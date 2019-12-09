Gülüş Tasarımı Nedir?

Gülüşünden Memnun Olmayanlara Müjde

Çoğu insan güldüğü zaman ağız bölgesinde oluşan görüntüden memnuniyetsizlik duyar ve bu nedenle rahat rahat gülemez.

İşte ‘Gülüş Tasarımı’ : dişlerinin şeklinden, renginden, diziliminden, kısacası gülüşünden memnun olmayan kişilerin şikayetlerini gidermek ve kendilerine yepyeni bir gülüş kazandırmak için uygulanan işlemler bütünüdür.

İlk Seansta Detaylı Planlama Yapılıyor

İlk seansta gülüş tasarımı yapılacak hastanın, geleneksel materyalleri ile ya da daha teknolojik olan dijital tarama sistemleri ile bir ölçüsü alınır. Hastanın fotoğrafları çekilir. Sonra en önemli safha olarak hastanın dişleri veya gülüşü ile ilgili rahatsız olduğu noktaları ve beklentilerini tespit edilir. İşlemin hangi estetik koşullarda yapılacağına karar verilir.

Hasta Dişlerinin Son Halini, Baştan Görebiliyor

Yine ilk seansta diş teknisyeni ile ortak bir çalışma yaparak hastaya yeni bir ağız modeli tasarlanır. Bunu yaparken dijital sistemler kullanılır ve bir takım estetik kurallar göz önünde bulundurulur.

Daha sonra diş teknisyeni bu çalışmaları wax up yöntemi ile modele aktarır ve bu modele uygun bir silikon anahtar hazırlanır.

Hazırlanan bu silikon anahtarlar sayesinde, hastaya daha hiç dişlerine dokunmadan, 20 saniyede uygulanan geçici materyallerle dişlerinin bitmiş hali gösterilir.

Mock up denilen bu uygulama ile hastanın görünümle ilgili onayı alındıktan sonra esas protetik çalışmalara başlanır.

15 Günde İşlemler Tamamlanıyor

Yapılan yeni dişler hastanın ağzına kuvvetli yapıştırıcılarla yapıştırılıyor ve hastalara yeni bir gülüş kazandırılmış oluyor.

Ortalama 15 gün gibi bir sürede, 3-4 seansta tüm çalışmalar tamamlanıyor.

Dişlerin Mevcut Hali Önemli

Bahsedilen bu uygulamada doğal dişlerin eğer çok ciddi bir çapraşıklık veya şekil bozukluğu sorunu yoksa çok ince olan (0,2 – 0,5 mm) laminalarla (yaprak porselen) gülüş tasarımı yapılabilir.

Burada dişlerin sadece ön yüzlerinden hafif bit pürüzlendirme yapılarak ya da bazen dişlere hiç dokunmadan da lamina uygulamalarını yapmak mümkündür.

Ya da diğer bir versiyon olarak hastanın çapraşık, ciddi şekil ve renk sorunu olan dişleri varsa, dişler biraz kesilip minyatürize edildikten sonra zirkonyum ya da emax (eupress) dediğimiz materyallerle de gülüş tasarımı yapılabilir.

Sorun Dişlerde Değilse…

Hastanın sadece güldüğünde diş etleri ile ilgili bir sorunu varsa lazer destekli tedavilerle diş eti seviyeleri değiştirilebilir ve hastaya yeni bir gülüş kazandırılabilir.

Ya da bazen hastanın doğal dişleri çok güzeldir fakat çene yapısındaki iskeletsel sorunlar veya dişlerdeki çapraşıklıklar gülüşünü olumsuz etkiliyordur.

Böyle bir durumda ortodonti tedavi ile de hastaya yeni bir gülüş kazandırılır.

Hamileler de Yaptırabilir!

Gülüş tasarımını 18 yaşın üzerindeki herkes yaptırabilir. Yani protez yaşına gelen herkes bu tedaviden yararlanabilir.

Ayrıca hamileliğinde bir sorun olmayan, kadın doğum doktorlarından onay alan her gebe de bu işlemi yaptırabilir. Burada önemli olan şey, gebenin doktorunun işleme izin vermesidir.

Son yıllarda revaşta olan bir işlem. Erkekler ve kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Fakat kadınlar güzelliklerine erkeklere oranla daha çok önem erdikleri için kadınlar daha çok yaptırıyor diyebiliriz.

Her Vaka Kişiye Özeldir

Gülüş tasarımı her hastada her vakada farklı bir şekilde ele alınan bir konudur.

Gülüş tasarımı asla sadece dişleri kesip yeni protezler yapmak olarak düşünülmemelidir. Bu durumu yapacak olan diş hekiminin tüm ağızı detaylı bir şekilde değerlendirip her vakada farklılık gösterebilecek tedavi şeklini seçmesi ve bu doğrultuda hastasına yeni bir gülüş tasarlaması gerekmektedir.

Unutmayın. Herkes güzel bir gülüşü hak eder ve bu artık günümüz teknolojisi ile hayal değildir.

Güzel günleriniz ve gülüşleriniz olsun.