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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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GeriÇağlayan Kent Sosyal Medya: ‘Hem Enkaz Hem Can Yeleği’
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Haberler>Mahmure>Yazarlar>Çağlayan Kent>Sosyal Medya: ‘Hem Enkaz Hem Can Yeleği’
Mahmure
13.09.2019 - 16:40, Son Güncelleme:

Sosyal Medya: ‘Hem Enkaz Hem Can Yeleği’

Çağlayan Kent
Çağlayan Kent
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Çağlayan Kent
Çağlayan Kent
Sosyal Medya: ‘Hem Enkaz Hem Can Yeleği’

"Bu sözler festival filmlerinin kraliçesi Fransız oyuncu Juliette Binoche’un 'Celle Que Vous Croyez' yani Türkçe adıyla 'Hangi Kadın' adlı son filminden."

Nisan ayında 38. İstanbul Film Festivali kapsamında da gösterilen Hangi Kadın, bu hafta itibariyle tüm sinemalarda vizyona girdi.
 
Film, aslında neredeyse son on yıldır konuşula gelen ve bence halen deneme yanılma aşamasını tecrübe etmekte olduğumuz sosyal medya ilişkilerini konu ediniyor. 50’li yaşlarında kocası tarafından terkedilen, iki çocuklu akademisyen Claire (Juliette Binoche), ona ilgisiz davranan genç sevgilisi Ludo’nun (Guillaume Gouix) izini sürmek üzere sosyal medyada bir oyun oynamaya niyetleniyor. Kendisine Facebook’ta sahte bir hesap açıyor ve bir anda 24 yaşında, güya moda sektöründe çalışan güzeller güzeli Clara oluyor. Bu sahte hesap aracılığı ile Ludo’yu ağına düşüremiyor belki ama Ludo’nun yakın arkadaşı fotoğrafçı Alex (François Civil) ile arkadaş oluyor.
 
Güya 24 yaşındaki Clara ve Alex Facebook üzerinde sohbet etmeye başlıyor. Hem entelektüel hem de duygusal frekansları o kadar tutuyor ki, sosyal medya sohbetleri kısa bir süre içerisinde neredeyse gün boyu süren, zaman zaman cinsel doyuma da ulaştıkları telefon konuşmalarına dönüşüyor.  Aralarındaki yoğun tutku elbette bir süre sonra beş duyu ile yaşanabilen gerçek bir ilişkiye dönüşmek için onları zorlamaya başlıyor. Aslında zorlanan sadece Clara. Söylediği yalanların altından nasıl kalkacağını bilemeyen 50’lik Claire, Alex’in tüm buluşma tekliflerini reddediyor ya da son anda bir yolunu bulup ortadan kayboluyor.
 
Filmde tüm hikayeyi, Claire kendisiyle hemen hemen aynı yaşlardaki psikiyatristi Catherine’e (Nicole Garcia) anlatırken eş zamanlı izliyoruz. Elbette filmin sonu hakkında bir bilgi paylaşmayacağım. Ama belki bu vesile ile sanal ile gerçek arasındaki çelişkiye 50 yaşlarında bir kadının gözüyle bakabiliriz, öyle değil mi?
 
Hangi Kadın’daki en önemli duraklardan biri Claire’in sosyal medya üzerinde yaşadığı ilişkiyi ‘hem enkaz hem de can yeleği’ olarak tanımlamasıydı.  Terkedildikten sonra pençesine düştüğü yoğun yalnızlık duygusunu, sosyal medyadan medet ummak suretiyle tatmin etmeye çalışan 50’lik Claire, bizzat kendi elleriyle kurguladığı ikilemi, bu dünyanın içine doğan Z kuşağı gençleri kadar ustalıkla yönetemiyordu. Oysa ki kendisine seçtiği sevgili adayı Alex tam bir Z kuşağı genciydi. Sosyal medyada başlayan bir ilişkinin yazılı kanunları olmayan doğal sıralamasını içgüdüsel olarak biliyordu. Kendisini sevgilisine kusursuz bir genç kadın olarak tanıtmak isteyen Claire için tüm bu çaba bir enkaz çalışması olduğu kadar, aynı zamanda yeniden yaşama döndüğünü hissettiren bir can yeleğiydi.

Sosyal Medya: ‘Hem Enkaz Hem Can Yeleği’

 
Bunu da filmin ilerleyen sahnelerinde şu sözlerle ifade edecekti: “Kendimi 24 yaşında hissetmiyorum; zaten 24 yaşındayım…”  Genç ve yakışıklı Alex ile paylaştıkları, kısa bir süre içerisinde Claire’i dünyaya ışıl ışıl bakan bir genç kıza dönüştürmüştü. Gerçekten Clara gibi hissediyordu. Bu dönüşümün karakter üzerindeki tezahürünü Juliette Binoche muazzam bir şekilde yansıtıyor.  Aslında bana soracak olursanız kadınlığın altın dönemi 45-50’li yaşlar. Ancak içinde bulunduğumuz çağın estetik dayatmaları, hayatını belki de iki kere daha yeniden kurabilecek olan Claire’in, ne kadar güzel ve tutkulu bir kadın olursa olsun, yaşlı hissetmesine neden oluyordu.
 
Sosyal medyanın obsesyonlara çanak tutan takip etme alışkanlığını, sevgilisi çevrimiçi olduğunda görünen küçük yeşil yuvarlağı adeta nefes açıcı bir ilaç olarak tanımlayarak anlatacaktı Claire psikiyatristi Catherine’e. Gün boyu takip ediyordu Alex’i. Mesajını okudu mu, cevap verdi mi?  Oldukça disiplinli bir akademisyen olmasına rağmen ders esnasında bile kendisini telefona bakmaktan alıkoyamıyordu. Çünkü artık haz duygusunun köleleştirici etkisi altındaydı. Öyle ki, birbirlerini hiç görmemelerine rağmen Alex’in başka bir şehre tatile gidecek olması dahi Claire’i tedirgin etmişti. Ta ki internet ağları üzerinde vücut bulan günlük rutinlerinin aynen devam ettiğinden emin olana kadar.

Filmin en dramatik yanı ise kendisinden 27 yaş küçük bir kadınla birlikte olmak için Claire’i terk eden oldukça pejmürde bir koca karakterinin rahatlığı ve yaşam konforu karşısında, yine kendisinden 25 yaş küçük bir genç adama aşık olan hoş ve tutkulu bir kadın karakterin yaşından utanarak sevgilisinin karşısında dahi çıkamamış olması…

Kadın olarak madde dünyasındaki varlık mücadelesini ne kadar başarılı verirsek verelim, duygusal ve fiziksel varlığımız maalesef halen tartışmaya çok açık.

Kim bilir belki bir gün, bir sivil toplum örgütü de bunun için kurulur.

Yönetmen: Safy Nebbou

Senaryo: Safy Nebbou (Camille Laurens’ın romanından)

Oyuncular: Juliette Binoche (Claire Millaud), Nicole Garcia (Dr. Catherine Bormans), François Civil (Alex Chelly), Guillaume Gouix (Ludovic Dalaux), Charles Berling (Gilles)

Fransa-Belçika/2019/Fransızca/101 dk./ Mars Prodüksiyon (Başka Sinema)

Instagram: caglayankent

Facebook: https://www.facebook.com/caglayan.kentergonul

Twitter: CaglayanKent

Çağlayan Kent
Çağlayan Kent
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