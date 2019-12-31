"Herhal İlerdedir Yaşanacak Günlerin En Güzelleri"

Greta Thunberg

16 yaşındaki İsveçli Greta, “İklim İçin Okul Grevi” hareketini başlattı; okula gitmeyerek iki hafta parlemento binası önünde oturdu. Küçük kızın protestosu kısa zamanda iklim değişikliği karşısında acilen adım atılması için dünya çapında milyonlarca kişiyi harekete geçirdi, protestolar düzenlendi. Time dergisi Greta’yı 'Yılın Kişisi' seçti.

Kartal’da çöken bina

İstanbul Kartal’daki 8 katlı Yeşilyurt Apartmanı 6 Şubat’ta birdenbire yerle bir oldu. 14 kişi yaralandı, 21 kişi hayatını kaybetti. Bu olayın ardından İstanbul’un dört bir yanında çürük binalar mühürlenmeye başladı.

Christchurch saldırısı

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bulunan iki camiye 15 Mart 2019 günü Cuma namazı sırasında silahlı bir saldırgan tarafından ateş açıldı. Brenton Tarrant adında asker üniforması giyen bir kişi saldırıyı büyük bir soğukkanlılıkla internetten canlı olarak yayınladı.

Emine Bulut cinayeti

Kırıkkale’de eski eşi tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde, boğazından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut, Türkiye’nin yüreğini dağladı. Emine 2019 yılındaki ne ilk ne de son kadın cinayetiydi.

Ayşe Tuba Arslan cinayeti

Eskişehir'de, 6 ay önce boşandığı eşi Yalçın Özalpay'ın satırlı saldırısı sonucu ağır yaralanan Ayşe Tuba Arslan 44 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. İki çocuk annesi Arslan, ölümünden önce eski eşine yönelik tam 23 suç duyurusunda bulunmuştu.

Ceren Özdemir cinayeti

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir bale dersinden evine döndüğü sırada, tam da oturduğu apartmanın kapısı önünde, pencereden bakan ailesinin gözleri önünde hapis firarisi Özgür Arduç tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Neslican Tay’ın kanserle mücadelesi

Bacağındaki tümör nedeniyle 2018’de bacağı kesilen 21 yaşındaki Neslican, kansere karşı verdiği 3 yıllık mücadeleyi kaybederek, genç yaşta hayata gözlerini yumdu. Neslican hastalığının tüm evrelerini sosyal medyada paylaşarak kısa sürede bir fenomen haline gelmişti. Umudun temsiliydi. “Belki kaybedeceğim ama savaşırken kaybedeceğim” sözleri hiçbir zaman unutulmayacak.

Haluk Bilginer’e Emmy Ödülü

Usta sanatçı Haluk Bilginer, Şahsiyet dizisindeki rolüyle 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde “en iyi erkek oyuncu” ödülüne değer bulundu. Şahane bir dizi, şahane bir performanstı. Haluk Bilginer ödül sonrası Twitter’da yaptığı açıklamalardan birinde Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözlerine yer verdi: “Yüksek bir insan cemiyeti olan Türk milletinin tarihi bir vasfı da sanatı sevmek ve onda yükselmektir…”

Kaz Dağları’ndaki Fazıl Say

Kuzey Ege’nin nefes kaynağı Kaz Dağları'na yapılmak istenilen altın madenine karşı doğa ve yaşam için başlatılan Su ve Vicdan Nöbeti Fazıl Say’ın konseri adeta şahlandı. Türkiye’nin dört bir yanından on binlerce kişi Kaz Dağları’ndan yükselen sese eşlik etti.

Mücadele 2019

Koskoca dünya gün geçtikçe klostrofobik, küçük bir köye dönüşüyor. Birlikte yaşıyor, birlikte seviniyor, birlikte üzülüyor, birlikte unutuyoruz. Ben de size, belirli bir sıralama olmaksızın, 2019’dan zihnimde yer etmiş birkaç güncel olayı sıraladım. Daha neler neler yaşandı? Dile gelir mi? Gelmez. Ortak noktaları mücadeleydi. Özgür olmak için mücadele, seçmek ve seçilmek için mücadele, kadın olarak hayatta kalabilmek için mücadele, başarmak için mücadele, doğa için mücadele, hatta ve hatta yaşamak için mücadele…

Elbette mücadele edeceğiz, elbette pes etmeyeceğiz. Ama bu kadar da zor olmamalı be dostum!

Bu kadar dar etmemeliyiz hayatı birbirimize.

Mücadele kaçınılmaz kabul ama çırpınmak da neyin nesi?

Oturduğu evin çökmemesi için, sokakta yürürken saldırıya uğramamak için, insani koşullarda yaşayacak parayı kazanabilmek için, yeni bir hayat kurabilmek için, bir ağacın yaşayabilmesi için, sağlıklı kalabilmek için, savaşmamak bilakis sevişmek için çırpınmak neyin nesi?

“Herhal ilerdedir yaşanacak günlerin en güzelleri” demiş Nazım Hikmet.

Bundan bir yıl sonra 2020’yi tamamlarken öznesi umut olan olayları sıralayabilmek dileğiyle…