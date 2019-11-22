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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGülçin ÇAVDARCI Kolombiya'dan İstanbul'a Avokado Yolculuğu
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Gülçin ÇAVDARCI>Kolombiya'dan İstanbul'a Avokado Yolculuğu
Mahmure
22.11.2019 - 14:06, Son Güncelleme:

Kolombiya'dan İstanbul'a Avokado Yolculuğu

Gülçin ÇAVDARCI
Gülçin ÇAVDARCI
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Gülçin ÇAVDARCI
Gülçin ÇAVDARCI
gcavdarci@hurriyet.com.tr

"Herkese merhaba! Vegan/vejetaryen beslenen, sağlıklı yaşam tarzını benimseyen ya da sadece farklı tat meraklılarını bu köşeye alabilir miyim? "

Benim gibi çoğu insan için dışarıda yemek yemek gerçekten büyük bir sorun. Kilo vermeye çalışanlar, aktif spor yapan ve özel bir beslenme programı uygulayanlar ya da sadece ne yediğini bilmek isteyenler için içeriği temiz yiyecek bulmak bir problem. İşte biz de tam da bu sorundan yola çıkarak sağlıklı beslenme üzerine kurulmuş nefis mekanları gezip sizinle buluşturacağız.  

Bu konseptte ilk olarak Teşvikiye’de bulunan Avokado Bar’ı seçmeme şaşırmamış olsanız gerek :) Avokadonun her halini bulabileceğiniz bu küçük ve sıcak mekanda Avokado Bar İşletmecisi Andres Gomez ile konuştuk.

Bu mekanı ilginç kılan şey ise işletmecilerinin iki Kolombiyalı ve bir Filistinli olması. Üniversite eğitimi için Eskişehir’e gelen Filistinli Hatem Elrayes ile Kolombiyalı Andres Gomez ve Carolina Zuniga Türkçe öğrenmek için yazıldıkları bir dil kursunda tanışmışlar ve ülkelerine dönmeyip buraya yerleşmeye karar vermişler. 

Avokado Bar konseptinin yayıldığı Manhattan, Amsterdam ve Roma gibi şehirlerden örnek almışlar ve Türkiye'ye uyarlamaya karar verip Avokado Bar'ı açmışlar.

O zaman daha fazla detay vermeden sizi Andres Gomez ile yaptığımız sohbetle baş başa bırakıyorum :) 

Bu arada Andres ile avokado tüketimiyle ilgili bir video daha çektik. Avokado çeşitleri, avokado nasıl seçilir, ne zaman tüketilir, nasıl kesilir gibi püf noktalarının olduğu videoyu da sizinle ayrıca paylaşacağım :) 

Son olarak sizi gitmeden ankete alıp uğurlayayım;

 

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Gülçin ÇAVDARCI
Gülçin ÇAVDARCI
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