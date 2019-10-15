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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Hakan Karagöl>Rahim Kanseri Tedavi Edilebilir Bir Hastalık Mıdır?
Mahmure
15.10.2019 - 11:57, Son Güncelleme:

Rahim Kanseri Tedavi Edilebilir Bir Hastalık Mıdır?

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
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Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Rahim Kanseri Tedavi Edilebilir Bir Hastalık Mıdır?

"Batı toplumlarında, kadınlık organı (yumurtalık, rahim, rahim ağzı, vajen ve vulva) kanserleri içerisinde en sık görülenidir. Rahim (Endometriyum) kanseri çoğunlukla erken evrede bulgu verir."

Rahim kanserinde sık görülen bulgular;

-Menopoza girdikten sonra vajınal kanama
-Kanlı vajınal akıntı
-Kasık bölgelerinde ağrı
-Karında şişkinlik, sıvı olması
-Öksürük, balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı, yana yatınca ağrı ve nefes darlığı
-Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, sara nöbeti geçirmek
-Yatınca daha belirginleşen sırt, kalça veya bel ağrısı
-Kansızlık
-Sarılık
-Kilo kaybı
-Aşırı halsizlik
-Bacaklarda şişme
-Diğer daha nadir görülen bulgular

şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları hastalığın bulunduğu bölgede (pelvik bölgede, karının alt kısmında) oluşturduğu etkiden kaynaklanırken, diğerleri hastalığın başka organlara yayılması ile oluşabilmektedir. Yukarıda belirtilen durumlardan bazıları kolayca düzeltilebilen kanser dışı rahatsızlıklarda da görülebildiği gibi bazıları ise sadece bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.

Rahim kanserinde, tüm kanserlerde olduğu gibi hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek  zordur. Hastalığın oluşumunda riski arttıran bazı faktörler şöyledir;

-Mesntürel kanamanın erken yaşta başlayıp geç yaşta sona ermesi

-Hiç hamile kalmamış olmak

-Yaşın ilerlemesi

-Şişmanlık

-Meme kanserinde hormonotrapide kullanılan tamoksifen isimli ilaç bazen rahim duvarı kalınlaşması yapabilmektedir. Çok nadir de olsa bu şekilde rahim duvarı kalınlaşması olan hastalarda rahim tümörü gelişebilmektedir. Bu nedenle, meme kanseri nedeniyle tamoksifen tedavisi alan hastaların onkoluğu tarafından yakın takipleri yapılarak herhangi bir risk görüldüğünde tamoksifen kesilmesi gerekmektedir.

Kalın bağırsak kanseri olan bazı ailelerde rahim kanseri görülme sıklığı artabilmektedir.

Rahim kanseri tanısı ile gelen hastalarda tedavi, onkoloji doktoru tarafından hastanın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektir. Ancak, çok genel bir şekilde rahim kanserinde tedaviyi özetleyecek olursak; Erken evre hastalıkta temel tedavi cerrahidir. Bazı hastalarda erken evrede ameliyat sonrasında koruyucu amaçlı radyoterapi (ışın tedavisi) ve kemoterapi de ilave olarak kullanılmaktadır. İleri evre hastalıkta ise temel tedavi ilaçlarla yapılır. Kemoterapi, immünoterapi (aşı tedavisi), akıllı küçük moleküllü  haplar ve hormonoterapi ilaçları hastanın özelliklerine göre tek başına veya beraber verilebilmektedir.

Rahim kanserinde beslenme ve egzersiz, diğer tüm kanser türlerinde olduğu gibi önemlidir.

Rahim kanserinde bitkisel tedavi yaklaşımları, tamamlayıcı amaçla kullanılabilmektedir. Bu konuda, fitoterapi (Bitkisel tedavi) uzmanı onkoloğunuzdan bilgi alınız.

Hepinizin sağlıklı ve mutlu bir hafta geçirmeniz dileklerimle...

Instagram: prof.dr.hakankaragol

Twitter: DrHakanKaragol

Facebook: Prof.Dr.HakanKaragol

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
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