Ünlü Olmak Ya Da Olmamak

Öncelikle ünlü olmak, çok tıklanmak, haberlere çıkmak, dizilerde oynamak, çok para kazanmak gibi isteklerinizi yavaşça yere bırakın ve iyi bir insan olmaya gayret edin.

Sevdiğiniz ve tutkuyla yaptığınız işi keşfedin ve en iyi şekilde yapmaya çalışın.

Oyuncu olmak isteyenler! Kendinize ‘neden oyunculuk yapmak istiyorum’ diye sorun. Bu işe uygun musunuz ve gerçekten istiyor musunuz yoksa popüler olma fikri mi cazip geliyor? Kendinize karşı dürüst olun.

Şarkıcı, oyuncu, futbolcu vs. aşırı hayranlık duyduğunuz her kim varsa gözünüzde çok büyütmeyin. Hepimiz insanız sonuçta.

Ünlü olan ve sözleriyle, davranışlarıyla, işiyle, yaptıklarıyla takdir edilesi, iyi insanlar da var, tam tersi kötü örnekler de. Farkında olun, kötüyü değerli kılmayın. Takip edilmezse, alkışlanmazsa, konuşulmazsa zaten zaman içinde unutulacaktır.

Üç Türk şarkıcı ve üç Türk bilim insanı söyleyin desem hangi soruya daha hızlı yanıt veriyorsunuz? Neden? Düşünün.

Bu kadar uzun süreli, aşırı dramatik ve şiddet içeren sahnelerin olduğu dizileri kimse doğru bulmuyor, ‘nerede o eski diziler’ diyor. Peki, şuan yayında olan bütün bu dizileri kim izliyor? İzleniyor ki yayımlanıyor. İzlenmese olmazdı. Neyi tercih ettiğinize dikkat edin.

Diyelim ki herhangi bir nedenle televizyona çıktınız, şarkı söylüyorsunuz, oyuncusunuz, röportaj yapılıyor, her neyse… İyi niyetli olun ve kendiniz olun. İyiyle kötü, yapmacıkla doğal çok kolay ayırt edilebiliyor çünkü.

Takipçi satın almak, illa çok pahalı marka kıyafetler giymek, arabayla hava atmak gibi saçma sapan şeylerle uğraşmayın. Bırakın, sosyal medyada sizi kaç kişi takip ediyorsa etsin, malınız mülkünüz de size kalsın.

İleride konservatuar okurum, mezun olunca da bir cast ajansına kayıt olurum, sonra da gelsin dizi ve film teklifleri falan gibi ütopik bir düşünceye kapılmayın. Bazen düz mantık işe yaramıyor. Ayrıca artık herkes yakışıklı, herkes güzel, herkes star ya da öyle zannediliyor.

Ünlü olmak için artık televizyona, gazeteye çıkmak gerekmiyor biliyorsunuz, Youtube’taki videon ne kadar çok tıklanırsa o kadar fenomen olunuyor. Peki, sonra ne olacak? Karakterin, yeteneğin, yaptığın işi sevmen, çalışma azmin vs. sonrası için yeterli değilse o fenomenliğin de bir kıymeti kalmıyor.

Dünyanın en güzel, en yakışıklı, en yetenekli oyuncusu da olsanız oynadığınız dizi tutmayıp yayından kaldırılabilir. Önemli olan projedir. Senaryo, yönetmen, cast, kamera arkası vs. birçok şey var. Bu iş takım oyunudur. Bu yüzden ne özgüvensiz olun ne de ‘ben şöyle güzelim böyle yetenekliyim’ diye havalara girin. Orta yolu bulun.

Hangi mesleği yapıyor olursanız olun takdir edilmek, sevilmek, övgü dolu sözler duymak hoşuna gider insanın ama etrafınızda ‘bu konuda yanlış yapıyorsun’ diyecek ve sizi doğruya yönlendirebilecek birileri olsun. Arkadaşınızı, dostunuzu iyi seçin.

Ayrıca nedir bu fotoğraflarda kusursuz çıkma isteği, ‘takibe takip’ olayı, lükse düşkünlük ve marka sevdası veya magazin gündeminde kalma çabası? Nelerle uğraşılıyor? Biraz olsun kapatın televizyonu, bırakın telefonu, alın bir kitap okuyun, müze gezin, tiyatroya gidin, birini sevindirin, fidan dikin, yapılacak çok daha güzel şeyler var.

Mümkün olduğunca çok şeyi sevmeye ve iyi insan olmaya çalışın.

INSTAGRAM

TWİTTER