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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Güncel Öztürk>Burun Estetiğinde İdeal Şekil
Mahmure
06.11.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Burun Estetiğinde İdeal Şekil

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Burun Estetiğinde İdeal Şekil

"Her ne kadar hepimiz farklı zevk ve tercihlere sahip olsak da, belirli özellikler sağlandığında güzellik kendiliğinden hak ettiği takdiri kazanır. "

İdeal bir burun diğer yüzün özellikleri ile orantılı olmalıdır. Yine ideal bir burunda, burun ucunun açısı 104 ila 108 derece arasında olmalıdır. İdeal bir burnunun 106 derecelik bir açısı olur. Hem kadınlarda hem de erkeklerde burun kenarları düz olmalıdır.

İdeal burun yüzle uyumlu olmalı

Burundaki şekilde bozuklukları kişilerin kendilerine olan güvenlerini azalmasına neden oluyor. Bakışların sürekli burunlarında odaklandığından şikayetçi oluyor. Bu bakışlardan dolayı kendilerini rahatsız hissettiklerini ve başkalarıyla rahat ilişki kuramadıklarını söylüyorlar. Burun estetiği tüm dünyada en fazla talep edilen estetik operasyondur. Çünkü burundaki şekil bozuklukları yüzün genel güzelliğine gölge düşürüyor. Yüzün tam merkezinde olan burnun şekli yüz güzelliğinde önemli bir rol oynuyor. Beğenilen bütün ünlülerin burun güzellikleri aslında yüzle uyumlu olmasından dolayı ideal burun olarak algılanıyor. Aslında herkes kendi yüzüyle en uyumlu burun şekline sahip olmalıdır.

3D tasarım cihazıyla ideal burun tasarımı

Günümüzde 3D tasarım cihazı ve 3D Mask yöntemleriyle kişinin kendi görüntüleri üzerinden yeni burun tasarlanabiliyor. Böylece kişi öncesi ve sonrası görüntülerini ve ameliyattan sonra nasıl bir buruna sahip olacağını her açıdan görebiliyor. Tasarıma cerrahıyla birlikte katılabiliyor. İdeal burun şekline kendi görüntüleri üzerinden görerek karar verebiliyor. Bu sayede ameliyattan sonra kötü bir sürprizle karşılaşmıyor.

Morluk ya da ödem riski artık çok düşük

Burun estetiğinde uygulanan kapalı teknik ve kırmadan burun estetiği teknikleri ile ameliyat süreci hasta için çok daha rahat geçiyor. Burun deliklerinin içinde açılan kesiler sayesinde burunda görünen bir iz kalmıyor. Kırmadan yapılan törpüleme tekniği ise yüzdeki yumuşak dokuların zarar görmesini engelliyor. Bu sayede yüzde morluk ve ödem oluşma riski oldukça düşmüş durumda. Ortalama 1 saat süren operasyondan birkaç saat sonra genellikle hasta evine gidebiliyor. Yine birkaç günlük bir dinlenme sürecinin ardından gündelik hayata rahatlıkla devam edilebilir.

Ameliyatsız burun estetiği de yaptırılabilir

Ayrıca ameliyat korkusu olan ya da ameliyattan sonra iyileşme süreci için yeterli vakti olmayanlara estetik cerrahi dolgu ve botoks enjeksiyonu imkanı da sunuyor. Burun küçültme hariç burundaki birçok şekil bozukluğu geçici ameliyatsız yöntemlerle tedavi edilebiliyor. Burun estetiği olmak isteyenler estetik cerraha giderek kendileri için hangi şeklin ve tekniğin daha uygun olduğunu daha ayrıntılı bir şekilde öğrenebilirler.

Kaynak: Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Güncel Öztürk

Güncel Öztürk
Güncel Öztürk
Estetik Plastik ve Cerrahi Uzmanı Op.Dr.
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