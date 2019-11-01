Rahim Ağzı Kanseri, Kadınlarda En Sık Görülen 3. Kanser Türü

Rahim ağzı kanserinde sık görülen bulgular;

*Vajinal kanama

*Kasık bölgelerinde alta doğru vuran ağrı, dolgunluk hissi, rahatsızlık hissi

*Cinsel ilişki sırasında ağrı ve /veya kanama

*Vajinal akıntı

*Kasık bölgesinde ele gelen yumrular

*Karında şişkinlik, sıvı toplanması

*Öksürük, balgam çıkarma, kanlı balgam çıkarma, nefes darlığı, yana yatınca nefes darlığı ve ağrı

*Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacaklarda güç kaybı, sara nöbeti geçirme

*Yatınca daha belirginleşen bel, sırt, ve kalça ağrısı

*Sarılık

*Kilo kaybı

*Aşırı halsizlik

*Diğer daha nadir görülen bulgular

şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları rahim ağzının olduğu bölgede gelişen kitleye bağlı çevresindeki dokulara oluşturduğu etki ile meydana gelebilmekte, diğer bulgular ise hastalığın başka organlara yayılması ile oluşmaktadır. Yukarıda belirtilen bulgulardan bazıları kolayca düzelen kanser dışı rahatsızlıklarda da görülebildiği gibi bazıları ise bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.

Rahim ağzı kanserlerinde tüm kanserle olduğu gibi hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek zordur. Hastalığın oluşmasında riski arttıran bazı faktörler şöyledir;

-Cinsel ilişkiyle geçen Human Papilloma Virüs enfeksiyonunun bulaşması

-Sigara içmek

-5 yıldan uzun adet olmasını engelleyici ilaç kullanılması

-Çok çocuğa sahip olmak

Rahim ağzı kanseri tanısı ile gelen hastalarda tedavi, onkoloji doktoru tarafından hastanın özellikleri göz önüne alarak belirlenmektedir, ancak çok genel bir şekilde rahim ağzı kanserinde tedaviyi özetleyecek olursak; erken evre hastalıkta cerrahi veya radyoterapi (ışın tedavisi) ile birlikte verilen kemoterapi hastalıkta tamamen düzelme sağlayabilir. İleri evrede ise temel tedavi ilaçlar ile olmaktadır. Kemoterapi ve immünoterapi (aşı) tedavi ilaçları halen ülkemizde standart kullanılan yöntemlerdir.

Rahim ağzı kanserinde beslenme ve egzersiz tedavi dönemi ve sonrasında muhakkak dikkat edilmesi gereken konulardır. Bu konularda onkoloğunuzdan bilgi almayı unutmayınız.

Fitoterapi (Bitkiler ile tedavi) temel tedavilere destek amaçlı rahim ağzı kanserinde kullanılabilir. Ancak, ilaç etkileşimleri gibi hem tedavi başarısını azaltabilecek hem de yan etkileri arttırabilecek sorunlar nedeniyle, bitkisel tedavilerin fitoterapi uzmanı bir onkolog tarafından yapılması uygun olacaktır.

Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileklerimle.

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