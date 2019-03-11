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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriGülçin ÇAVDARCI Avokado Çekirdeği Nasıl Filizlendirilir?
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Gülçin ÇAVDARCI>Avokado Çekirdeği Nasıl Filizlendirilir?
Yazarlar
11.03.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

Avokado Çekirdeği Nasıl Filizlendirilir?

Gülçin ÇAVDARCI
Gülçin ÇAVDARCI
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Gülçin ÇAVDARCI
Gülçin ÇAVDARCI
Avokado Çekirdeği Nasıl Filizlendirilir?

"Avokadoyla son 5-6 yıl içinde tanıştım ve gerçekten beslenme düzenimin tam ortasına yerleşti. Sabah, öğle, akşam; tuzlu ya da tatlı her öğünüme girdi. Bir süre sonra her yediğim avokado çekirdeğini çöpe atmak içime dert oldu, bu çekirdekleri nasıl filizlendiririm diye düşünmeye başladım."

Avokado yetiştirme olayını kafaya taktıktan bir süre sonra gerekli araştırmaları yaptım ve avokado çekirdeğimi alıp aşağıda anlattığım şekilde çimlendirme işlemini gerçekleştirdim.

Günlerce haftalarca bekledim, suyu bittikçe ekledim. Ve yaklaşık 1,5 ay sonra ilk filizler çıktı! O anki mutluluğumu anlatmama gerek yok sanırım :)

Ardından diğer filizler de hızlıca çıktı ve çekirdek çatlayıp yukarıdan da pıtlattı :) Artık avokado ağacımın dalı göründü ve birkaç hafta sonra aşağıdaki fotoğrafta gördüğünüz hale geldi. Avokado bu boya ulaştıktan sonra saksıya geçme vakti gelmiş demektir. Avokado sıcaklık değişikliklerine çok duyarlıdır ve bildiğiniz gibi İstanbul'da yetişme imkanı da yok. Bu nedenle avokadomu sıcak iklime, ailemin yanına Mersin'e götürdüm. Şu an orada ve ikinci üçüncü dallarını çıkarmasını bekliyorum.

Olumlu olumsuz bir gelişmede gidişatla ilgili yine yazacağım ama önce bu aşamaya kadar gelmek isteyenleri aşağı alayım. Avokado çimlendirmek için adım adım yapmanız gerekenleri aşağıda sıraladım. Merak edip deneyen olur ve bana yazarsa çok mutlu olurum :)

Avokado Çekirdeği Nasıl Filizlendirilir

EVDE AVOKADO ÇİMLENDİRME NASIL YAPILIR? 

MALZEMELER: 

1 adet avokado çekirdeği

3 adet kürdan

1 büyük bardak veya kavanoz

Yarım bardak su

Avokado Çekirdeği Nasıl Filizlendirilir

YAPILIŞI: 

*Avokadoyu dikine ortadan kesin.

*Çekirdeğin etrafında dönecek şekilde bıçakla döndürün ve ikiye ayırın. 

*Çekirdeği çıkarıp yıkayın ve ardından iyice kurulayın. 

*Kestiğiniz avokadoyu da daha sonra tüketmek üzere kararmaması için limonlayıp dolaba koyun, sonra afiyetle tüketirsiniz :)

*Avakado çekirdeğinin tombul kısmı aşağı gelecek şekilde tutun ve fotoğraftaki gibi tam ortasından 3 adet kürdanı hafif yukarı eğik olacak şekilde kürdanları takın. 

*Ardından kürdanlı avokadonuzu yarım su bardağı su doldurduğunuz bardağa yerleştirin. 

*Avokadonun yarısı suyun içinde, diğer yarısı dışarıda olmalı. Su hizası kürdanların altında kalmalı.

*Bardağı doğrudan güneş ışığından uzak, oda sıcaklığında bir yere yerleştirin. 

*Artık tek yapmanız gereken şey beklemek :)  İlk filizin çıkması yaklaşık 3-6 hafta kadar sürüyor. Hemen ardından da yukarıdan patlatacak ve filizler ve ardından yapraklar oluşacaktır. 

*Bu süreçte suyu azaldıkça su eklemeyi unutmayın.

*Avokadonuz dallanıp yeşillendikten sonra 20-25 santim genişliğinde bir saksıyı toprakla doldurun. Tohumun ekildiği toprağı torf, kum ve perlit karışımından hazırlayın. 

*Ortasını açıp avokadonuzun çekirdeğini koyun. Kökten çıkan filizler toprak altında kalacak ama avokado çekirdeği de çok az toprak üstünde kalacak şekilde yerleştirin. Üzerini kapattıktan sonra sulayın. 

*Avokadonuzu oda sıcaklığında güneş ışığı alan bir yere yerleştirin. 

*Toprağı sürekli nemli olmalı ama sulamada da çok aşırıya kaçmamalısınız. 

*Eğer avokado yapraklarınız sarıya dönerse, çok fazla sulamış olabilirsiniz. Bu durumda sulamayı kesip toprağın kurumasını bekleyin.

Not: Avokado çekirdeğinizi aynı şekilde yaptınız ama bir buçuk ay geçmesine rağmen çimlenme olmadıysa çekirdeğin iki yanından bıçakla çizik atabilirsiniz, işe yarayacaktır. 

Deneyenler ya da sorusu olanlar varsa bana mutlaka yazsın!  

gcavdarci@hurriyet.com.tr

https://www.instagram.com/gulcincavdarci/ 

Gülçin ÇAVDARCI
Gülçin ÇAVDARCI
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