Delikli İsviçre Peyniri Monstera Adansonii Bakımı

Botanik ismi: Monstera adansonii

Halk arasındaki isimleri: Adanson’un monsterası, İsviçre peyniri bitkisi, maymun maskesi bitkisi, 5 delik bitkisi

Büyümesi: Yeterince mutluysa 10-20 metreye kadar ulaşabilir.

Güneş ihtiyacı: Direkt olmayan güneş ışığı ister, aydınlık sever.

Toprak ihtiyacı: Lifli toprak karışımı

Toprak pH ihtiyacı: 5.5 – 7.5 aralığı.

Monstera adansonii çiçek mevsimi: İlkbahar. Ancak genellikle yalnızca yaban ortamında çiçek açar.

Çiçek rengi: Mor, krem rengi.

Anavatanı: Orta ve Güney Amerika

Monstera adansonii bakımı nasıl yapılır?

Tropik bir bitki olan delikli devetabanımız gövdesinden hava kökleri çıkararak büyür. Bu kökler toprağa eriştiğinde toprağa tutunuz ve bitkinin sarmaşık benzeri görünümüne neden olur. Tırmanıcı bu ev yeşili dostumuz yemyeşil yaprakları ile herkesi kendine hayran bırakır. Peki Monstera adansonii toprağı, güneş ihtiyacı, sulaması nasıl olmalıdır?

Güneş ihtiyacı

Monstera adansonii Orta ve Güney Amerika cangıllarına özgü bir bitkidir. Yani büyük ağaçların diplerinde büyür. Bu demek oluyor ki doğal ortamında süzülen güneş ışığında büyüyor. Bu ortamı evde sağlamak önemlidir. Dolaylı güneş ışığında güzelce serpilirler. Devetabanını güneş alan bir odada büyütecekseniz sabahları 1-2 saat sabah güneşinden fazla güneş almamasına özen gösterin. Aksi takdirde yapraklarında güneş yanığı olabilir ve kahverengi noktalar görülebilir.

Toprak seçimi

Monstera adansonii mutlaka delikli bir saksıda lifli bir toprağa dikilmelidir. Hindistancevizi torfu devetabanı toprağı olarak idealdir. Nem tutan özelliğine rağmen bitkinin dibinin gölleşmesini engeller. Bu da Monstera adansonii için ideal ortamı oluşturur. Devetabanı pH değeri 5.5-7.0 aralığındaki toprağa bayılır. Daha profesyonel bakım yapıyorsanız pH değerinin bu aralıkta olmasına özen gösterin.

Sulama

Delikli devetabanı dostumuzu sulamak için hemen her bitkide işe yarayan parmağınızla toprağı test etme yöntemini kullanmalısınız. Toprağa parmağınızı hafife bastırın. Kuruya yakınsa sulayın. Monstera adansonii pek çok bitkinin aksine toprağın tamamen kurumasını istemez. Nemli toprakta daha güzel büyür.

Nem ve sıcak ihtiyacı

Monstera adansonii için büyük ormanlardaki ağaçların diplerinde yaşar dedik. Bu demektir ki nemli ortamı seviyor. En sevdiği ortam seralardır. Yüksek nem ve ısı değerlerinde adeta şenlenirler. Doğal ortamındaki şartları evde sağlayabilirseniz hızlıca serpilecek ve yeni sürgünler çıkaracaktır. Örneğin aydınlık banyo, mutfak gibi odalara bayılırlar. Bulunduğu odanın nemi düşükse arada yapraklarını spreylemeyi tercih edebilirsiniz. Hafif serin ortamda da yaşayabilse de bulunduğu odanın sıcaklığı 15 derecenin altına inmemelidir. Yazın kapalı balkona çıkarabilirsiniz. Tam istediği sera etkisini yaratabilirsiniz. Ancak direkt güneş ışığı almamasına özen gösterin.

Gübre ihtiyacı

Monstera adansonii alırken ne zaman gübrelendiğini sormayı ihmal etmeyin. Saksı değiştirdiyseniz ilk 4-6 ay gübre vermeyin. Zira kullandığınız genel torflarda yavaş salınan gübre halihazırda bulunur. Devetabanını gübreleme mevsimi yazın ve ilkbahar aylarıdır. Sulama yaparken sıvı gübre karıştırabilir veya yavaş salınımlı gübre kullanabilirsiniz. Sonbahar ve kış aylarında gübre vermekten çekinin.

Saksı değişimi

Devetabanı saksı değişimi için 2 yılda bir demek doğru olur. Tırmanıcı türler olduğundan kökten ziyade sürgüne gider ve verdiği her sürgün çoğaltılabilen devetabanı üretimi için uygundur. Yılda bir toprak yenilemeniz ve 2 yılda bir bir boy büyük saksıya geçirmeniz yeterlidir.

Çoğaltma

Monstera adansonii çoğaltmak için bitkinin sürgünlerinden çıkan hava köklerine zarar vermeden bu köklerin sağ-sol bölümünden kesmeniz gerekir. Kök hormonuna bulayıp ılık bir ortamda suda çoğaltma yapabilirsiniz. Monstera adansonii köklenmesi biraz sürebilir endişelenmeyin. Sabırlı olun. Nemli ve ılık bir ortamda köklenme ihtimali artacaktır. Bazı bahçıvanlar bu yaprakların etrafına bir de şeffaf poşet geçirir ki nem artsın. Bu şekilde de deneyebilirsiniz.

Monstera türleri

41 tür Monstera vardır ve Monstera adansonii de bu türlerden biridir. Hepsi Meksika, Orta ve Güney Amerika’ya özgü olan Monstera türlerinden bazılarının nesli tükenmiştir. Bazı monstera türleri birbirine çok benzer ve karıştırılır. Örneğin Monstera obliqua da deliklidir ancak onun delikleri Monstera adansonii ‘ye göre daha büyüktür ve yaprakları daha incedir.

Monstera adansonii zehirli midir?

Monstera adansonii kediler ve köpekler için zararlı ve zehirlidir. Çözünemeyen kalsiyum oksalat içerir. Kedi ve köpeklerde kusma, şişkinlik ve yanma gibi şikayetlere neden olabilir.

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