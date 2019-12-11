Kış Mevsiminde En Çok Talep Edilen Estetikler

Bunun dışında güneşin zararlı etkilerinden zarar görülmemesi için bazı operasyonların yapılması cerrahlar tarafından da tavsiye edilmez. Bu yüzden sonbahar ve kış ayları birçok kişi daha uygun bir dönem olarak kabul edilebilir. Bu sayede daha rahat bir iyileşme ve yeni şekle alışma süreci geçirebiliyorlar.

Meme estetiği operasyonları

Meme büyütme, dikleştirme ya da küçültme gibi estetik operasyonlar düşünülüyorsa kış mevsimi oldukça uygun bir zaman olabilir. Çünkü birkaç hafta içinde ameliyat sonrası iyileşme süreci atlatılabilir. Soğuk kış günlerinde evde dinlenerek daha rahat bir iyileşme süreci geçirilebilir. Böylece bahar ve yaz ayları daha dolgun ve estetik göğüsler ile karşılanır. Üstelik iyileşme sürecinde sosyal hayat ve tatil fırsatları kaçırılmaz.

Kişi ihtiyacına göre dikleştirme ile büyütme estetiğini aynı operasyonda birleştirebilir. Temassız meme estetiği ile dikiş izlerini ve iyileşme sürecini en aza indirebilir. Kompozit meme estetiği ile implant ile dolgu enjeksiyonları birleştirilerek implantın hatları gizlenerek doğal kıvrımlı sonuçlar elde edilebilir.

Burun estetiği operasyonları

Burun estetiğine her mevsim talep fazla olmaktadır. Ancak burun, güneş ışığına karşı en zor korunan bölgelerden birisidir. Kış güneşinin zararının daha düşük olduğu kış aylarında bu operasyonu yaptırmak koruma imkanının artmasını sağlar. Üstelik bu süreç içerisinde burnun tam şekli oturmuş ve hassasiyetler ortadan kalkmış olur. Böylece daha estetik ve sağlıklı bir burunla yaza merhaba denilebilir, bahar daha neşeli ve enerjik bir şekilde karşılanabilir.

Cerrahi teknikleri tercih etmeyenler için dolgu enjeksiyonuyla burun estetiği yaptırma imkanı da var. Ameliyatsız burun estetiğiyle burundaki kemer, eğrilik, hacim eksikliği, asimetri gibi sorunlar ortalama 30 dakika içinde giderilebilir. Özellikle revizyon burun estetiği operasyonlarında da oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Yüz gençleştirme operasyonları

Dolgu ve botoks enjeksiyonları ile yüzdeki kırışıklıklardan, oluklardan, hacim eksikliklerinden kurtulabilir daha genç bir görünüme kavuşulabilir. Alın ve göz çevresi yaşlanma belirtileri, kaş düşüklüğü sorunları için botoksla tedavi edilebilir. Göz kapağı düşüklükleri, göz altı torbaları için ışık dolgusu uygulanabilir. Dudak, yanak, elmacık kemiği ve çene bölgelerindeki eksikler dolgu malzemeleri ile giderilebilir. Çene hattı belirginleştirilebilir, gıdı giderilebilir, dolgun yanaklar inceltilebilir. Ayrıca gençlik aşısı ile cilt komple yenilenebilir.

Eğer kişiyi mutsuz eden ve doğal görünümü bozan estetik sorunlar varsa, estetik cerrahide mutlaka bir çözümü vardır. Bunun için estetik cerrahiden destek alınabilir, kişiye en uygun çözüm yöntemleri bulunabilir.

Kaynak: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk

