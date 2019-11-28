Bir Kere Yetmez İki Kere Sev Beni: Çoklu Orgazm

Zincirleme orgazm, seri orgazm, çoklu orgazm…

Farklı isimlerle anılsa da hepsinin temelinde peş peşe orgazm olma yatıyor. Kadın fizyolojisi erkeklerin aksine arka arkaya orgazm olmaya uygun ama gelgelelim kaç kadın bunu biliyor.

Öncelikle şu konuda bir anlaşalım, seks konusunda aslında erkelerden çok daha avantajlıyız ama çoğumuz içindeki canavarı bir türlü ortaya çıkaramıyor, kadınlığının nimetlerinden faydalanamıyor.

Neden daha avantajlıyız?

Kadının cinsel tatmininden birinci derecede sorumlu organ klitoristir. Klitoriste yaklaşık 8 bin sinir ucu bulunur. Erkeklerde ise en duyarlı olan penis başında 4000 civarında sinir ucu var. Yani klitoris penisten iki kat daha duyarlı. Şimdi ne kadar avantajlıyız siz bunu bir düşünün.

Gelelim şu zincirleme orgazm konusuna…

Öyle 20’li yaşlarınızda, en ateşli döneminizde peş peşe orgazm olayım diye beklersiniz çok beklersiniz.

Yapılan araştırmalar kadınların 30-40'lı yaşlarında çoklu orgazm deneyimleri yaşayabildiğini gösteriyor. Yani cinsel hayatınızın başladığı ilk yıllar kendinizi ve vücudunuza tanımaya çalışmakla geçiyor. Altın çağınızı ise zevk noktalarınızı keşfettiğiniz, sizi orgazma götürecek kısayolları bulduğunuzda çok daha mutlu cinsel deneyimler yaşamaya başlıyorsunuz.

Lafı fazla uzatmadan bir an önce konuya girelim istiyorsunuz belki ama yukarıda yazdıklarım ön sevişmeydi ve bu süre ne kadar uzarsa o kadar zevk alacaksınız unutmayın.

Öncelikle şunu bilin istiyorum, neredeyse tüm kadınların art arda orgazm olma potansiyeli var, sadece potansiyeli ortaya çıkarmanız için biraz çalışmanız gerekiyor. Ayrıca zincirleme orgazm yaşamak ve bunu öğrenebilmek için bir partnere de ihtiyaç yok. Zevk noktalarınızı keşfederek belli bir süre sonra partnerinizle aynı duyguları yaşayabilirsiniz.

İşte zincirleme orgazm yaşamanın kapılarını açacak altın değerindeki o tüyolar…

Yatağa çıplak girin

Bu işin ilk kuralı sevişmeye başlamadan önce beyninizde ne varsa hepsini bir süreliğine bir köşeye bırakmak… Yatağa tüm olumsuz düşüncelerinizden arınmış olarak girin. Yani tüm çıplaklığınızla… Yoksa bırakın zincirleme orgazm olmayı orgazm olmanız ile çok güç olabilir.

Kegel egzersizleri yapın

Uzmanlar sürekli söyleyip duruyor aşk kaslarınızı çalıştırın, kegel egzersizlerinizi yapın diye. Gün içerisinde aklınıza gelmiyor ve sürekli unutuyorsanız hatırlatma kurun kendinize. Kegel egzersizleri güçlü ve çoklu orgazmın anahtarıdır. Pelvik bölgeniz kegel egzersizleri sayesinde güçlenip bölgedeki kan akışını artırarak art arda orgazm yaşamanın yolunu açacaktır. O kapıyı açıp içeri girecekseniz eğer bu anahtarı bulmak için biraz çalışmanız gerekecek.

Doğru pozisyonu bulun

Çift olarak ideal pozisyonu bulduğunuzda orgazm kalitenizi artıracak ve peş peşe orgazmlar yaşamanızın önündeki engeller kalkacaktır. Sekste “bu pozisyon daha iyidir, şu pozisyonda olursan mutlaka orgazm olursun” gibi kurallar yoktur. Her kadının anatomisi farklıdır ve deneme yanılma yöntemiyle en çok zevk aldığınız pozisyonları keşfetmelisiniz.

Mastürbasyon yapın, seks oyuncaklarından yardım alın

Seks oyuncakları kendinizi keşfe çıktığınız bu yolculukta en büyük yardımcılarınız olacaktır. O esnada kumanda sizin elinizde ve neyi istediğiniz, neyi daha çok sevdiğiniz ve zevk noktalarınızı en kolay bu şekilde fark edebilirsiniz. Tek düze mastürbasyondan ziyade farklı teknikleri deneyebilirsiniz. Bu şekilde ilk orgazmınızı yaşadıktan sonra kısa bir ara (1 dakika kadar) verin. Zaten orgazm sonrası klitorisiniz aşırı hassas olduğu için ikinci orgazm için çok uzun süre beklemeyeceksiniz. Artık üçüncüsünü isteyip istemediğinize siz karar verin ama emin olun imkansız diye bir şey yok.

Ek bir bilgi: Yapılan araştırmalar, en zengin zincirleme orgazmın, mastürbasyon sırasında gerçekleştiğini ortaya koyuyor.

Bir kere ile yetinmeyin

İster partnerinizle birlikte olsun ister kendi kendinize tatmin olun, boşalma sonrası biraz önce orgazm olduğunuzu unutun ve sanki tekrardan ilk defa orgazm olacakmış gibi istekli ve ateşli olmaya devam edin. Güzel bir yemeği tatlı ile sonlandırmak gibi düşünün yaşayacağınız ikinci orgazmı…

Utanmayın, seks esnasında konuşun ve partnerinizi yönlendirin

Seksten maksimum zevki almak için seks konusunda partnerinizle konuşabilmeyi öğrenmeniz lazım. Utanmak, yanlış anlaşılmaktan korkmak, istediklerini söyleyememek seksin doğasına aykırı. Sizin bile henüz keşfedemediğiniz zevk noktalarınızı partneriniz nasıl keşfetsin bir düşünün. Konuşun, hem sözlerinizle hem de beden dilinizle partnerinize yön verebilir, isteklerinizi dile getirebilirsiniz.

Hayal gücünüzün gücüne inanın

“Hayal gücü sınır tanımaz” diye boşuna dememişler. O gün hayalinizde nerede sevişmek istiyorsanız orada sevişin, yaratıcı senaryolar geliştirin, zihinsel becerilerinizi hazzınızı arttırmak için kullanın.