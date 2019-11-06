Burun Estetiğinde İdeal Şekil

İdeal bir burun diğer yüzün özellikleri ile orantılı olmalıdır. Yine ideal bir burunda, burun ucunun açısı 104 ila 108 derece arasında olmalıdır. İdeal bir burnunun 106 derecelik bir açısı olur. Hem kadınlarda hem de erkeklerde burun kenarları düz olmalıdır.

İdeal burun yüzle uyumlu olmalı

Burundaki şekilde bozuklukları kişilerin kendilerine olan güvenlerini azalmasına neden oluyor. Bakışların sürekli burunlarında odaklandığından şikayetçi oluyor. Bu bakışlardan dolayı kendilerini rahatsız hissettiklerini ve başkalarıyla rahat ilişki kuramadıklarını söylüyorlar. Burun estetiği tüm dünyada en fazla talep edilen estetik operasyondur. Çünkü burundaki şekil bozuklukları yüzün genel güzelliğine gölge düşürüyor. Yüzün tam merkezinde olan burnun şekli yüz güzelliğinde önemli bir rol oynuyor. Beğenilen bütün ünlülerin burun güzellikleri aslında yüzle uyumlu olmasından dolayı ideal burun olarak algılanıyor. Aslında herkes kendi yüzüyle en uyumlu burun şekline sahip olmalıdır.

3D tasarım cihazıyla ideal burun tasarımı

Günümüzde 3D tasarım cihazı ve 3D Mask yöntemleriyle kişinin kendi görüntüleri üzerinden yeni burun tasarlanabiliyor. Böylece kişi öncesi ve sonrası görüntülerini ve ameliyattan sonra nasıl bir buruna sahip olacağını her açıdan görebiliyor. Tasarıma cerrahıyla birlikte katılabiliyor. İdeal burun şekline kendi görüntüleri üzerinden görerek karar verebiliyor. Bu sayede ameliyattan sonra kötü bir sürprizle karşılaşmıyor.

Morluk ya da ödem riski artık çok düşük

Burun estetiğinde uygulanan kapalı teknik ve kırmadan burun estetiği teknikleri ile ameliyat süreci hasta için çok daha rahat geçiyor. Burun deliklerinin içinde açılan kesiler sayesinde burunda görünen bir iz kalmıyor. Kırmadan yapılan törpüleme tekniği ise yüzdeki yumuşak dokuların zarar görmesini engelliyor. Bu sayede yüzde morluk ve ödem oluşma riski oldukça düşmüş durumda. Ortalama 1 saat süren operasyondan birkaç saat sonra genellikle hasta evine gidebiliyor. Yine birkaç günlük bir dinlenme sürecinin ardından gündelik hayata rahatlıkla devam edilebilir.

Ameliyatsız burun estetiği de yaptırılabilir

Ayrıca ameliyat korkusu olan ya da ameliyattan sonra iyileşme süreci için yeterli vakti olmayanlara estetik cerrahi dolgu ve botoks enjeksiyonu imkanı da sunuyor. Burun küçültme hariç burundaki birçok şekil bozukluğu geçici ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Burun estetiği olmak isteyenler estetik cerraha giderek kendileri için hangi şeklin ve tekniğin daha uygun olduğunu daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirler.

Kaynak: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk

