Testis Kanseri Hakkında Bilinmesi Gerekenler
"Testis kanseri, orta yaş erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Çoğunlukla bu hastalık erken evrede bulgu verir."
Testis kanserlerinde sık görülen bulgular;
-Testiste şişlik olması
-Skrotumda (testislerin bulunduğu kesede) ağırlık hissi
-Karın ağrısı
-Sırt ağrısı
-Kasıklarda şişlik ele gelmesi
-Öksürük, balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı
-Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacaklarda kuvvet kaybı, sara nöbeti geçirme
-Yatınca belirginleşen sırt, bel veya kalça ağrısı
-Kansızlık
-Aşırı halsizlik
-Sarılık
-Kilo kaybı
Diğer daha nadir görülen bulgular şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları hastalığın testiste oluşturduğu etkiden kaynaklı iken, diğerleri hastalığın başka organlara yayılması ile oluşabilmektedir. Yukarıda belirtilen durumlardan bazıları kolayca düzeltilebilen kanser dışı rahatsızlıklarda görülebildiği gibi bazıları ise sadece bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.
Testis kanserinde, tüm kanserlerde olduğu gibi hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek zordur. Hastalığın oluşumunda riski arttıran bazı faktörler şöyledir;
*İnmemiş testis
*Aile öyküsü (Ailede bir diğer kişide de) olması
*Bazı ırklarda daha sık görülür (Örneğin; beyaz ırka göre siyah ırkta daha sık görülmektedir).
Testis kanseri ile gelen hastalarda tedavi onkoloji doktoru tarafından hastanın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektir. Ancak çok genel bir şekilde testis kanserinde tedaviyi özetleyecek olursak; erken evrede testis kanserinde temel tedavi kasıktan hastalıklı testisin çıkarılması şeklinde yapılan cerrahi işlemdir. Bazı hastalarda hastalık tekrarlamasını önlemek için cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi (ışın tedavisi) koruyucu amaçla uygulanmaktadır. İleri evre hastalıkta ise temel tedavi kemoterapidir
Testis kanserinde beslenme ve egzersiz tedavi dönemi ve sonrasında muhakkak dikkat edilmesi gereken konulardır. Bu konularda onkoloğunuzdan bilgi almayı unutmayınız.
Fitoterapi (Bitkiler ile tedavi) temel tedavilere destek amaçlı testis kanserinde kullanılabilir. Ancak, ilaç etkileşimleri gibi hem tedavi başarısını azaltabilecek hem de yan etkileri arttırabilecek sorunlar nedeniyle , bitkisel tedavilerin fitoterapi uzmanı bir onkolog tarafından yapılması uygun olacaktır.
Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileklerimle.
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