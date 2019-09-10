Meme Büyütme Estetiğinde Doğal Görünüm Artıyor

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk, günümüzde yapılan meme estetiği operasyonlarındaki başarı oranın artmasını sağlayan faktörleri sizler için anlattı.

Kadınların, doğuştan küçük göğüslere, çocuk sahibi olduktan veya kilo verdikten sonra hacim kaybı yaşamaları veya asimetrik göğüsleri dengelemelerine yardımcı olmaları gibi meme implantları istemelerinin birçok nedeni vardır. En yeni implant seçenekleri ve cerrahi tekniklerle, günümüzde meme büyütme şimdi her zamankinden çok daha doğal görünümlü sonuçlar sağlıyor. Bu sayede kadınların vücut görünümlerini düzeltmeleri ve özgüvenlerini artırmalarına yardımcı olabiliyor.

İstediğiniz güzel sonuçları elde etmenin birçok farklı faktörü olmasına rağmen, modern meme büyütme ameliyatının sunduğu modern tekniklerle, ideal görünüme kavuşmak ve daha iyi hissetmek artık çok daha kolay.

İmplantın boyutu ve şekli kişiye özel belirlenir

Meme büyütme estetiğinde meme implantı ameliyatla süt bezlerinin arkasına yerleştirilerek gerçekleştirilir. Doğal meme dokusuna daha yakın olduğu için genellikle silikon meme implantları tercih edilir. Meme implantının şekline ise hastayla birlikte karar verilir. İki çeşit meme implantı vardır yuvarlak ve damla şekli olmak üzere. Göğsün şekline ve boyutuna karar verirken öncellikle hastanın boyunun uzunluğuna, kilosuna, göğüs kafesi genişliği, bel genişliği gibi genel vücut yapısına bakılır. Yapılan hesaplamalar ile ideal şekil ve boyuta karar verilir. Ardından meme implantının nasıl yerleştirileceğine karar verilir. Cerrahın tecrübeli olduğu yönteme göre meme altından, ucundan ya da koltuk altından kesiler açılarak implant yerleştirilir. Bu tekniklerin hepsinde amaç kesi izlerinin görünmeyecek şekilde gizlenmesidir. Memenin doğal kıvrımlarının altına gizlenecek şekilde yapılmasına özen gösterilir. Günümüzde 3D tasarım cihazları ve hologram görüntüleme teknikleri ile hastanın kendi görüntüleri üzerinden meme tasarımı yapılabiliyor. Bu teknolojiden faydalanarak hangi şeklin ve boyutun daha uygun olduğu ameliyattan önce görülebilir, karar buna göre verebilir.

Kompozit tekniklerle çok daha doğal görünüm

Eğer yeterli meme dokunuz yoksa, kullanılan implantların konturları dışarıdan görünür hale gelebilir. Bu doğal bir görünüm oluşmasına engel olduğu için hem hasta hem de cerrah açısından sonuçlar memnun edici olmaz. Çünkü meme estetiğinin başarılı sayılabilmesi için öncellikle estetik yaptırıldığının belli olmaması gerekir. Göğüsler doğal kıvrımlarını koruyarak yumuşak geçişler yapmalı ve doğal bir görünüme sahip olmalıdır. Estetik sonrası göğüslerin doğal görünüme kavuşması için kişinin var olan meme dokusu, implantın boyutu ve şeklinin vücudun genel hatlarıyla uyumlu olması gerekir. Meme implantı yerleştirildikten memenin konturunu doğal ve estetik hale getirmek için mikro ve nano teknolojileri ile rötuş uygulanabilir.

Temassız teknikle minimal dikiş izi

Temassız göğüs büyütme tekniğinde meme implantı yerleştirilirken asla cerrah tarafından temas edilmez. Cerrahınız ve ameliyathane ne kadar steril olursa olsun, özellikle göğüs implantları yerleştirilirken, implantların kabuğu üzerinde bir miktar bakteri olması mümkündür. Temassız meme estetiği, bu riski ortadan kaldırdığından kapsüler kontraktür riski de azalır. Bakteriler implantla temasa girdiğinde vücudunuzun iltihaplanma reaksiyonu geçirmesi mümkündür. Bu, kapsül kontraktür oluşmasına yol açabilir ve bu da neredeyse daima onarım için ameliyat gerektirir.

Temassız meme estetiği minimal kesi imkanı sağlar. Silikon jel göğüs implantlarının tamamı önceden doldurulduğundan, implant ne kadar büyük olursa, insizyon da o kadar büyük olur. Bu cihaz, silikon göğüs implantlarının, mümkün olabileceğinden daha küçük kesikler ile yerleştirilmesini sağlar. Örneğin; 3,5 cm'lik bir kesiden 550 cc'lik bir silikon jel göğüs implant rahatlıkla yerleştirilebilmektedir.

Daha kısa iyileşme süreci

İmplant ile meme büyütme estetiğinden sonra ortalama 1 hafta süresince iş ve aktivitelerinizi kısıtlamak durumunda kalacaksınız. İşten izin almanız, bazı hareketleri yapamayacağınız için refakatçi desteği almanız gerekebilir. Göğüs büyütme ameliyatınızın zamanlamasını ve planlamasını bunları dikkate alarak yapmanız size rahatlık sağlar.

Egzersiz, özellikle zıplama gerektiren kardiyo gibi hareketler, ameliyat sonrasında kısıtlanır. Bir hafta sonra hafif kardiyo yapmaya başlayabilseniz de, birçok egzersizi rahat yapabilmeniz için ortalama 4 ile 8 hafta beklemeniz gerekebilir.

Kaynak: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk

