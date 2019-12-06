Meme Estetiğinde İmplantlar Neden Belli Olur?

İdeal göğüslerin en önemli özelliği göze çarpacak kadar dolgun olmalarıdır. İster yuvarlak ister damla tipi göğüs olsun estetik açıdan dolgun olması çok önemlidir. Doğal hali ile küçük ya da sonradan fazla miktarda kilo alıp verme ya da doğum yapma gibi nedenler ile meme dokusunda hacim ve şekil kaybı oluşan meme estetiğinden faydalanabilir. Kadının var olan meme dokusuna göre vücut yapısı ve tercihine göre damla ya da yuvarlak meme implantları seçilebilir. Eğer hamilelik, emzirme ya da kilo değişikliği gibi nedenler ile göğüslerde sarkma oluştuysa meme büyütme ile birlikte meme dikleştirme ameliyatı da yapılması tavsiye edilir.

İdeal göğüs tipinin özellikleri

Doğal kıvrımlı meme estetiğinin ana özelliği kişinin genel vücut yapısı ile orantılı dolgun ve yuvarlak göğüslere sahip olmasıdır. Kişi eğer dolgun ve yuvarlak kalçalara sahip ise meme şeklinin de yuvarlak ve dolgun olması estetik açıdan daha güzel bir görünüm sağlar. Diğer durumda kişinin poposu daha fazla ön plana çıkarak vücudun diğer özelliklerinin geri planda kalmasına yol açabilir. Bunun yanı sıra implantın konturlarının da belirgin olmaması gerekir. Eğer kadının göğüslerinde yeterince yumuşak doku yoksa, konturlarının belli olmaması için yumuşak doku transferi yapılabilir.

Doğal kalça yapısı, göğüs kafesi genişliği, bel kalınlığı gibi kriterler hesaplamalara dahil edilerek damla ya da yuvarlak tipi implant tercih edilerek göğüs büyütme estetiği tamamlanabilir. Göğüs şekli ve hacmi cerrahınız tarafından çeşitli hesaplamalar yapıldıktan sonra belirlenir. Bu hesaplamalar sırasında kişinin yaşı, kilosu, boyu, var olan meme dokusu, göğüs kafesi genişliği, bel inceliği gibi birçok faktör göz önünde bulundurulur.

Doğal kıvrımlı meme estetiğinde damla ya da yuvarlak tipli meme implantları ameliyatla yerleştirilir. Kas altı ya da kas üstü olmak üzere kişinin var olan meme dokusuna göre meme implantı yerleştirilir. Günümüzde temassız meme estetiği ile 2-3 santimlik minimal dikişler açılır. Ve implantlar göğüslere yerleştirildikten sonra boyutlandırılır. Bu sayede ideal boyut kontrol edilebilir. Doğal kıvrımları sağlamak için ise Mikro ve Nano teknolojilerden faydalanarak yumuşak doku transferi yapılır. Bu sayede mümkün olan en doğal görünüm sağlanabilir. Açılan minimal kesiler ise zamanla belli belirsiz izler bırakarak iyileşir.

Meme büyütme estetiği hakkında durumunuza özel ayrıntılı bilgi almak için alanında uzman bir estetik cerrahtan bilgi almalısınız.

Kaynak: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk

