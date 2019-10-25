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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriHakan Karagöl Testis Kanseri Hakkında Bilinmesi Gerekenler
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Haberler>Mahmure >Yazarlar>Hakan Karagöl>Testis Kanseri Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Mahmure
25.10.2019 - 10:38, Son Güncelleme:

Testis Kanseri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
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Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Testis Kanseri Hakkında Bilinmesi Gerekenler

"Testis kanseri, orta yaş erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Çoğunlukla bu hastalık erken evrede bulgu verir."

Testis kanserlerinde sık görülen bulgular;

-Testiste şişlik olması
-Skrotumda (testislerin bulunduğu kesede) ağırlık hissi
-Karın ağrısı
-Sırt ağrısı
-Kasıklarda şişlik ele gelmesi
-Öksürük, balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı
-Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacaklarda kuvvet kaybı, sara nöbeti geçirme
-Yatınca belirginleşen sırt, bel veya kalça ağrısı
-Kansızlık
-Aşırı halsizlik
-Sarılık
-Kilo kaybı

Diğer daha nadir görülen bulgular şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları hastalığın testiste oluşturduğu etkiden kaynaklı iken, diğerleri hastalığın başka organlara yayılması ile oluşabilmektedir. Yukarıda belirtilen durumlardan bazıları kolayca düzeltilebilen kanser dışı rahatsızlıklarda görülebildiği gibi bazıları ise sadece bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.

Testis kanserinde, tüm kanserlerde olduğu gibi hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek  zordur. Hastalığın oluşumunda riski arttıran bazı faktörler şöyledir;

*İnmemiş testis

*Aile öyküsü (Ailede bir diğer kişide de) olması

*Bazı ırklarda daha sık görülür (Örneğin; beyaz ırka göre siyah ırkta daha sık görülmektedir).

Testis kanseri ile gelen hastalarda tedavi onkoloji doktoru tarafından hastanın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektir. Ancak çok genel bir şekilde testis kanserinde tedaviyi özetleyecek olursak; erken evrede testis kanserinde temel tedavi kasıktan hastalıklı testisin çıkarılması şeklinde yapılan cerrahi işlemdir. Bazı hastalarda hastalık tekrarlamasını önlemek için cerrahi sonrası kemoterapi ve radyoterapi (ışın tedavisi) koruyucu amaçla uygulanmaktadır. İleri evre hastalıkta ise temel tedavi kemoterapidir

Testis kanserinde beslenme ve egzersiz tedavi dönemi ve sonrasında muhakkak dikkat edilmesi gereken konulardır. Bu konularda onkoloğunuzdan bilgi almayı unutmayınız.

Fitoterapi (Bitkiler ile tedavi) temel tedavilere destek amaçlı testis kanserinde kullanılabilir. Ancak, ilaç etkileşimleri gibi hem tedavi başarısını azaltabilecek hem de yan etkileri arttırabilecek sorunlar nedeniyle , bitkisel tedavilerin fitoterapi uzmanı bir onkolog tarafından yapılması uygun olacaktır.

Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileklerimle.

Instagram: prof.dr.hakankaragol

Twitter: DrHakanKaragol

Facebook: Prof.Dr.HakanKaragol

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
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