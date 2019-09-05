8 Kolay Tohum Çimlendirme Önerisi

Tohumdan bitki yetiştirmek isteyenler için çimlendirme önerileri...

Minik saplardan veya fidelerden bitki yetiştirmek daha kolay elbette. Ancak çimlendirmenin de başka bir tatmini var. Doğada beton altında bile çimlenen bu minik tohumcuklar evde biraz nazlanabiliyor. Sürekli kontrol edince çıkmazmış hesabı. Kolay tohum çimlendirme için birkaç öneri var. Bu püf noktalarına dikkat ederek çimlendirme yapabilirsiniz.

Tohumun eski olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Çimlendirmeye geçmeden önce önemli bir nokta var. Tohumunuz boş ise veya çok eskiyse ne yapsanız çimlenmez. Yapmanız gereken şey bir bardağa su koymak. Çimlendirmek istediğiniz tohumları bu suya koymak. Birkaç saat sonra dibe çöken tohumlar kaliteli, yüzen tohumlar eski, çürük veya boştur. Dibe çöken tohumları kullanın.

Kolay tohum çimlendirme önerileri

1. Tohumları toprağa dikmeden önce nemli kağıt peçete içine koyup, bu peçeteyi de kilitli poşete koyup çimlendirebilirsiniz.

2. Tohumları pamukta çimlendirebilirsiniz. İlk okulda yaptığımız fasulye çimlendirme deneyini hatırlayın

3. Tohumları toprağa direkt dikerek de çimlendirmek mümkün. Ancak öncesinde 1 geceden sabaha suda bekletirseniz çatlayıp çimlenmesi daha kolay olacaktır.

4. Çimlendirmek için tohumları ekerken üzerine tohumun en fazla 2 katı yükseklikte toprak örtün. Yani tohumun büyüklüğü 3 mm ise üzerini maksimum 5-6 mm toprak ile örtmelisiniz. Yoksa fazla derinde kalabilir.



5. Tohumları toprağa ektikten ve suladıktan sonra saksının üzerini streç filmle kapatabilirsiniz. Sisleme yöntemi denilen bu yöntemle adeta bir sera elde edeceksiniz. Bir kalem ucuyla streç filme 1-2 delik de delerseniz havasız kalmasını önlersiniz. Tohumlar filizlendikten sonra streç filmi kaldırırsınız.

6. Kolay tohum çimlendirme için toprağı fazla sulamamalısınız. Çok sularsanız tohumlar hareket edebilir.

7. Tohum çimlendirirken tohumun altını üstünü iyi inceleyin. Köklenecek kısmı aşağı gelirse daha kolay çimlenir.

8. Tohumları limon kabukları, tuvalet kağıdı rulosundan veya gazeteden yapacağınız çözünebilir saksılar, yumurta kartonu kalıpları veya yumurta kabuğu içinde çimlendirebilirsiniz.

Bildiğiniz veya denediğiniz başka yöntem varsa bana yazın.

Gizem Aydoğan

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