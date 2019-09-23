Kırkı Çıkmış!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
GeriÇağlayan Kent Kırkı Çıkmış!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Haberler>Mahmure>Yazarlar>Çağlayan Kent>Kırkı Çıkmış!
Mahmure
23.09.2019 - 12:56, Son Güncelleme:

Kırkı Çıkmış!

Çağlayan Kent
Çağlayan Kent
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çağlayan Kent
Çağlayan Kent

"Kaç 40’a bölebilirsin hayatı? Diyelim ki şansın yaver gitti ve iki 40’lığın var. Dolu dolu seksen yıl; hatta belki fazlası…"

İlk kırk yıllık periyot adeta hazırlık maçı gibi. Fiziki koşullar müsait ama tekniğin yok. Enerjin tavan yapmış ama bilgin yetersiz. İmkansız diye bir şey tanımıyorsun çünkü tecrübesizsin. Sonsuz olasılık seni bekliyor, çünkü gençsin. Ve tam da bu dönemde hayatının parantezini belirleyecek tüm kritik kararları almak durumundasın. Adeta kendi yolunu bizzat sen kesiyorsun.

İkinci kırk öyle değil. Hayatı temize çekme telaşı sarıyor insanı.

İkinci kırk, bambaşka nedenlerle yolunun düştüğü bir caddede, hiç tanımadığın insanların arasında, kendini oraya ait hissetmek gibi.

Bugüne kadar ezberlediklerini unutup, alıştığın parantezin dışında olup bitenleri keşfetmek için büyük bir istek duymak gibi.

Yolları kitabına uygun kat etmiş, sırasına uygun okumuş, evlenmiş, iş dünyasına karışmış, hani şu uzaktan mükemmel görünen profil resimlerine inat, yaşama ters düşmeye çalışmak gibi.

Zamanın haddinden fazla hızlı aktığını fark edip, bir anda hayatı kaçırdığına veryansın ederek kendini o ana dek bildiğin kendinden kurtarmaya çalışmak gibi.

Önceki kırk yılda ayakta tutmak için yaşamın en sert köşelerinde debelendiğin, uğruna hırpalandığın her şeyi nazikçe unutmak gibi.

Hızla akan yılların telaşı içerisinde nedenini bilmeden yaptıklarını, nedenini ‘çünkü istiyorum’ olarak yaptıklarınla değişmeye çalışmak gibi.

Etrafındakilerin hayretle ‘Sen ne yapıyorsun?’ demesinden büyük bir haz duymak gibi.

Küçük nefes aralıklarında boğulmak yerine, derin bir soluk alıp ‘oh’ demek gibi.

Sosyal baskılardan, seni her geçen gün içine çeken dünya derdinden uzaklaşıp, oyunun kurallarını yeniden belirlemek gibi. 

Yakaladığın bir iş fırsatıyla, kazandığın üç kuruş fazla parayla satın aldıklarının yarattığı küçük zafer bayramlarını kutlamaktan vazgeçip, kendi meydan muharebeni yeniden başlatmak gibi.

Bugüne kadar yaşadıklarından bir öykü dahi çıkamayacağını fark edip, iyi bir roman olacak yeni yaşanmışlıkların peşine düşmek gibi.

Kazandıklarını cebine koyup, kaybettiklerini rafa kaldırıp bambaşka bir farkındalıkla yeniden doğmak gibi.

Tüm zaaflarınla barış imzalamak gibi.

Ne kendinin ne de başkalarının yolunu kesmeden, yolların nasıl olsa kesişeceğini bilmek gibi.

 

 

 

Çağlayan Kent
Çağlayan Kent
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber
Kırkı Çıkmış!
Ya Siyah Ya Beyaz
Memleketimden İşsizlik Manzaraları
Aile Arabası Olarak Güzel Bir Seçenek: “Yeni Mercedes B-Serisi”