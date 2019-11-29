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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Hakan Karagöl>Replasman Tedavisi Meme Kanserine Neden Olabilir mi?
Mahmure
29.11.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

Replasman Tedavisi Meme Kanserine Neden Olabilir mi?

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
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Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Replasman Tedavisi Meme Kanserine Neden Olabilir mi?

"Hormon replasman (eksileni yerine koyma) tedavisi; menopoza girmiş (Adetleri kalıcı olarak kesilmiş) kadınların sıcak basması, gece terlemesi, vajinal kuruluk gibi yakınmalarının giderilesi ve yine menapozda sık görülen osteporoz denilen kemik erimesi riskinin azaltılması için kullanılmaktadır."

Hormon replasmı için kullanılan hormonal tedavilerin meme kanseri oluşma riskini arttırdığı belirlenmiştir. En son 2019 yılında yayınlanan ve 1992-2018 yıllarında yapılan ve 200.000 yakın kadının (150.000 meme kanserli ve 50.000 kansersiz kadın) incelendiği çalışmaları toplayıp analiz eden bir çalışmada, bu tedavinin meme kanseri gelişmesine olan etkileri araştırılmış ve sonuç olarak;

1. Bir yıldan uzun süre bu ilaçların kullanılması meme kanseri gelişme riskini arttırdığı belirlenmiştir. Kullanım süresi uzadıkça risk artmaktadır. Örneğin 10 yıldan uzun bu ilaçları kullananlarda meme kanser gelişme riski 2 kat arterken, 5 yıl kullananlarda 1.5 kat civarında artış olmaktadır.

2. Kullanılan ilacın hap veya bant şeklinde olması kötü sonucu değiştirmez iken, vajen içine kuruluk gidermek için konulan ve sadece östrojen içeren preparatlar ile risk artışı görülmemiştir.

3. Kullanılan ilacın 3 tür içeriği olabilir; 1. Hem östrojen hem de progesteron sürekli veren ilaçlar, 2. Östrojeni sürekli, progesteronu ara ara veren ilaçlar ve sadece östrojen veren ilaçlar. Kanser yapıcı etki en fazla 1.tür ilaçta, en az ise 3. türde olmuştur. 1.türde ilacı kullanan her 50 kadından 1’i, 2.tür ilaç kullanan her 70 kadından 1’i ve 3. Çeşit ilaç kullanan her 200 kadından meme kanseri olacağı tahmin edilmektedir.

4. 1992- ile 2018 yılları arasında gelişmiş ülkelerde 20 milyon civarında kadının meme kanseri olduğu belirlenmiştir. Bu kadınlardan 1 milyonunun meme kanserine hormon replasmanı nedeniyle yakalandığı düşünülmektedir.

Bu sonuçlar dikkate alınarak hormon replasmanı tedavisine başlanacak hastaların iyi seçilmesi gerekmektedir. Meme kanseri olan hastalara hormon replasman tedavisi yapılmamalıdır.

Instagram: prof.dr.hakankaragol

Twitter: DrHakanKaragol

Facebook: Prof.Dr.HakanKaragol

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Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
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