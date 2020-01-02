MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriGizem AYDOĞAN 2019'un En Popüler Bitkisi Pilea peperomioides Bakımı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure>Yazarlar>Gizem AYDOĞAN>2019'un En Popüler Bitkisi Pilea peperomioides Bakımı
Mahmure
02.01.2020 - 15:05, Son Güncelleme:

2019'un En Popüler Bitkisi Pilea peperomioides Bakımı

Gizem AYDOĞAN
Gizem AYDOĞAN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gizem AYDOĞAN
Gizem AYDOĞAN
gizem.aydogan@hurriyet.com.tr
2019'un En Popüler Bitkisi Pilea peperomioides Bakımı

"Pilea peperomioides ya da Çin Para Ağacı son zamanlarda hepimizin favori bitkisi. "

Pilea peperomioides ya da Çin Para Ağacı son zamanlarda hepimizin favori bitkisi. 2019 yılını Pilea peperomioides yılı ilan etsek yanlış yapmış olmayız. Yuvarlak etli yapraklarıyla oldukça ilginç görünen Pilea peperomioides bakımı hakkında temel bilgileri derledim.

Öncelikle pilea bitkisini tanıyalım.

Pilea peperomioides hakkında kısa bilgiler

  1. Anavatanı Güney Çin’dir.
  2. 1940 yılında Norveçli misyoner Agnar Espegren tarafından Norveç’e getirilince tanınmıştır. Bu sebeple İngilizce’de Missionary Plant yani Misyoner Bitkisi olarak da bilinir.
  3. Yavrularını paylaşanlar aracılığıyla yayılmış ve ev bitkisi olarak yerini almıştır.
  4. Minik beyaz – soluk yeşil çiçek açar.
  5. İngiliz Kraliyet Bahçıvanlık Derneği tarafından “Award of Garden Merit” ödülü verilmiş bir bitkidir.
  6. 600-715 arası türe ev sahipliği yapan Pilea cinsine ait bir türdür. Pilea cinsi bitkiler de Urticaceae (Isırgangiller) ailesine aittir.

 

Çin Para Ağacı – Pilea peperomioides Bakımı

  • Çin para ağacı parlak ancak direkt olmayan güneş ışığı sever.
  • İlkbahardan sonbahara kadar büyüme mevsimidir, hızla gelişir.
  • Düzenli olarak döndürerek güneşlendirilmelidir. Aksi takdirde güneşe doğru yapraklarını ve gövdesini eğebilir.
  • Delikli saksı ve geçirgen toprak Pilea peperomioides bakımı için olmazsa olmazdır.
  • Pilea peperomioides kökleri saksının dibinden çıkmaya başladığında saksı değişim vakti gelmiş demektir.
  • Sıcak aylarda toprak kuruyana kadar bekleyip sulanmalıdır.
  • Pilea peperomioides yaprağı sararıyorsa fazla suladığınızın belirtisidir.
  • Büyüme mevsiminde ayda bir ev bitkileri için çok amaçlı gübre verilebilir. Gübreyi seyrelterek vermek önemlidir.
  • Çin para ağacının üzerinde beyaz lekeler görürseniz muhtemelen suyun tuz ve kimyasal oranı ile ilgilidir.
  • Pileayı sularken temiz içme suyu veya kaynatıp beklettiğiniz oda sıcaklığında musluk suyu kullanabilirsiniz.
  • Genelde saksı içerisinde ayrı kökler vererek yavrular. Yavrular sağlıklı bireyler olduğunda anneden ayırarak pilea çoğaltılabilir.
Sukulent nasıl çoğaltılır? Ev Yeşili programında bu kez konu sukulentlerin çoğaltılması. Sukulent çoğaltma yöntemleri ve sukulent çoğaltmak için püf noktalarını Gizem Aydoğan Hürriyet TV için anlattı.
daha fazla video için

Ev Yeşili

False
Gizem AYDOĞAN
Gizem AYDOĞAN
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
2019'un En Popüler Bitkisi Pilea peperomioides Bakımı
Mühendislikten Aşçılığa Giden Yolculuk
"Herhal İlerdedir Yaşanacak Günlerin En Güzelleri"
2020’ye Neleri Götürmüyoruz?