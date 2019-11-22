Kolombiya'dan İstanbul'a Avokado Yolculuğu

Benim gibi çoğu insan için dışarıda yemek yemek gerçekten büyük bir sorun. Kilo vermeye çalışanlar, aktif spor yapan ve özel bir beslenme programı uygulayanlar ya da sadece ne yediğini bilmek isteyenler için içeriği temiz yiyecek bulmak bir problem. İşte biz de tam da bu sorundan yola çıkarak sağlıklı beslenme üzerine kurulmuş nefis mekanları gezip sizinle buluşturacağız.

Bu konseptte ilk olarak Teşvikiye’de bulunan Avokado Bar’ı seçmeme şaşırmamış olsanız gerek :) Avokadonun her halini bulabileceğiniz bu küçük ve sıcak mekanda Avokado Bar İşletmecisi Andres Gomez ile konuştuk.

Bu mekanı ilginç kılan şey ise işletmecilerinin iki Kolombiyalı ve bir Filistinli olması. Üniversite eğitimi için Eskişehir’e gelen Filistinli Hatem Elrayes ile Kolombiyalı Andres Gomez ve Carolina Zuniga Türkçe öğrenmek için yazıldıkları bir dil kursunda tanışmışlar ve ülkelerine dönmeyip buraya yerleşmeye karar vermişler.

Avokado Bar konseptinin yayıldığı Manhattan, Amsterdam ve Roma gibi şehirlerden örnek almışlar ve Türkiye'ye uyarlamaya karar verip Avokado Bar'ı açmışlar.

O zaman daha fazla detay vermeden sizi Andres Gomez ile yaptığımız sohbetle baş başa bırakıyorum :)

Bu arada Andres ile avokado tüketimiyle ilgili bir video daha çektik. Avokado çeşitleri, avokado nasıl seçilir, ne zaman tüketilir, nasıl kesilir gibi püf noktalarının olduğu videoyu da sizinle ayrıca paylaşacağım :)

Son olarak sizi gitmeden ankete alıp uğurlayayım;