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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriHakan Karagöl Az Bilinen Kanser Türü: Nazofarinks Kanseri
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Haberler>Mahmure>Yazarlar >Hakan Karagöl>Az Bilinen Kanser Türü: Nazofarinks Kanseri
Mahmure
01.10.2019 - 13:57, Son Güncelleme:

Az Bilinen Kanser Türü: Nazofarinks Kanseri

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
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Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Az Bilinen Kanser Türü: Nazofarinks Kanseri

"Nazofarinks kanseri, nazofarinks (geniz denilen yutağın üst kısmı) bölgesinden kaynaklanan kanserlerdir. Sık görülmez. Bu hastalık bazen erken evrede bulgu verir iken, bazen ancak ileri evrede hasta tarafından hissedilebilmektedir. "

Nazofarinks kanserinde sık görülen bulgular;

1-Tükrükte kan gelmesi

2-Burundan kanlı akıntı gelmesi

3-Duyma kaybı

4-Boyunda ele gelen yumru

5-Baş dönmesi, baş ağrısı, yürürken sendeleme, çift görme, kol ve bacakta kuvvet kaybı, sara nöbeti geçirme

6-Yatınca daha belirginleşen sırt, bel veya kalça ağrısı

7-Kilo kaybı

8-Aşırı halsizlik

9-Diğer daha nadir görülen bulgular

şeklinde karşımıza çıkabilmektedir. Bu bulguların bazıları hastalığın bulunduğu bölgede oluşturduğu etkiden kaynaklanırken, diğerleri hastalığın başka organlara yayılması ile oluşabilmektedir. Yukarıda belirtilen bulgulardan bazıları kolayca düzelen kanser dışı rahatsızlıklarda da görülebildiği gibi, bazıları ise bu hastalığa özgü özellikler taşımaktadır.

Nazofarinks kanserinde, tüm kanserlerde olduğu gibi hastalığa sebep olan etkeni kesin olarak belirlemek zordur. Hastalığın oluşmasında riski arttıran bazı faktörler şöyledir;

1-Epstein-Barr virüs enfeksiyonu olması

2-Ailede nazofarinks kanseri olan başka bireylerin olması

3-Tuzlanmış besinleri aşırı tüketmek

4-Erkeklerde kadınlardan daha sık görülür

Nazofarinks kanseri tanısı ile gelen hastalarda tedavi, onkoloji doktoru tarafından, hastanın özellikleri göz önüne alınarak belirlenmektedir. Ancak, çok genel bir şekilde tedaviyi özetleyecek olursak; erken evrede tedavi kemoterapi ile birlikte uygulanan radyoterapidir. Bu hastalıkta, hastalığın bulunduğu bölge ameliyata izin vermediğinden cerrahi tedavi yapılamamaktadır. İleri evrede tedavi ise kemoterapi ilaçları ile olmaktadır.  

Nazofarinks kanserinde beslenme ve egzersiz de tedavinin bir parçası olarak muhakkak düzenlenmelidir.

Nazofarinks kanserinde fitoterapi (Bitkilerle tedavi), fitoterapi uzmanı tıbbi onkolog tarafından düzenlenerek yapılmalıdır.

Hepinize sağlıklı ve mutlu bir hafta dileklerimle.

Hakan Karagöl
Hakan Karagöl
Tıbbı Onkoloji, İç Hastalıkları Uzmanı ve Fitoterapist Prof. Dr.
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