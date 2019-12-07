Memede Fark Edilen Her Kitle Kansere İşaret Midir?

Memede ele gelen kitlelerin sadece yüzde 15-20’si kanser olup geri kalanları kanser olmayan memenin iyi huylu tümörleri (Hamartom, intraduktal papillom, lipom, fibroadenom gibi), kistleri (fibrokist, emzirme dönemindeki süt kisti gibi) veya meme iltahabına bağlı sertlik gibi durumlarda görülmektedir.

Her zaman olmamakla birlikte meme kanserinde en sık görülen bulgular;

-Meme içinde veya koltuk altında ele gelen kitle (Menstürel kanama sırasında da ele gelmeye devam eder)

-Meme büyüklüğünde veya şeklinde meydana gelen değişiklik

-Meme ucundan gelen akıntı

-Meme cildinde veya meme ucunda meydana gelen renk değişikliği, kızarıklık veya ödem şeklinde şişlik

-Memede ele gelen kitle olması veya yukarda belirtilen durumlardan herhangi birinin bulunması halinde tanı ve tedavi amaçlı doktora başvurulmalıdır.

Fibrokist denilen, memenin özellikle üst dış kısmında daha sık beliren, bazen özellikle menstürel kanama başlamadan önceki son birkaç günde artan ağrı, hassasiyet ve sertlik şeklinde yakınmaya neden olan kistik meme değişlikleri, hayatı boyunca kadınların neredeyse yarısında görülen bir durumdur.

Memedeki fibrokistler kansere dönüşmez

Fibrokistik memesi olanların ağrılı dönemlerde doktorunun önereceği ağrı kesici kullanılması uygundur. Diğer bir önlem ağrıyı azaltan rahat südyen kullanılmasıdır. Fibrokisti olan bayanların yüz üstü yatmamaları ve yünlü döşekli yatakları tercih etmeleri iyi olur.

Bazı bitkisel çaylar ve yağları da fibrokistik memede şikayetlerin azalmasına yardımcı olur. Bunlardan en fazla bilineni Çuha Çiçeği’dir. Ancak, bu bitkiyi meme, yumurtalık ve rahim kanseri geçirmiş veya bu kanser türleri ailesinde olan kişilerin kullanması uygun değildir.

Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileklerimle. Gelecek hafta başka bir konuda tekrar görüşmek üzere.

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