Göz Çevresi Hiç Bu Kadar Kusursuz Olmamıştı

Evet, hem koyu halkalar hem torbalar hem kuruluk hem de kırışıklıkları tek bir ürünle gidermek artık mümkün. Bir mezoterapi yöntemi olan Ultim-Eyes, içeriğindeki özel bileşenler sayesinde tüm bu sorunları gideriyor ve deyim yerindeyse kristal parlaklığında bir göz çevresi yaratıyor. Sıkı ve aydınlık bir göz çevresi için eksiksiz bir tedavi yöntemi olan Ultim-Eyes, içeriğindeki peptidler ve hiyalüronik asit sayesinde göz çevresini sıkılaştırıyor, nemi artırıyor ve kırışıklıkları azaltıyor.

Asetil tetrapeptit-5 peptidi ise ödemin oluşum mekanizmalarına karşı savaşıp torbalanmayı gideriyor; aynı zamanda elastikiyeti ve cilt pürüzsüzlüğünü artırıyor. Kafein, koyu halkaların oluşmasını engelliyor. Organik silikon ve C vitamini, dermal matrisi onarıp cildi sıkılaştırıyor. Sonuç olarak tüm bu bileşenler kusursuz bir göz çevresi elde etmek için müthiş bir sinerji yaratıyor.

Ultim-Eyes Meso’yu hastalarıma ben de uyguluyorum. Yeni nesil bu mezoterapi yöntemi zengin, çok kapsamlı ve etkin içeriğiyle diğer yöntemlerden ayrılıyor. Şimdiye kadar çok iyi sonuçlar aldım ve hasta memnuniyeti de bir hayli yüksek. Tedavinin 6 seanslık kürler halinde uygulanması, tamamlayıcı olarak da Ultim-Eyes kreminin kullanılmasını daha faydalı olacaktır.

Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Gökhan Haytoğlu

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