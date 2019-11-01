Rahim Ağzı Kanseri, Kadınlarda En Sık Görülen 3. Kanser Türü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriHakan Karagöl Rahim Ağzı Kanseri, Kadınlarda En Sık Görülen 3. Kanser Türü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure>Yazarlar>Hakan Karagöl>Rahim Ağzı Kanseri, Kadınlarda En Sık Görülen 3. Kanser Türü
Mahmure
01.11.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

Rahim Ağzı Kanseri, Kadınlarda En Sık Görülen 3. Kanser Türü

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Rahim Ağzı Kanseri, Kadınlarda En Sık Görülen 3. Kanser Türü

"Rahim ağzı kanseri kadınlık organları (Yumurtalık, rahim, rahim ağzı, vajen, vulva) içinde rahim ve yumurtalık tümörlerinden sonra 3. sıklıkta görülen tümörlerdir. Bu  hastalık, bazen erken evrede bulgu verirken bazı hastalarda ancak ileri evrede hissedilebilmektedir."

Rahim ağzı kanserinde sık görülen bulgular;

*Vajinal kanama
*Kasık bölgelerinde alta doğru vuran ağrı, dolgunluk hissi, rahatsızlık hissi
*Cinsel ilişki sırasında ağrı ve /veya kanama
*Vajinal akıntı
*Kasık bölgesinde ele gelen yumrular
*Karında şişkinlik, sıvı toplanması
*Öksürük, balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı, yana yatınca nefes darlığı ve ağrı
*Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacaklarda güç kaybı, sara nöbeti geçirme
*Yatınca daha belirginleşen bel, sırt, ve kalça ağrısı
*Sarılık
*Kilo kaybı
*Aşırı halsizlik
*Diğer daha nadir görülen bulgular

şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları rahim ağzının olduğu bölgede gelişen kitleye bağlı çevresindeki dokulara oluşturduğu etki ile meydana gelebilmekte, diğer bulgular ise hastalığın başka organlara yayılması ile oluşmaktadır. Yukarıda belirtilen bulgulardan bazıları kolayca düzelen kanser dışı rahatsızlıklarda da görülebildiği gibi bazıları ise bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.

Rahim ağzı kanserlerinde tüm kanserle olduğu gibi hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek zordur. Hastalığın oluşmasında riski arttıran bazı faktörler şöyledir;

-Cinsel ilişkiyle geçen Human Papilloma Virüs enfeksiyonunun bulaşması
-Sigara içmek
-5 yıldan uzun adet olmasını engelleyici ilaç kullanılması
-Çok çocuğa sahip olmak

Rahim ağzı kanseri tanısı ile gelen hastalarda tedavi, onkoloji doktoru tarafından hastanın özellikleri göz önüne alarak belirlenmektedir, ancak çok genel bir şekilde rahim ağzı kanserinde tedaviyi özetleyecek olursak; erken evre hastalıkta cerrahi veya radyoterapi (ışın tedavisi) ile birlikte verilen kemoterapi hastalıkta tamamen düzelme sağlayabilir. İleri evrede ise temel tedavi ilaçlar ile olmaktadır. Kemoterapi ve immünoterapi (aşı) tedavi ilaçları halen ülkemizde standart kullanılan yöntemlerdir.

Rahim ağzı kanserinde beslenme ve egzersiz tedavi dönemi ve sonrasında muhakkak dikkat edilmesi gereken konulardır. Bu konularda onkoloğunuzdan bilgi almayı unutmayınız.

Fitoterapi (Bitkiler ile tedavi) temel tedavilere destek amaçlı rahim ağzı kanserinde kullanılabilir. Ancak, ilaç etkileşimleri gibi hem tedavi başarısını azaltabilecek hem de yan etkileri arttırabilecek sorunlar nedeniyle, bitkisel tedavilerin fitoterapi uzmanı bir onkolog tarafından yapılması uygun olacaktır.

Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileklerimle.

Instagram: prof.dr.hakankaragol

Twitter: DrHakanKaragol

Facebook: Prof.Dr.HakanKaragol

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Dünya Vegan Günü'ne Özel: 5 Maddede Vegan Beslenme
Yüzün İle Boynun Arasında Cilt Farkı Varsa Bir Şeyler Yanlış Demektir!
Hastalık Hastası Mıyım, Yoksa Umursamaz mı?
Mazda Mx-5 30. Yıl Serisi, Bir Bakan Bir Daha Bakıyor!