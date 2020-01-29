Kate Middleton: Massimo Dutti Manto

Camel renkli çok şık bir manto giyen Düşes, etek ve çizme seçimleri ile de şaşırttı. Haydi hemen Kate'in yeni kıyafetlerine yakından bakalım...

İlk olarak, Kate'in mantosuna bakalım. Camel renkli manto müthiş görünüyor. Dikişleri ve renk tonu gerçekten çok güzel. Mantonun markası Massimo Dutti... Limitli üretim manto, yün ve kaşmir karışımı imiş.

Ben düğmelerini iliklemeden giymesini isterdim ama bu hali ile de çok şık.

Kate'in leopar desenli eteği ise Zara...

Etek deseni ve belindeki sahte deri kemeri ile dikkat çekiyor. Ben Kate'in eteği siyah balıkçı yaka kazak ile tamamlamasını çok sevdim. Zara'nın yaptığı kombinden çok daha iyi bence...

Kate'in süet topuklu çizmesi de dikkat çekiyor. Markası hakkında çeşitli iddialar var ama Ralph Lauren'in geçtiğimiz sezona ait bir modeli olduğu konuşuluyor. Ben etekle uyumunu beğendim.

Kate'in küpeleri daha önce taktığı Accessorize markalı küpeleri... Ancak kolyesi yeni... Onun da markası Daniella Draper imiş. Kolyenin üzerine çocuklarının baş harfleri işlenmiş. Açık konuşmam gerekirse ben Düşes'i baştan ayağa çok beğendim. Sadece birazcık yorgun görünüyor.

GARDROP KEDİSİ