Söz Konusu Kadınsa, Coğrafya Kader Değildir

Stantlardan birinde enteresan bir slogan gözüme takıldı: “First Muslim Friendly Fitness Application”. “Kadınlar için Müslüman dostu Egzersiz Uygulaması” olarak Türkçe’ye çevirebiliriz. Stantta FitJab adlı girişimlerini anlatmak üzere hazır bulunan genç adama yaklaştım ve merakımı gidermek üzere bir dizi soru yönelttim.

Fitjab ‘hidjab’, yani ‘hicap’ (bilmeyenler için; hicap İslami manada örtünmek demek) kelimesinden türemiş. Benim baktığım pencereden bir spor uygulamasının neden Müslüman dostu olması gerektiği pek de anlaşılır değildi. Zira uygulama kullanımı kamusal alanda olmayı gerektirmiyor, kimse seni görmüyor, mahremle ilgin yok, evinde tek başına paşa paşa egzersizlerini yapabilirsin. Durum pek de öyle değilmiş. Kırgızistan menşeili FitJab uygulamasının kendisi de triatlon sporcusu olan geliştiricilerinden Nikita Ryjihh’in anlattığına göre pek çok Müslüman ülkede örtünen kadınların, vücut hatlarını gösteren başka kadınlarla bir arada olması kabul görmüyor. Bu nedenle açık bir kadının egzersiz uygulamasını da indiremiyor. Belli ki fotoğraflarına, videolarına dahi bakamıyor.

Aslında enteresan olan uygulamanın ülkeden ülkeye değişiklik göstermesi. Mesela Endonezya, Malezya, İran gibi varlıklı Müslümanların yaşadığı ülkelerde kadınlar için ayrı spor salonları var. Cezayir de dahil var; hem de ayda sadece 5 dolar ödüyorsun! Ancak Afganistan’da bir tane bile yok. Kadınlar spor yapmak için çocuk parklarına gidiyor. Fitjab yetkilisinin bana gönderdiği aşağıdaki instagram videosunu seyretmenizi öneririm.

https://www.instagram.com/p/Bu9A5mBnu3o/?utm_source=ig_share_sheet&igshid=b01br08kyalr

Elbette bu uygulama aynı zamanda hayatını İslami ölçüler dahilinde yaşamayı tercih eden kadınlar için aynı zamanda bir sosyalleşme ortamı. Yaklaşık 2 hafta önce IOS ve Android’de yer bulan FitJab, şimdiden 3000 kadın tarafından indirilmiş. Dünyada 500 milyon Müslüman kadının yaşadığını düşünecek olursak, uygulama epey iddialı bir pazar payına ulaşma şansına sahip.

PR ve reklamın ağababası, Freud’un yeğeni Edward Barneys’in her daim üzerinde durduğu gibi kadının güzel görünme arzusu, dünyanın neresinde, hangi koşullar altında olursa olsun bir talebe dönüşüyor ve kendi arzını yaratıyor.

Göç eden İranlı kadınlar mutsuz

Start-Up İstanbul’da dikkatimi çeken bir diğer girişim ise Simia Room oldu. 30 yaşındaki İranlı kadın girişimci Ghazaleh Soroush ve ortakları tarafından geliştirilen Simia Room uygulaması çeşitli nedenlerle Batı ülkelerine göç etmek durumunda kalan İranlılara dijital ortamda psikolojik ve psikiyatrik destek veriyor. Uygulama için çalışan 21 uzman mevcut. Son 2 yılda platform üzerinde 5200 seans gerçekleştirilmiş. Ghazaleh’in anlattığına göre siteyi en çok kadınlar kullanıyor. Danışmanlık alma ihtiyacı duymalarının birinci nedeni ise evlilik. Göç ettikleri Amerika, Kanada, Almanya gibi Batı ülkelerinde aile bağlarına sahip çıkmakta güçlük çeken kadınlar, kendileri gibi İranlı psikolog veya psikiyatristlerden seans başına 35 dolar karşılığında destek alıyor. Ghazaleh’in hem kendisi hem de ifadeleri gerçekten dikkatimi çekti: “Kültür ayrı bir paket, göçmenler gittikleri ülkelerde refah seviyesini yükseltebiliyor ama kültürel ihtiyaçlarını gideremiyor…”

Ona İran’da bir kadın girişimci olmanın zor olup olmadığını sordum. Ghazaleh mevcut koşullarda çeşitli zorluklar yaşadıklarını ancak bunların çalışmalarına engel teşkil etmediğini söyledi. Merkezi Belçika’da bulunan kadın girişimciler platformu Women Entrepreneurship Platform (WEP)’un İran’da ofis açmasının da ayrıca ümit verici olduğunu belirtti.

Birbiriyle çelişki yaratan bu iki girişim örneğini özellikle aynı yazı içerisinde paylaşmak istedim. Öyle görünüyor ki, coğrafya artık pek de kader değil. Ama öyle ama böyle su yolunu buluyor, kapılar aralanıyor.