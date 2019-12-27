Beyaz Dişlere Sahip Olmayı Herkes İster

Anne karnındayken diş rengi bellidir

Diş beyazlatma, kişilerin dişlerindeki koyu renklerin açılması işlemidir. Diş rengi de tıpkı ten rengi veya göz rengi gibi her bireyde farklılık göstermektedir. Daha anne karnındayken diş rengimiz aslında bellidir. Diş beyazlatma ise dişimizin bu ana rengini açma işlemidir. Bazen de sonradan oluşan bazı renkleşmeleri gidermek ve dişlerin rengini açmak için diş beyazlatma uygulanmaktadır.

Sonuç gözenek sayısına bağlı

Diş beyazlatma işlemi sırasında, her bireyde hemen hemen aynı prosedür uygulanır. Fakat beyazlama miktarı her bireyde farklılık gösterir. Yapılan diş beyazlatma işlemi ile maksimum beyazlama hedeflenirken, alınacak sonuç önceden öngörülemez. Bazı kişilerde 3-4 ton birden beyazlama sağlanırken, bazılarında ise sadece 1-2 ton beyazlama sağlanabilir. Bu tamamen kişinin dişinin gözenek yapısı ile ilgili bir durumdur. Gözenek sayısı fazla olan bireylerde genellikle daha iyi netice alınır. Diş renklerine göre de durum değişmektedir. Örneğin çok sarı dişlerde genellikle çok iyi beyazlama sağlanırken gri-mavi dişlerde çok iyi netice alınamamaktadır.

Ofis tipi ve ev tipi beyazlatma nedir?

2 tip diş beyazlatma yöntemi vardır. Bunlardan birincisi diş kliniklerinde diş hekimi kontrolünde uygulanan ofis tipi beyazlatma (ofice bleaching), ikincisi ise hastaların evde kendi kendilerine uygulayabilecekleri ev tipi beyazlatma (home bleaching) dır.

Ofis tipi beyazlatmada hastanın dudakları,dili, yanakları ve bütün yumuşak dokuları ekarte edildikten sonra dişlerin yüzeyine %40 hidrojen peroksit içeren beyazlatma ajanı sürülür. Sonrasında dişteki renkleşmenin tipine, diş yapısına göre lazer, led veya halojen ışık kaynağı kullanılarak beyazlatma jelinin aktivasyonu sağlanır. Genellikle 15’er dakikalık 3 seans art arda uygulanır ve toplamda 45 dakika gibi bir sürede işlem tamamlanır.

Ev tipi beyazlatmada ise önce hastanın ağzından bir ölçü alınır ve laboratuvarda bir plak hazırlatılır. Sonra dişlerin yapısına göre uygun ev tipi beyazlatma ajanı seçilir ve bu plakla birlikte hastaya verilir.

Hasta evde kendisi bu plağın içine beyazlatma ajanını sürerek ajanın türüne göre günde 1 saat ila günde 8 saat gibi değişik versiyonlarda ağzında uygular. Ortalama 1-2 hafta süreyle kullanmaya devam eder.

Hangi beyazlatma yöntemi daha etkilidir?

Ofis tipi beyazlatma daha yüksek oranda hidrojen peroksit içerdiği için daha kısa sürede, gözle görülen bir netice alınmasını sağlar. Ancak ev tipi beyazlatma da, düşük hidrojen peroksit içermesine rağmen daha uzun süreli kullanıldığı için etkili sonuç vermektedir. Genellikle diş hekimleri tarafından önerilen yöntem ofis tipi beyazlatma olsa da, bazı inatçı renkleşme durumlarının giderilmesi adına ofis tipine ilave olarak ev tipi beyazlatma yöntemi ile desteklenmesi daha yararlı olacaktır.

Kanal tedavili dişlerde sonradan oluşan grileşmelerde dişin rengi açılabilir mi?

Kanal tedavisi uygulandıktan sonra, dişin damar sinir paketinin alınması sebebiyle diş canlılığını yitirir ve rengi koyulaşmaya başlar. Bu tarz durumlarda dişlere içeriden uygulanan ve 2 günde bir tekrarlanan bir beyazlatma yöntemi ile tek dişe uygulama yapılır. Genellikle 1 hafta tedavi, 2 günde bir olarak devam eder ve genellikle çok iyi sonuçlar alınır.

Diş beyazlatma ömür boyu kalıcı bir yöntem midir?

Her ne kadar kalıcı beyazlatma olarak adlandırılsa da, yapılan diş beyazlatma işleminin etkisi ömür boyu sürmez. 1-2 yıl sonra hafif bir geriye dönüş olabilir. Tabi bu durum kişinin beslenme alışkanlıklarına da bağlıdır. Eğer sigara, çay, kahve tüketimi çok fazla değilse bu süre daha da uzayabilir. Zararsız bir işlem olması sebebiyle tekrarlanmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.

Diş beyazlatma her bireye uygulanabilir mi?

Diş beyazlatma işlemi 16 yaş üzerinde olan her bireye uygulanabilir. Sadece hamilelerde uygulanması kadın doğum uzmanının onayı ile olmalıdır. Dişlerinin mine yüzeylerinde aşırı aşınma olan hastalarda bu uygulama bazı durumlarda kontraendikedir (uygulanamayabilir). Çünkü minenin kayıp olduğu durumlarda dentin ortaya çıktığı için, uygulanan beyazlatma ajanı bu bölgelerde uzun süreli hassasiyetlere sebep olabilir.

Diş beyazlatmanın herhangi bir zararı veya yan etkisi var mıdır?

Diş beyazlatmanın dişlere herhangi bir olumsuz etkisi veya zararı yoktur. Ofis tipi beyazlatmanın uygulandığı ilk gün dişlerde biraz hassasiyet gelişebilir. Fakat bu geçici bir durumdur. Genellikle ilk günden sonra hassasiyet ortadan kaybolur. Bu geçici hassasiyetin sebebi beyazlatma ajanı sayesinde dişin gözeneklerinde açılma olması ve bu durumun işlem sonrasında 2 gün kadar devam etmesidir.

Gözenekler kapandıkça hassasiyet de ortadan kaybolur. Ancak uygulama yapılırken diş hekiminin diş yüzeylerinde aşınma olup olmaması hususunda dikkatli davranması gerekmektedir. Eğer böyle bir durum mevcutsa aşınmış yüzeylerin de ekarte edilmesi gereklidir.

Diş beyazlatma sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Diş beyazlatma işlemi sonrası, dişin gözenekleri 2-3 gün daha açık kalacağı için dişleri boyayan gıdalar her zamankinden daha etkili olacaktır. Bu sebeple ilk 1 hafta kadar sigara, çay, kahve, kırmızı meyve suları, aşırı salçalı yemekler, kırmızı şarap gibi dişleri boyayabilecek gıdaların tüketilmesi önerilmez. Ağız gargaraları da dili ve dişleri boyama özelliklerinden dolayı ilk 3-4 gün kısıtlanmalı veya diş beyazlatma sonrası kullanıma uygun ağız gargaraları tercih edilmelidir.