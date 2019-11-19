Yağ Dokusundan Kaynaklanan Kanser: Liposarkom
"Nadir görülen kanser türlerinden biridir. Bu kanserler, genel olarak tıbbi literatürde yumuşak doku kanserlerinin bir alt grubu olarak isimlendirilmektedir. Bu hastalık, kaynaklandığı yere bağlı olarak, bazen erken evrede bulgu verirken bazen de ileri evrede hastalar tarafından hissedilebilmektedir."
Sık görülen bulgular;
-Vücudun herhangi bir yerinde şişlik, kitle
-Tümör basına bağlı olarak tümörün bulunduğu bölgede ağrı hissi
-Öksürük, balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı, yana yatınca ağrı ve nefes darlığı
-Baş dönmesi, ağrısı
-Yürürken sendeleme, çift görme, baş ağrısı, sara nöbeti geçirmek
-Yatınca daha belirginleşen sırt, kalça veya bel ağrısı
-Kansızlık
-Kilo kaybı
-Aşırı halsizlik
-Diğer daha nadir görülen bulgular
şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları hastalığın çevresine oluşturduğu baskıdan kaynaklanırken, diğerleri hastalığın başka organlara yayılması ile oluşabilmektedir. Yukarıda belirtilen durumlardan bazıları kolayca düzeltilebilen kanser dışı rahatsızlıklarda görülebildiği gibi, bazıları ise sadece bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.
Yağ dokusu kanserinde, tüm kanserlerde olduğu gibi hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek zordur. Hastalığın oluşumunda riski arttıran bazı faktörler şöyledir;
*Kanserin çıktığı bölgelerin uzun yıllar önce radyasyona maruz kalması
*Bazı kimyasallara maruziyet
*Lenfatik sistemde hasarların oluşması,
*Bazı genetik hastalıkların hastalarda bulunması (Bunlara örnek; nörofibromatozis, gardner sendrumu gibi)
Yağ dokusu kanseri tanısı ile gelen hastalarda, hastanın özellikleri gözönüne alınarak tedavi belirlenmektir. Ancak çok genel bir şekilde yağ dokusu kanserinde tedaviyi özetleyecek olursak; erken evrede temel tedavi cerrahidir. Ancak cerrahi yapılamayan hastalarda kemoterapi ile birlikte radyoterapi (ışın tedavisi) diğer bir tedavi yaklaşımıdır. Erken evrede olup ameliyat olan bazı hastalarda, hastalık tekrarlama riskini azaltmak için, ameliyat sonrası koruyucu radyoterapi yapılabilmektedir. İleri evre hastalıkta ise temel tedavi kemoterapi, immünoterapi (Aşı tedavisi) ve akıllı küçük moleküllü hap şeklinde ilaçlarla yapılır.
Yağ dokusu kanserinde beslenme ve egzersiz tedavi dönemi ve sonrasında muhakkak dikkat edilmesi gereken konulardır. Bu konularda onkoloğunuzdan bilgi almayı unutmayınız.
Fitoterapi (Bitkiler ile tedavi) temel tedavilere destek amaçlı yağ dokusu kanserinde kullanılabilir. Ancak, ilaç etkileşimleri gibi hem tedavi başarısını azaltabilecek hem de yan etkileri arttırabilecek sorunlar nedeniyle, bitkisel tedavilerin fitoterapi uzmanı bir onkolog tarafından yapılması uygun olacaktır.
Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileklerimle...
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