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2019'un En Popüler Bitkisi Pilea peperomioides Bakımı
"Pilea peperomioides ya da Çin Para Ağacı son zamanlarda hepimizin favori bitkisi. "
Pilea peperomioides ya da Çin Para Ağacı son zamanlarda hepimizin favori bitkisi. 2019 yılını Pilea peperomioides yılı ilan etsek yanlış yapmış olmayız. Yuvarlak etli yapraklarıyla oldukça ilginç görünen Pilea peperomioides bakımı hakkında temel bilgileri derledim.
Öncelikle pilea bitkisini tanıyalım.
Pilea peperomioides hakkında kısa bilgiler
- Anavatanı Güney Çin’dir.
- 1940 yılında Norveçli misyoner Agnar Espegren tarafından Norveç’e getirilince tanınmıştır. Bu sebeple İngilizce’de Missionary Plant yani Misyoner Bitkisi olarak da bilinir.
- Yavrularını paylaşanlar aracılığıyla yayılmış ve ev bitkisi olarak yerini almıştır.
- Minik beyaz – soluk yeşil çiçek açar.
- İngiliz Kraliyet Bahçıvanlık Derneği tarafından “Award of Garden Merit” ödülü verilmiş bir bitkidir.
- 600-715 arası türe ev sahipliği yapan Pilea cinsine ait bir türdür. Pilea cinsi bitkiler de Urticaceae (Isırgangiller) ailesine aittir.
Çin Para Ağacı – Pilea peperomioides Bakımı
- Çin para ağacı parlak ancak direkt olmayan güneş ışığı sever.
- İlkbahardan sonbahara kadar büyüme mevsimidir, hızla gelişir.
- Düzenli olarak döndürerek güneşlendirilmelidir. Aksi takdirde güneşe doğru yapraklarını ve gövdesini eğebilir.
- Delikli saksı ve geçirgen toprak Pilea peperomioides bakımı için olmazsa olmazdır.
- Pilea peperomioides kökleri saksının dibinden çıkmaya başladığında saksı değişim vakti gelmiş demektir.
- Sıcak aylarda toprak kuruyana kadar bekleyip sulanmalıdır.
- Pilea peperomioides yaprağı sararıyorsa fazla suladığınızın belirtisidir.
- Büyüme mevsiminde ayda bir ev bitkileri için çok amaçlı gübre verilebilir. Gübreyi seyrelterek vermek önemlidir.
- Çin para ağacının üzerinde beyaz lekeler görürseniz muhtemelen suyun tuz ve kimyasal oranı ile ilgilidir.
- Pileayı sularken temiz içme suyu veya kaynatıp beklettiğiniz oda sıcaklığında musluk suyu kullanabilirsiniz.
- Genelde saksı içerisinde ayrı kökler vererek yavrular. Yavrular sağlıklı bireyler olduğunda anneden ayırarak pilea çoğaltılabilir.