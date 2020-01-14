Çene ve Boyun Estetiği

Çene ve boyun bölgesindeki en yaygın görülen deformasyonlar ve şikayetler arasında hacim eksiklikleri, çene genişliği/büyüklüğü, çene hattı çizgisi belirsizliği, asimetri, gıdı denilen çene altı bölgesindeki sarkıklık/kırışıklık ve çene gamzesi bulunur.

Belirgin bir çene şekli ve çizgisi, gençliği, canlılığı ve çekiciliği simgeler. Güçlü ve belirgin bir çene hattı mandibular açıdan çene noktasına uzanır. Çene kemiği sadece yağ tabakasının kat kat olmadığı gergin bir cilt yapısı sayesinde görülebilir.

Dolgu, botoks ve liposuction uygulamaları

Dolgu enjeksiyonları, genellikle yüz bölgesindeki cilt kırışıklıklarını ya da çukurlukları doldurmak için kullanılan estetik cerrahi yöntemidir. Ayrıca yüzdeki hacim eksikliklerini dolgunlaştırarak gidermek için de uygulanır. Derinin altına enjekte edildiğinde, dolgu enjeksiyonu, bu alanı dolgunlaştırarak yükseltir. Dolgu enjeksiyonun etkisi kullanılan ürünün niteliklerine genellikle belli bir süre içinde ortadan kaybolur.

Dolgu malzemeleri enjeksiyonu ile artan çene projeksiyonu, daha 'V' şeklinde bir yüz şekli oluşturabilir. Bu, çenenin oranları yüzün diğer özellikleri ile uyumlu hale getirebilir ve yüzün genel estetiği artırılabilir.

Masseter ve Nefertiti enjeksiyon teknikleri ile çenenin boyutu duruma göre azaltılabilir ya da artırılabilirken boyun bölgesindeki kırışıklar da tedavi edilebilir.

Nasıl uygulanır?

Çene dolgusunda enjeksiyon tekniklerinden faydalanılır. Çenedeki çukur görünümü düzeltmek, alt yüzü şekillendirmek ve yapılandırmak için dermal dolgu malzemeleri kullanılır. Dolgu enjeksiyonu olarak genellikle hyaluronik asit ve yağ hücreleri kullanılır.

Çene dolgusu için anestezi gerekmez. Ancak eğer hasta tarafından talep edilirse lokal anesteziyle cildiniz uyuşturulabilir. Çene dolgusunda dolgu malzemesi cildin altına küçük iğneler aracılığı ile enjekte edilir. Çene dolgusu seansı yaklaşık 15 dakika sürer.

Doğru bir tedavi planı ile belirgin bir çene hattı sağlanabilir, yapısal özellikleriniz belirgin bir şekilde keskinleştirebilir, yüzünüzün ve çenenizin konturları önemli ölçüde geliştirilebilir.

Ameliyatsız teknikler neler?

Çenedeki estetik kusurların düzeltilmesinde ameliyat, dolgu/botoks ve liposuction teknikleri kullanılabilir. Tüm hastalar için çene çizgisini artıracak tek bir teknik mevcut değildir. Ayrıca ameliyatlı ve ameliyatsız teknikler olarak da değişkenlik gösterir. Cerrahi teknikler kalıcı çözümler sunarken ameliyat, anestezi ve iyileşme süresi gerektirir. Cerrahi olmayan teknikler yani dolgu ve liposuction teknikleri hızlı ve pratik çözümler sunan, iyileşme süresi gerektirmeyen, özellikle ameliyat korkusu olan ve iyileşme süresi için yeterli vakti olmayan kişiler için çok daha uygun bir seçenektir.

Kaynak: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk

