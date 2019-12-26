Kabala Uzmanı ve Astrolog Gahl Sasson Anlattı: 2020 Yılında Bizleri Neler Bekliyor?

Sizi biraz tanıyabilir miyiz, Gahl Sasson kimdir? Astroloji yolculuğunuz nasıl başladı?

İsrail’de dünyaya geldim. Üniversitede psikoloji bölümünden mezun oldum. Bu bölümü okumamın en büyük nedeni işaretleri takip etmemdi. Akdeniz'de yüzmeye gittim ve eve giderken ailemin evinin önünde durdum. Hayatımın çoğunu geçirdiğim eve baktım. 'Freud Sokağı' yazıyordu. Kendime, “Çok açık olabilir mi?” dedim. Ertesi gün, psikoloji bölümüne girdim. O zaman anladım ki, ailemin evindeki işaret beni sadece Freud'u öğrenmeye yönlendirmedi, aynı zamanda Kabala bilgeliğini keşfetme yolunu da başlattı.İbranice’de ismim ‘dalga’ anlamına geliyor. Meksika’da sörf öğrenip dalgaları, dolayısıyla kendimi anladığım bir yolculuğa çıktım. Yoga, astroloji ve Kabala ile de burada tanıştım.

Astrolojik olarak dünya hangi yöne doğru ilerliyor? 2020 yılında biz nasıl bir bakış açısında olacağız?

2020 yılında dünya, geçmişe bakmak ve neyin kaybolduğunu görmek veya ilerlemek için geri dönüşler yaşayacak. Z Kuşağı (Pluto Yay'a taşındığında 1995/6'dan sonra doğan insanlar) takip edilecek. Bu dünyayı daha iyi bir hale getirmek isteyen, ırkçılık karşıtı ve farklı insanları kabul eden büyük bir nesil. 2020'nin ilk bölümünde, çok muhafazakar bir işaret olan Oğlak burcuna ve 21 Aralık kış gün dönümünde, 21 Aralık'ta Kova çağına büyük bir açısı olacak.

2020'de her seneki dört tutulma yerine altı güneş tutulması olacak, bunun ne gibi etkileri olacak?

Tutulmalar işlemleri hızlandırır ve olayları tamamlamaya doğru iter. Yaşamımızda olanları yükseltirler ve çözüme kavuştururlar. Büyülü yaşamı değiştiren ve hayalleri kullanan hikaye anlatıcılarıdır. İki tip tutulma vardır. Güneş ve Ay…

Güneş tutulmaları, Ay'ın yüzü Güneş'i kapsar. İhmal edilmiş, yalnız, umutsuz ve enerji eksikliği yaşarız. Güneş tutulması sırasında, kendinizi ışıksız, harap olmuş veya tıkalı hissedebilirsiniz, ancak bunun nedeni genellikle bulunduğunuz yolun hiçbir yere gitmemesidir.

Ay tutulmaları, duygusal, psikosomatik, boşalma ve olay olma eğilimindedir. Güneş tutulması eril olsa da, Ay tutulması dişiliğin vahşi yanıdır. Kurt adamlar, gecenin yaratıkları, sihir, dönüşüm, bilinçaltı korkuları, astral düzlem, içgüdü ve korku ile ilişkilidir. Ay tutulması sırasında, reaktif olma dürtüsüyle savaşın. Derinden nefes alın ve üstünüze yığılan işleri bırakın. Teslim olmak ve sizi engelleyen şeyleri kesmek için iyi bir zaman. 2020'de bir yılda mümkün olan en fazla güneş tutulmasına sahibiz.

2020’de Satürn Kova burcuna geçiyor, nasıl bir dönem başlıyor? Ne öngörüyorsunuz?

Satürn harika bir öğretmendir ve seyahat ettiği her yerde kalıpları kırmamıza ve dersleri zor yoldan öğrenmemize yardımcı olur. 2020'de 21 Mart'tan temmuz ayının başına kadar Kova'yı ziyaret edecek. Geçen sefer 1991 ve 1992 idi, böylece hayatında ne olduğunu görmek için o zamana geri dönebilirsin. Kova insanları demokrasi ve güç işaretidir, bu nedenle Lübnan, İran, Irak, Hindistan ve Hong Kong'daki gösterilerin devam edebileceğini veya bir karar alabileceğini göreceksiniz. Unutmayın, Kova insanlığın ümidi ve kardeşliğidir. Ayrıca tıp ve teknolojide yeni keşifler ve gelişmeler olabilir. Kova inovasyon ve gençlerle ilişkili olduğundan, iklim değişikliği hakkında daha fazla gösteri yapılacak ve yeşil partiler dünya çapında daha fazla ivme kazanabilecek. Gençlerin politika üzerinde daha fazla etki topladıklarını göreceksiniz.

Evrene nasıl iyi dilekte bulunabiliriz?

İçinizden geleni yapın, işaretleri takip edin.

Yalnız kaldığınızda uyguladığınız ritüelleriniz var mı?

Haftada dört kez yoga, üç kez gym, üç kez de Brezilya tarzı Jiujitsu yapıyorum.

Kendi doğum haritanıza bakıp hayatınızı şekillendiriyor musunuz?

Astroloji hayatımızın ana kavşaklarını gösteriyor ama bu kavşakların hayatınızda nasıl rol oynadığı sizin seçimlerinize bağlı. İki insan aynı doğum haritasıyla doğabilir ama insanın özgür iradesi onun mutlu ya da mutsuz olmasını sağlar.

Doğum haritasının kişiye özel olduğunu biliyorum ama burçlar için bir cümlelik tavsiyeleriniz olsaydı tek tek 12 burç için neler söylerdiniz?

Koç: Kariyer

Boğa: Seyahat ve eğitim

İkizler: Tutku, finans ve cinsellik

Yengeç: İlişkiler

Aslan: Diyet, servis ve iş

Başak: Çocuklar, romantizm ve yaratıcılık

Terazi: Ev ve emlak

Akrep: İletişim ve iş

Yay: Yetenek, para

Oğlak: Yaşamın tüm yönlerinin temel dönüşümü

Kova: Maneviyat ve meditasyon

Balık: Toplum, hükümet ve başkalarına yardım etmek