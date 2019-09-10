Gırtlak Kanseri Nedir? Tedavisinde Yeni Gelişmeler Var mıdır?

Sık görülen kanser türlerinden bir olan Gırtlak (Larinks) kanseri, çoğunlukla erken evrede bulgu verir.

Larinks kanserlerinde sık görülen bulgular;

1-Seste değişiklik; ses kısıklığı, seste çatallaşma

2-Boğazda ağrı

3-Boyunda ele gelen şişlik

4-Öksürük

5-Balgam çıkarma

6-Balgamda kan gelmesi

7-Nefes darlığı

8-Yana yatınca ağrı veya nefes darlığı gelişmesi

9-Boyunda veya boyundan kola vuran ağrı

10-Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacakta kuvvet kaybı, sara nöbeti geçirme

11-Yatınca daha belirginleşen sırt, bel veya kalça ağrısı

12-Kansızlık

13-Kilo kaybı

14-Aşırı halsizlik

15-Yutma güçlüğü

16-Diğer daha nadir görülen bulgular şeklinde karşımıza çıkabilmektedir.

Bu bulguların bazıları hastalığın gırtlakta oluşturduğu etkiden kaynaklanırken diğerleri, hastalığın gırtlak dışındaki diğer organlara yayılması ile oluşabilmektedir. Yukarıda belirtilen bulgulardan bazıları kolayca düzelen kanser dışı rahatsızlıklarda da görülebildiği gibi bazıları ise bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır. Bu nedenle, herhangi bir sağlık yakınması olmayan kişide yeni gelişen bir yakınma ortaya çıktığında doktora başvurarak kontrolünü yaptırması doğru yaklaşım olacaktır.

Gırtlak kanserinin nedenleri incelendiğinde, tüm kanserlerde olduğu gibi kesin nedeni belirlemek zordur.

Gırtlak kanseri gelişme riskini arttıran bazı faktörler şöyledir;

1-Sigara kullanımı

2-Pasif sigara içiciliği

3-Yaşın artması

4-Kötü beslenme

5-Alkol kullanımı

6-Kömür tozu gibi kanserojenlere uzun süre maruziyet

7-Kronik asit ve safra reflü hastalığı

Güncel onkolojik yaklaşımda gırtlak kanseri tanısı ile başvuran hastanın tedavisi, hastanın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir. Ancak çok genel bir şekilde özetleyecek olursak; erken evrede tedavi sesin korunup korunamayacığı değerlendirildikten sonra cerrahi veya radyoterapi ile birlikte kemoterapi uygulamasıdır. İleri evre hastalıkta ise temel tedavi ilaçlar ile olmaktadır. Bu hastalıkta ileri evrede ilaç tedavisi; hastanın durumuna göre kemoetarpi ve/veya immünoterapi (aşı tedavisi) ile yapılmaktadır.

Tüm kanser türlerinde olduğu gibi bu hastalıkta da; iyi beslenme, uyku düzeni, moral ve egzersiz önemli katkı sağlamaktdır. Bitkisel tedavilerin gırtlak kanserinde de tamamlayıcı tedavi olarak katkısı olacaktır. Ancak ilaç-bitki tedavi etkileşimleri vb. riskler nedeniyle bitki tedavisi konusunda, fitoterapi (Bitkilerle tedavi) uzmanı olan onkologa danışılmalıdır.

Hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileklerimle.

Prof. Dr. Hakan KARAGÖL

Tıbbi Onkoloji, İç Hastalıkları ve Fitoterapi (Bitkisel Tedavi) Uzmanı

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