yapılamayan hastalarda kemoterapi ile birlikte radyoterapi (ışın tedavisi) diğer bir tedavi yaklaşımıdır. Erken evrede olup ameliyat olan bazı hastalarda, hastalık tekrarlama riskini azaltmak için, ameliyat sonrası koruyucu radyoterapi yapılabilmektedir. İleri evre hastalıkta ise temel tedavi kemoterapi, immünoterapi (Aşı tedavisi) ve akıllı küçük moleküllü hap şeklinde ilaçlarla yapılır.

Yağ dokusu kanserinde beslenme ve egzersiz tedavi dönemi ve sonrasında muhakkak dikkat edilmesi gereken konulardır. Bu konularda onkoloğunuzdan bilgi almayı unutmayınız.

Fitoterapi (Bitkiler ile tedavi) temel tedavilere destek amaçlı yağ dokusu kanserinde kullanılabilir. Ancak, ilaç etkileşimleri gibi hem tedavi başarısını azaltabilecek hem de yan etkileri arttırabilecek sorunlar nedeniyle, bitkisel tedavilerin fitoterapi uzmanı bir onkolog tarafından yapılması uygun olacaktır.

Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileklerimle...

Instagram: prof.dr.hakankaragol

Twitter: DrHakanKaragol

Facebook: Prof.Dr.HakanKaragol

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Arzulamaktan Yaşayamıyoruz
Dekorasyonda Yeni Trend: Touching Sistemi
''Türkiye'de İlk Defa Bir Türk Çizgi Film Markası Milyon Adet Kitap Satıyor''
İkonik Model Nissan Micra Artık Bambaşka