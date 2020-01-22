Seks Sırasında Ses Çıkarıyor Musunuz?

Şimdi burada kimler gürültülü sevişiyor, kimler sessiz sedasız bitiriyor işini diye anket düzenlemeyeceğim merak etmeyin.

Daha gürültülü seks yapanlar daha çok zevk alıyor

Seks yaparken ses çıkarmaktan çekinmeyen ve gürültü yapan bir grup insanla cinselliği sessizce yaşan çiftlerle yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre gürültülü seks yapan grubun cinsellikten çok daha fazla zevk aldığı gözler önüne serilmiş. Çünkü seks esnasında inleme, çığlık atma, bağırma gibi davranışlar partnerle uyumu arttırır. Bu gürültüler seksin daha keyifli hale gelmesine yardımcı olur.

Seks sırasında çıkarılan sesler boşalmayı hızlandırıyor

Ayrıca yine yapılan bir araştırma sonucunda seks sırasında kadınların çıkardığı inleme ve çığlık seslerinin, erkeklerin boşalmasını hızlandırdığını ortaya koyulmuş. Ama eğer partneriniz erken boşalma sorunu yaşıyorsa biraz daha sessiz olmanız sizin yararınızadır.

Gürültülü seks ister bir seçim olsun isterse engel olunamayan bir refleks, sonuçta ilişki sırasında çıkarılan seslerin cinselliğe renk kattığı bir gerçek.

Bu konuda birçok anket de yapılmış ve genel olarak sonuçlar kadınların büyük bir çoğunluğunun cinsel ilişki sırasında partnerlerinden daha çok ses çıkardığını ortaya koyuyor.

Bir de şu orgazm taklidi meselesi var

Bu konuda uzun uzun detaylara girmeyeceğim, bu ayrı bir yazı konusu olsun ama şu iki detayı yeri gelmişken vereyim.

Orgazm taklidi yapmak daha fazla kalori yaktırıyor

Birincisi, orgazm taklidi yaparken, vücudumuz istemli bir şekilde kasıldığı için normalin 7 katı daha fazla kalori yakılıyormuş. Gerçekten yaşanan bir orgazm esnasında 27 kalori yakılırken, ‘taklit orgazm’ esnasında tam 167 kalori yakılıyormuş. Ne diyelim taklit de olsa en azından kalori yakmaya yarıyor.

Taklit yapa yapa gerçeğine kavuşabilirsiniz

İkinci konu ise hayli ilginç. Sırf partnerini mutlu etmek için filmlerde gördüğü orgazm sahnelerini canlandırmaya çalışan kadınlara güzel haber. Bilinçaltı, çıkarılan seslerin, yapılan hareketlerin gerçek olup olmadığını bilemezmiş. Taklidi, şakayı gerçek algılarmış. Ve çok ilginçtir ki bir şeyin taklidi yaparken bile o davranış öğrenebilirmiş. Bu nedenle de her taklit bir gün gerçek olabilirmiş. Yani orgazm taklidi yapmaya inatla devam edenler için de hala bir umut var demektir.

Neden seks sırasında yüksek volümlü sesler çıkarıyoruz?

Bu şekilde yapılan araştırma sonuçları ne kadar gerçekleri yansıtır bilemem ama sonuçta sadece bir grup insan üzerinde yapılıyor. Eğer ben o araştırma grubunda yoksam sonuçlara kafa tutarım çoğu zaman. Bizim de kendi çapımızda araştırma kanallarımız var elbette 😊

O halde “Neden seks sırasında yüksek volümlü sesler çıkarıyoruz?” konusunda ben kendi araştırma sonuçlarımı yüksek müsaadenizle paylaşmak isterim.

Ahh o izlediğimiz filmler canımıza okuyor, neden biz de o iç gıcıklayan seks sahnelerindeki kadınlar gibi inlemeyelim ki. Bizim neyimiz eksik o kadınlardan! İşte bu nedenle yerli yersiz inlemeler, çığlıklar kaçınılmaz oluyor.

“Ne kadar çok ses çıkarırsam partnerim performansımı o kadar çok beğenir.” Kadınların çoğu seks sırasında kendi zevklerini ifade etmekten çok, partnerlerini hoş tutmak ve onları daha da tahrik etmek için ses çıkarıyorlar. Ne kadar çok zevk verirsen o kadar çok zevk alırsın kafası yani…

Sessiz sedasız sevişmek sizce de seksin doğasına biraz aykırı değil mi? Partnerinizin ilişki sırasında hiç ses çıkarmadığını düşünün, ne hissedersiniz? Onun zevkten çıkardığı sesler sizi tahrik etmiyor mu? İşte aynı şekilde partnerinizin de işlerin yolunda gittiğini, sizin de onun kadar zevk aldığınızı bilmek istemesi gayet normal. Tabii bunu çok abartmanıza gerek yok, minik bir inilti ve iç çekiş bile ona doğru yolda olduğu konusunda geri bildirim verecektir.

Orgazma bağlı istem dışı refleksten dolayı ses çıkarmak, inlemek, çığlık atmak asıl olması gereken aslında ama maalesef her ilişkide bu yaşanmıyor ve kadınların büyük bir kısmı refleksten değil numaradan ses çıkarıyor. Bu küçük gruptaysanız ne mutlu size, siz daha çok sevişin, bağırın, çağırın, çığlık atın, inleyin…

Hepinize yalansız, hilesiz, gerçek ve doyumlu bir cinsel hayat dilerim, çünkü hayat seviştikçe güzel…